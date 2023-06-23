Електроенергії для країни достатньо, але є ускладнення у роботі мереж унаслідок російських обстрілів, - Укренерго. ІНФОГРАФІКА

На сьогодні виробництва електроенергії в Україні достатньо для забезпечення потреб споживачів. Однак за минулу добу було зафіксовано декілька технічних ускладнень у роботі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Триває активна ремонтна кампанія на теплових електростанціях, а також на деяких атомних енергоблоках. Тож електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів, особливо у вечірні години найбільшого споживання", - йдеться у дописі Укренерго.

В "Укренерго" нагадують, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем окупантів.

Крім того, обстріли росіян з жовтня 2022 року значно пошкодили магістральні мережі електростанцій по всій країні. Відновлення цих обєктів потребує відповідних ресурсів та часу.

