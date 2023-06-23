УКР
Росія - як дикий звір: якщо з’їсть людину, то треба його застрелити, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Росію із диким звіром, якого в разі, якщо він з’їсть людину, треба вистежити й застрелити.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

"Не можна дозволити Росії перемогти, бо вона продовжуватиме наступати. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією", - сказав Дуда.

Читайте: Дуда відкрито підтримав вступ України в НАТО, Шольц і Макрон були більш обережні, - Tagesschau

На думку президента Польщі, якщо РФ зможе окупувати частину України, то невдовзі накинеться на решту нашої держави.

"А потім накинеться на інші країни: на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу. Можливо Захід цього не розуміє, але ми це прекрасно знаємо", - додав політик.

Також читайте: Польща пропонує навчати українських пілотів на F-16, - Дуда

Дуда наголосив: завершення війни має бути таким, щоб відновити верховенство міжнародного права. Для цього Росія має бути витіснена з усіх окупованих українських земель. А Україна - відновити повний контроль над своїми міжнародно визнаними територіями.

Польща (8759) росія (67301) Дуда Анджей (804)
+13
"Застрелить" парашу означает уничтожить всё её население. Полностью согласен.
23.06.2023 13:10 Відповісти
+10
Діло каже Дуда...
23.06.2023 13:11 Відповісти
+10
Цю злетівшу з катушек вже біля 500 років істоту треба випалювати напалмом і всіма видами зброї всю суцільним методом. Поляки як ніхто інший це знають і нас підтримують. Це питання виживання етносу і утримання терріторій.
23.06.2023 13:23 Відповісти
23.06.2023 13:10 Відповісти
Окончательное решение руского вопроса имеет другие, гораздо более интересные варианты.
Кроме того, что-то ж должен репарации платить в следующие 100+ лет.
23.06.2023 13:25 Відповісти
23.06.2023 13:27 Відповісти
23.06.2023 13:58 Відповісти
23.06.2023 17:24 Відповісти
23.06.2023 13:11 Відповісти
23.06.2023 13:17 Відповісти
А какие претензии к Польше?
Польша почти два века была под россией, она знала с кем имеет дело, и потому как только получила независимость(настоящую независимость, а не то членство в соцлагере), навчала готовиться к нападению россии. Новая, современная армия, оружие по западным стандартам, а самое главное - вступление в НАТО.
Еще раз, Польша знала и понимала с кем будет иметь дело(именно оттуда сравнение со зверем-людоедом, который может и ни разу не попробует вкус человечины, но если один раз попробовал, то уже ничего другого не хочет) и начала готовиться. И она практически готова.
23.06.2023 13:28 Відповісти
Слова не мальчика, но Мужа.
Только московия, а не россия.
23.06.2023 13:21 Відповісти
23.06.2023 13:23 Відповісти
Дуда з завзяттям приєднався до полювання на дикого й скаженого, кацапмосковського звіра... щиро вдячні за допомогу, заганяємо разом скаженого звірюгу в пастку.
23.06.2023 13:26 Відповісти
Дуда трохи не точний - треба додати: "скажений"...
23.06.2023 13:29 Відповісти
З 1917 року кремль захопили не просто дикі звірі, а конкретно НЕЛЮДИ.
23.06.2023 13:36 Відповісти
В кремлі з момента його побудови живуть нелюді.
23.06.2023 13:44 Відповісти
"Росія - як дикий звір", побачиш росію то одразу вбивай, не треба чекати коли вона когось з'їсть
23.06.2023 14:23 Відповісти
Пусть это расскажет полезным европейским и американским идиотам которые все время лизали ***** жопу.
23.06.2023 14:31 Відповісти
 
 