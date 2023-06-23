УКР
"Україна ніколи не мала, не має та не планує створювати "брудні бомби"", - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди російської пропаганди: "Україна ніколи не мала, не має та не планує створювати "брудні бомби"".

Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Російська пропаганда знову у справі, намагаючись сфабрикувати історію з "брудною бомбою". Повторюю: Україна ніколи не мала, не має і не планує мати "брудних бомб". Коли торік Росія вперше повідомила про цей обман, ми надали повний доступ МАГАТЕ, яке розвінчало цю брехню", - зазначив він. 

Читайте: Якщо Росія говорить про "брудну бомбу", це може бути загрозою її застосування окупантами, - Міноборони

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський стверджував, що "в Україні ніхто "брудної бомби" не створював, а єдине брудне у нашому регіоні – голови тих, хто захопив контроль над російською державою".

бомба (241) пропаганда (2850) Кулеба Дмитро (3605)
+11
Треба створювати чисті...
23.06.2023 13:13 Відповісти
23.06.2023 13:13 Відповісти
+1
Так... технологій і можливостей достатьньо...
Так і зосталось посвідчення ядерної держави, як-не-як...
Машину відібрали, але права є..))
23.06.2023 13:19 Відповісти
23.06.2023 13:19 Відповісти
+1
Тому й живемо як мішені в тирі.
23.06.2023 13:33 Відповісти
23.06.2023 13:33 Відповісти
Треба створювати чисті...
23.06.2023 13:13 Відповісти
23.06.2023 13:13 Відповісти
23.06.2023 13:17 Відповісти
23.06.2023 13:17 Відповісти
Так... технологій і можливостей достатьньо...
Так і зосталось посвідчення ядерної держави, як-не-як...
Машину відібрали, але права є..))
23.06.2023 13:19 Відповісти
23.06.2023 13:19 Відповісти
А зря ...
23.06.2023 13:17 Відповісти
23.06.2023 13:17 Відповісти
Тому й живемо як мішені в тирі.
23.06.2023 13:33 Відповісти
23.06.2023 13:33 Відповісти
Ми помоем уран с мылом.
23.06.2023 13:33 Відповісти
23.06.2023 13:33 Відповісти
А призначати сексологинь послами?
23.06.2023 13:36 Відповісти
23.06.2023 13:36 Відповісти
То членкині. Професіоналки хоч куди.
23.06.2023 14:35 Відповісти
23.06.2023 14:35 Відповісти
Коломойський нам в 2019 закинув брудну бомбу.
23.06.2023 13:45 Відповісти
23.06.2023 13:45 Відповісти
ты мы видели, что вы в асфальт не только бомбы и патроны закатали. переговоры по поставкам битума ты проводил успешно
23.06.2023 14:11 Відповісти
23.06.2023 14:11 Відповісти
А в чому проблема? Нас вбивати можна, забруднювати Україну можна, а парашію ні???!!!!
23.06.2023 14:49 Відповісти
23.06.2023 14:49 Відповісти
брудна бомба класна штука - хоч і зібють все лайно все рівно впаде на голову кацапам.
23.06.2023 15:04 Відповісти
23.06.2023 15:04 Відповісти
 
 