Дуда про країни, які пропонують Україні поступитися територіями: "Нехай віддають свої"

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував пропозиції деяких країн поступитися РФ своєю територією.

Про це він заявив в інтерв'ю Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

Так, країнам, які пропонують Україні піти на компроміс з Росією, зокрема, поступитися територіями, Дуда запропонував віддати РФ свої території.

"Тоді я пропоную їм віддати свої території. У чому проблема? Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території, то вперед! Нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось натомість нехай віддасть шматок своєї території. У чому проблема? Я думаю, що Росія буде щаслива, якщо отримає якийсь такий гарний шматок, скажімо, Середземного узбережжя", - пояснив він.

Польща пропонує навчати українських пілотів на F-16, - Дуда

Топ коментарі
+26
CУПЕР ідея!
23.06.2023 13:12 Відповісти
+21
поляки добре навчилися у історії, що буде з ними після падіння України. добре шо хоч 2-х разів вистачило
23.06.2023 13:16 Відповісти
+15
Дуда міркує правильно й раціонально.
23.06.2023 13:22 Відповісти

Обама заявив, що у 2014 році вторгнення до Криму не було...

І тому він і його віцепрезидент здали Крим

"Багато російськомовних жителів Криму 2014 року підтримували приєднання півострова до Росії, заявив в інтерв'ю CNN колишній президент США Барак Обама (2008-2016).

За словами експрезидента, Україна 2014 року відрізнялася від нинішньої, і обставини до початку повномасштабного військового конфлікту з Росією були іншими. "Є причина, через яку не було збройного вторгнення до Криму. Тому що в Криму було багато російськомовних, і було деяке розуміння ідей, які представляла Росія", - сказав він

Обама заявив, що на той час західні союзники не надавали Києву жодної фінансової або військової підтримки, щоб та могла протистояти Москві. З його слів, приєднання Криму до Росії знайшло "певне розуміння в Європі" з огляду на те, що більшість мешканців півострова "були етнічно росіянами та говорили російською".

(Тому Обама зателефонував Турчинову і наказав йому скасувати опір вторгненню "зелених чоловічків")

https://news.yahoo.com/obama-defends-2014-crimea-response-030522072.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnJ1Lw&guce_referrer_sig=*************-v2_sIXAHzQDQdBwhfALzf7olb59Afa1QxJR8ZopWhPkheTTJfeuxq7kvTwU0hFzihzwmwNbYazQQbESNScLnX7ioCTk0FLBu4HdASWUcRf_DdgUgxeYtEMX_s8MS2TC1drpQ9qK53Clk_3gP8qfJN6yPcr2Chqy9DK Obama defends 2014 Crimea response: 'We challenged Putin with the tools we had at the time' (yahoo.com)
23.06.2023 13:17 Відповісти
Дуда міркує правильно й раціонально.
23.06.2023 13:22 Відповісти
Є один вагомий мінус. Окрім безпосередньо територій "скажімо, Середземного узбережжя", кацапам захочеться ще й сухопутний коридор туди. Тобто, знову повертаємся до початку. Скільки не дай такому ворогу, йому все одно буде мало.
23.06.2023 15:06 Відповісти
кілок осиновий в кацапську глотку... щоб нічого не хотілось...
23.06.2023 16:02 Відповісти
Дуді респектіщееееее!!!
23.06.2023 13:49 Відповісти
дуда гідний онук свого діда українського націоналіста...
кілька років тому, коли лукашеску атакував східні кордони польщі біженцями з азії, польша на пропозицію німців прийняти тих, відповіла, що баварія зачекалась на тих біженців
23.06.2023 13:50 Відповісти
И Ватикан в придачу.
23.06.2023 13:54 Відповісти
В Бразилії кацапія не відмовилася б, скажімо, від Ріо де Жанейро. Фестивалили б з горілкою круглий рік.

А може частину Ватикану, хіба погано?
23.06.2023 13:57 Відповісти
Тоді був-и "піздєц" АЗС Бо в Бразілії автомобілі заправляють сумішшю бензину та етилового спирту А розділить легко Береться відро У стінці десь посередині робиться дірка і затикається чопиком Потім туди наливають піввідра паливної суміші Потім туди вливають по вінця води Суміш відстоюється і розділяється Виймається чопик і бензин витікає У відрі залишається "водний розчин етилового спирту" (горілка)
23.06.2023 14:19 Відповісти
лишилось тільки організувати "ісход русні" на нову "землю обітованну"))))
23.06.2023 14:40 Відповісти
Нам би такого президента...
23.06.2023 16:35 Відповісти
Хотя мир за паребриком до сих пор имеет надежду что сложно и Польша поделят Украину)))
24.06.2023 00:58 Відповісти
Сложно -росия*
24.06.2023 00:59 Відповісти
 
 