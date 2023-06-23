УКР
Обама каже, що разом з Меркель не дав Путіну захопити всю Україну в 2014-му: "Ми втримали лінію"

В 2014-му Україна була слабшою, ніж зараз, а прихильники Росії були навіть у Верховній Раді. Тож санкції, запровадити які країни Заходу переконали тодішні президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель, зупинили Путіна в межах Криму й Донбасу та дали Україні можливості "наростити м’язи".

Про це колишній президент США Барак Обама сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що сьогоднішня Україна вже не та, якою була тоді [2014-го]", - сказав Обама.

Він додав, що в Криму проживали багато російськомовних громадян, які вважали, що їхні інтереси представляє саме Росія.

"У Раді в ті часи, у самому українському парламенті, все ще були прихильники Росії. В українській внутрішній політиці було набагато більше складнощів", - підкреслив колишній президент США.

На думку Обами, він разом з Ангелою Меркель, переконавши інших європейських політиків запровадити санкції проти Росії, не дали не дали Путіну просуватися далі за Донбас і захоплювати інші частини України.

"Я вважаю, що, з огляду на те, якою була тоді Україна, і якими були умонастрої в Євросоюзі, ми втримали лінію", - уточнив експрезидент США.

За словами Обами, далі Україна мала час підготуватися до того, щоб чинити опір російському тиску. колишній президент США каже, що наша держава "наростила такі м’язи" і тому змогла відповісти на повномасштабне вторгнення російських військ, яке, як сказав колишній американський президент, "щонайменше, на мою думку, було помилковим, не кажучи вже про те, що це було незаконне та надзвичайно жорстоке вторгнення".

На запитання про те, чи мав би Захід відповісти на дії Путіна ґрунтовніше, Обама сказав, що західна спільнота відповідала, використовуючи ті інструменти, які були на той час, і що потрібно було брати до уваги, якою була сама Україна на той час.

Топ коментарі
+36
Шо той Обама чеше? Ніхріна він не зробив. Хіба шо дімона в макдональдс зводив.
23.06.2023 13:27 Відповісти
+34
Усі зараз виправдовуються. А те що вони не рекомендували український владі тоді захищати Крим ( мол дипломатією виришать) , ПРО ЦЕ УСІ МОВЧАТЬ . Цукі
23.06.2023 13:28 Відповісти
+33
Тому Обама зателефонував Турчинову і наказав йому скасувати опір вторгненню "зелених чоловічків‼️

