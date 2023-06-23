"Україна ніколи не мала, не має та не планує створювати "брудні бомби"", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди російської пропаганди: "Україна ніколи не мала, не має та не планує створювати "брудні бомби"".

Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда знову у справі, намагаючись сфабрикувати історію з "брудною бомбою". Повторюю: Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб". Коли торік Росія вперше повідомила про цей обман, ми надали повний доступ МАГАТЕ, яке розвінчало цю брехню", - зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський стверджував, що "в Україні ніхто "брудної бомби" не створював, а єдине брудне у нашому регіоні – голови тих, хто захопив контроль над російською державою".