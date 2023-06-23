Росія - як дикий звір: якщо з’їсть людину, то треба його застрелити, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Росію із диким звіром, якого в разі, якщо він з’їсть людину, треба вистежити й застрелити.
Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.
"Не можна дозволити Росії перемогти, бо вона продовжуватиме наступати. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією", - сказав Дуда.
На думку президента Польщі, якщо РФ зможе окупувати частину України, то невдовзі накинеться на решту нашої держави.
"А потім накинеться на інші країни: на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу. Можливо Захід цього не розуміє, але ми це прекрасно знаємо", - додав політик.
Дуда наголосив: завершення війни має бути таким, щоб відновити верховенство міжнародного права. Для цього Росія має бути витіснена з усіх окупованих українських земель. А Україна - відновити повний контроль над своїми міжнародно визнаними територіями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кроме того, что-то ж должен репарации платить в следующие 100+ лет.
Польша почти два века была под россией, она знала с кем имеет дело, и потому как только получила независимость(настоящую независимость, а не то членство в соцлагере), навчала готовиться к нападению россии. Новая, современная армия, оружие по западным стандартам, а самое главное - вступление в НАТО.
Еще раз, Польша знала и понимала с кем будет иметь дело(именно оттуда сравнение со зверем-людоедом, который может и ни разу не попробует вкус человечины, но если один раз попробовал, то уже ничего другого не хочет) и начала готовиться. И она практически готова.
Только московия, а не россия.