БЛИН, я дуже добре пам'ятаю повний майдан татар . Вони би не допустили захват парламенту, но на слідуючий день - НИКОГО
Тобто за ніч ХТОСЬ КОМУСЬ ПЕРЕДЗВОНИВ ( мабудь хутин обамі і меркельше) І ТІ ДАЛІ КОМАНДУ НЕ ОКАЗИВАТИ ПРОТИВ
Було б добре, якби Турчинов розказав правду , щоб заткнути ротяку обамі і фрау
23.06.2023 13:33 Відповісти
Обама опозорив Америку - при Рейгані такого б не було.
23.06.2023 14:21 Відповісти
Obama, Obama mama
You should all be looking for Obama mama...
23.06.2023 16:43 Відповісти
нам і так зрозуміло, що ху.ло напало на Україну тому, що на заході при владі були такі мудаки
23.06.2023 14:18 Відповісти
Можливо. Але чому ху..ло напало в 2022, при всіх попередженнях, передачі зброї. Чи теж були судаками?
Чи може мізки зелених шашликами з'їло?
23.06.2023 14:56 Відповісти
Не забувайте, що ця обама - крайньоліва марксистсько-троцкістська школата. такого "президента" в США ще не бувало...
23.06.2023 14:23 Відповісти
Где "марксизм" - там всегда потакание агрессии кремля.
23.06.2023 14:26 Відповісти
Кулявлоба від обами тільки пайки привіз... обама путлера жратвою зупинив?...
23.06.2023 14:24 Відповісти
Чмошники з зеленої опи повилазили.
Де ти було, недолуге в 2014? На антимайдані?
23.06.2023 14:53 Відповісти
чмошники тебе робили, тупу дурепу...
23.06.2023 20:24 Відповісти
Абама - ЧМО!
23.06.2023 14:40 Відповісти
О руське підтянулось. Знов Обама вам ліфти обіцяв))))
23.06.2023 14:54 Відповісти
Це схоже на правду. У ті часи москальня сралася від Меркель та Обами.
23.06.2023 14:52 Відповісти
Субъективное мнение.Путин готов был идти до приднестровья по югу,но тут вскрылся гнойный лугандон и он решил пусть украинцы воюют между собой "настамнет",поутихнет шум вокруг Крыма,а потом залезем в Киев,чего уж мелочиться.
23.06.2023 15:04 Відповісти
О як пре від правди зебидлоту)))))
23.06.2023 15:04 Відповісти
Чмо обама алібабаевич.
23.06.2023 15:12 Відповісти
Ох уж цей Обама, ну ніяк не заспокоється: то травить русню сідром, то асфальт з доріг знімає, то комуналку і ціни підіймає, то в туалетах вуличних дошки краде...
Завтра вийдуть бабки-путіністки і як покажуть Обамі...)))
23.06.2023 15:35 Відповісти
Обама, ти мудак і ні чого ти не робив для захисту України, все сміявся на зустрічах з путлером!!!!! А про цю фразу зі штазі ми вже все знаємо, **** вона!!!!!!!
23.06.2023 15:17 Відповісти
Обама конечно неправ во многом, но он полностью прав в одном. У шапито-95, на высоких должностях, так же сидят бывшие подчиненные януковича и так же сидят воры и аферисты.
23.06.2023 15:44 Відповісти
і от скажіть як має реагувати Обама, Байден, Трамп на те, що в Україні і на сьогоднішній день є багато місцевих колаборантів, в тому числі і у вищих владних ешелонах, які і далі хочуть до руського миру? як їм реагувати, коли на 2013-й рік серед українців противників вступу України до НАТО було навіть більше, ніж прихильників? Був би український народ єдиний, не кликав би кацапів в Україну ********** триколорами, то західна спільнота, можливо, і більш рішуче на це реагувала і не допустила би вторгнення кацапів в Україну, тим більше анексії її земель.
23.06.2023 16:02 Відповісти
100%
23.06.2023 16:14 Відповісти
Тобто те що цей лівацький покидьок Обама який забрав місце маккейна, те що при обамі кацапи окупували Крим і частину Донбасу це нічого так? Саме ця істота винна в цій всій історії бо саме Обама тоді безхребетно повівся
23.06.2023 21:34 Відповісти
а наші колаборанти, які махали триколорами і кричали "путєн ввєді вайска" не винні?
23.06.2023 22:05 Відповісти
Дядя Петя, ты - дурак?
23.06.2023 15:44 Відповісти
23.06.2023 15:55 Відповісти
обама - стовідсотковий гівнюк

він нічого доброго зробив не тільки для України але й для самих США
23.06.2023 17:10 Відповісти
Такий гівнюк, що його обрали на другий строк.
За вашим дописом получається, що американці ідіоти?
То чому не обрали " хорошого" трампа?
23.06.2023 17:29 Відповісти
Не просто ідіоти. А покидьки які вибрали лівацького виродка замість маккейна
23.06.2023 21:35 Відповісти
але давайте подивимось на факти.
військова допомога при Обамі: жодного джевеліна, жодного хамера, жодного бюджету не виділялось
військова допомога при Трампі: джевеліни,хамери, радари, спільні військові навчання
23.06.2023 21:36 Відповісти
«в Криму проживали багато російськомовних громадян, які вважали, що їхні інтереси представляє саме Росія». І Трамп вважає, шо є «руцкогаварящіє в Україні», тому росія має право щось вимагати або втручатись. По такій логіці в штаті Техас багато латинос, тому Мексика з цього штату має отримувати половину прибутку. І це рівень розуміння ситуації Президентами ☝️
23.06.2023 18:19 Відповісти
Чмо с гордостью продемонстрировал свои маленькие яички
23.06.2023 19:57 Відповісти
Ой дурень. Я був про нього кращої думки. Краще б мовчав.
23.06.2023 21:43 Відповісти
у победителя много отцов
а проигравший всегда сирота.
23.06.2023 23:21 Відповісти
Цей Барак Чінгачгукович Обама просився на колінах в звитяжну бригаду ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ -не взяли (за зв,язки ,невідомого характару, з путіністкою меркельзон).
25.06.2023 15:58 Відповісти
