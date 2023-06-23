Обама каже, що разом з Меркель не дав Путіну захопити всю Україну в 2014-му: "Ми втримали лінію"

В 2014-му Україна була слабшою, ніж зараз, а прихильники Росії були навіть у Верховній Раді. Тож санкції, запровадити які країни Заходу переконали тодішні президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель, зупинили Путіна в межах Криму й Донбасу та дали Україні можливості "наростити м’язи".

Про це колишній президент США Барак Обама сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що сьогоднішня Україна вже не та, якою була тоді [2014-го]", - сказав Обама.

Він додав, що в Криму проживали багато російськомовних громадян, які вважали, що їхні інтереси представляє саме Росія.

"У Раді в ті часи, у самому українському парламенті, все ще були прихильники Росії. В українській внутрішній політиці було набагато більше складнощів", - підкреслив колишній президент США.

На думку Обами, він разом з Ангелою Меркель, переконавши інших європейських політиків запровадити санкції проти Росії, не дали не дали Путіну просуватися далі за Донбас і захоплювати інші частини України.

"Я вважаю, що, з огляду на те, якою була тоді Україна, і якими були умонастрої в Євросоюзі, ми втримали лінію", - уточнив експрезидент США.

За словами Обами, далі Україна мала час підготуватися до того, щоб чинити опір російському тиску. колишній президент США каже, що наша держава "наростила такі м’язи" і тому змогла відповісти на повномасштабне вторгнення російських військ, яке, як сказав колишній американський президент, "щонайменше, на мою думку, було помилковим, не кажучи вже про те, що це було незаконне та надзвичайно жорстоке вторгнення".

На запитання про те, чи мав би Захід відповісти на дії Путіна ґрунтовніше, Обама сказав, що західна спільнота відповідала, використовуючи ті інструменти, які були на той час, і що потрібно було брати до уваги, якою була сама Україна на той час.