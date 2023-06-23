Дуда про країни, які пропонують Україні поступитися територіями: "Нехай віддають свої"

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував пропозиції деяких країн поступитися РФ своєю територією.

Про це він заявив в інтерв'ю Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

Так, країнам, які пропонують Україні піти на компроміс з Росією, зокрема, поступитися територіями, Дуда запропонував віддати РФ свої території.

"Тоді я пропоную їм віддати свої території. У чому проблема? Якщо вони готові з такою легкістю віддавати території, то вперед! Нехай віддають свої. Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось натомість нехай віддасть шматок своєї території. У чому проблема? Я думаю, що Росія буде щаслива, якщо отримає якийсь такий гарний шматок, скажімо, Середземного узбережжя", - пояснив він.

