Інформацію щодо замінування ЗАЕС підтверджено, Путін розраховує на ядерний шантаж, - ГУР МО

Росія посилює тиск на Україну та світ через мінування Запорізької АЕС, таким чином російське керівництво займається ядерним шантажем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, інформація щодо замінування на ЗАЕС підтверджена, і це відбувалося і раніше, проте зараз ці дії посилені.

"Сам факт такого обговорення: "чи може" – і є те, чого він (Путін. - Ред.) хоче досягнути. Тобто "ось дивіться, у мене ядерна бомба, що я буду з нею робити". Це і є ядерний шантаж і те, на що Путін розраховує", – пояснив Юсов.

"А що дасть йому (Путіну. - Ред.)прийняття такого рішення? Якою буде реакція тих небагатьох режимів і країн, які нейтрально ставляться чи підтримують режим Путіна?", – додав Юсов.

Тим часом, Україна, додав представник ГУР, обмінюється інформацією з партнерами і міжнародними структурами щодо ядерної безпеки. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, чи ділиться українська розвідка даними щодо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС.

Читайте: МВС розгорнуло штаби й дало інструкції на випадок теракту на ЗАЕС