Інформацію щодо замінування ЗАЕС підтверджено, Путін розраховує на ядерний шантаж, - ГУР МО
Росія посилює тиск на Україну та світ через мінування Запорізької АЕС, таким чином російське керівництво займається ядерним шантажем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.
За його словами, інформація щодо замінування на ЗАЕС підтверджена, і це відбувалося і раніше, проте зараз ці дії посилені.
"Сам факт такого обговорення: "чи може" – і є те, чого він (Путін. - Ред.) хоче досягнути. Тобто "ось дивіться, у мене ядерна бомба, що я буду з нею робити". Це і є ядерний шантаж і те, на що Путін розраховує", – пояснив Юсов.
"А що дасть йому (Путіну. - Ред.)прийняття такого рішення? Якою буде реакція тих небагатьох режимів і країн, які нейтрально ставляться чи підтримують режим Путіна?", – додав Юсов.
Тим часом, Україна, додав представник ГУР, обмінюється інформацією з партнерами і міжнародними структурами щодо ядерної безпеки. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи ділиться українська розвідка даними щодо Запорізької АЕС.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС.
Ви мабуть півтора року як в окопах
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує .
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Кто-то верит что они допустят возвращение АЭС целой и исправной?
Да СОТНИ ТЫСЯЧ пакостей малозаметных, от подсыпания песка в подшипник турбины до заливания кислоты в трубы высокого давления! Всё это проверить в пределах десятков лет НЕВОЗМОЖНО, и АЭС, увы, нужно списать.
А минирование - для чего оно? Только для запугивания мировой общественности. Простой взрыв не даст существенного заражения, поскольку реакторы заглушены и нет раскалённой зоны, из которой раскалённый воздух поднимаясь вверх неделями выносил в облака всякую пакость....