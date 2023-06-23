УКР
Інформацію щодо замінування ЗАЕС підтверджено, Путін розраховує на ядерний шантаж, - ГУР МО

Росія посилює тиск на Україну та світ через мінування Запорізької АЕС, таким чином російське керівництво займається ядерним шантажем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, інформація щодо замінування на ЗАЕС підтверджена, і це відбувалося і раніше, проте зараз ці дії посилені.

"Сам факт такого обговорення: "чи може" – і є те, чого він (Путін. - Ред.) хоче досягнути. Тобто "ось дивіться, у мене ядерна бомба, що я буду з нею робити". Це і є ядерний шантаж і те, на що Путін розраховує", – пояснив Юсов.

"А що дасть йому (Путіну. - Ред.)прийняття такого рішення? Якою буде реакція тих небагатьох режимів і країн, які нейтрально ставляться чи підтримують режим Путіна?", – додав Юсов.

Тим часом, Україна, додав представник ГУР, обмінюється інформацією з партнерами і міжнародними структурами щодо ядерної безпеки. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи ділиться українська розвідка даними щодо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС.

Читайте: МВС розгорнуло штаби й дало інструкції на випадок теракту на ЗАЕС

Тобто майже півтора роки знадобилось ГУР, щоб підтвердити замінування ЗАЕС?
23.06.2023 14:21 Відповісти
є ще одна--Красногорівка-Веселе..і Красногорівка-Старомихайлівка..біля цих обидвих Красногорівок є просування
23.06.2023 14:37 Відповісти
дякуємо за розумний коментар
Ви мабуть півтора року як в окопах
23.06.2023 14:26 Відповісти
кацапы дебилы и ****** и ********* по уму.. а УКРАИНЦЫ упрямы любят свою страну такой какой она есть да не все в ажуре и все же и вот чья тупость или выдержка возьмет вверх..... гопничество ***** или стойкость Украины..... ведь мы сами Вову Зе закопаем если оно хоть вякнет что готово снова ***** в допу смотреть... везмем найхудший вариант ну ****** при вопросе... а кто будет СМЕРТНИКОМ И КАМИКАДЗЕ..тут еще тот вопрос--как там дисциплина исполнения ******** Приказа *****.. ведь есть везде адекваты и все можно бункерному ********* сыграть в красивую картинку показать мультик типа подрыв АЭС Запорожья ***** схавает оно же ублюдочное дефективное и неадекватное выдал же он ***** про уничтожение 240 танков даже паузы не было сппросить ребята а что у Украины 2000 танков что мы спалили 240 за неделю??? нет озвучил так что варианты возможны до подрыва Плотины был мостик... а после осталась бревнышко в смысле контактов в будущем... а бабахнет АЭС бревнышка и перспектив попасть на пожизненное хотя бы не станет априорм территориями будем брать репарации и контрибуции после подрыва АЭС и атомной катастрофы причем оптом по НЕТТО Брутто весу... и ни у кого в Рашке шансов торговаться даже гипотетически не останется от слова вообще.....
23.06.2023 14:33 Відповісти
МАГАТЕ, яке має постійну міссію, не підтвердило замінування росіянами ЗАЕС.
23.06.2023 14:33 Відповісти
ГАМНАТЕ скоріше б підтвердило, що це ми її замінували
23.06.2023 15:06 Відповісти
23.06.2023 14:33 Відповісти
Мова йде про Красногорівка-Старомихайлівка, бо інший напрямок не має відношення до зони АТО
23.06.2023 14:45 Відповісти
так...підтверджують майбутнай підрив ЗАЕС..готується 50 км зона відчудження
23.06.2023 14:34 Відповісти
если бы 50((
23.06.2023 14:53 Відповісти
Ось про яку санітарну зону говорив бункерний(
23.06.2023 15:12 Відповісти
говорят йод жрать не хрена не поможет
23.06.2023 15:19 Відповісти
Я читал на УП
23.06.2023 15:20 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/health/2023/06/23/255033/?_gl=1*9u018o*_ga*NjAyNzAyNjMyLjE2ODU5NDkzODU.*_ga_6ELQ7YCNBS*MTY4NzUyMTM2NS4xNzYuMS4xNjg3NTIyODc3LjQ0LjAuMA.. При вероятном теракте на ЗАЭС принимать йод не нужно - ученые
23.06.2023 15:21 Відповісти
Ученые , а шо нужно ?
23.06.2023 15:23 Відповісти
Пересидiти першу добу пiсля вибуху у закритому примiщеннi. Там усе найгiрше в першi години .
23.06.2023 15:41 Відповісти
Йодид калію тим кому до 40 років .
23.06.2023 17:02 Відповісти
Винний президент України Зеленський

Винний Кабінет міністрів України.

Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.

Що повинна робити в такому стані влада України ?

1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.

2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.

*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України

3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.

4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.

Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.

Що з цього було зроблено ? Нічого.

Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.

Винний президент України Зеленський

Винний Кабінет мінстрів України.

Винний Державна інспекція ядерного регулювання України

Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує .

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
23.06.2023 16:20 Відповісти
Убейте меня - я не понимаю ЧТО обсуждается!
Кто-то верит что они допустят возвращение АЭС целой и исправной?
Да СОТНИ ТЫСЯЧ пакостей малозаметных, от подсыпания песка в подшипник турбины до заливания кислоты в трубы высокого давления! Всё это проверить в пределах десятков лет НЕВОЗМОЖНО, и АЭС, увы, нужно списать.
А минирование - для чего оно? Только для запугивания мировой общественности. Простой взрыв не даст существенного заражения, поскольку реакторы заглушены и нет раскалённой зоны, из которой раскалённый воздух поднимаясь вверх неделями выносил в облака всякую пакость....
23.06.2023 17:13 Відповісти
 
 