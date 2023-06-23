Дуда про країни, які пропонують Україні поступитися територіями: "Нехай віддають свої"
Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував пропозиції деяких країн поступитися РФ своєю територією.
Про це він заявив в інтерв'ю Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
Так, країнам, які пропонують Україні піти на компроміс з Росією, зокрема, поступитися територіями, Дуда запропонував віддати РФ свої території.
"Тоді я пропоную їм віддати свої території. У чому проблема? Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території, то вперед! Нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось натомість нехай віддасть шматок своєї території. У чому проблема? Я думаю, що Росія буде щаслива, якщо отримає якийсь такий гарний шматок, скажімо, Середземного узбережжя", - пояснив він.
І тому він і його віцепрезидент здали Крим
"Багато російськомовних жителів Криму 2014 року підтримували приєднання півострова до Росії, заявив в інтерв'ю CNN колишній президент США Барак Обама (2008-2016).
За словами експрезидента, Україна 2014 року відрізнялася від нинішньої, і обставини до початку повномасштабного військового конфлікту з Росією були іншими. "Є причина, через яку не було збройного вторгнення до Криму. Тому що в Криму було багато російськомовних, і було деяке розуміння ідей, які представляла Росія", - сказав він
Обама заявив, що на той час західні союзники не надавали Києву жодної фінансової або військової підтримки, щоб та могла протистояти Москві. З його слів, приєднання Криму до Росії знайшло "певне розуміння в Європі" з огляду на те, що більшість мешканців півострова "були етнічно росіянами та говорили російською".
(Тому Обама зателефонував Турчинову і наказав йому скасувати опір вторгненню "зелених чоловічків")
https://news.yahoo.com/obama-defends-2014-crimea-response-030522072.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnJ1Lw&guce_referrer_sig=*************-v2_sIXAHzQDQdBwhfALzf7olb59Afa1QxJR8ZopWhPkheTTJfeuxq7kvTwU0hFzihzwmwNbYazQQbESNScLnX7ioCTk0FLBu4HdASWUcRf_DdgUgxeYtEMX_s8MS2TC1drpQ9qK53Clk_3gP8qfJN6yPcr2Chqy9DK Obama defends 2014 Crimea response: 'We challenged Putin with the tools we had at the time' (yahoo.com)
кілька років тому, коли лукашеску атакував східні кордони польщі біженцями з азії, польша на пропозицію німців прийняти тих, відповіла, що баварія зачекалась на тих біженців
А може частину Ватикану, хіба погано?