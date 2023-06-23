УКР
Втрата Бахмуту стала б для РФ мегапоразкою, тому вони переводять сили на Схід, - Череватий

Переведення російських сил на схід України показує, що втрата Бахмута стала б для Москви мегапоразкою.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Частково так (стало більше російських військ на сході України. - Ред.), частково він ротує ці підрозділи, в тому числі на Бахмутський напрямок. Зокрема десантні підрозділи.

Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл. Що десять місяців намагатися його взяти, не взяти до кінця і втрати десь сотні (тисяч) пораненими і десятки тисяч вбитими", - наголосив він.

Також читайте: Через ротаційні заходи окупантів на Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв, - Череватий

Бахмут (1566) Череватий Сергій (166)
А чи не задум такий був? Зробити для рф Бахмут сакральним, щоб потім вони не змогли звідти відвести війська
23.06.2023 14:38 Відповісти
Частково так.
23.06.2023 14:41 Відповісти
для них поняття мегапоразка не настане навіть якщо один із наших військових штурмовиків сходить по великому прямо на червивій площі у маскві.
23.06.2023 14:44 Відповісти
нічого не мегапоразка---напишуть пропагандисти-жест добрай волі ...от і все
23.06.2023 14:45 Відповісти
"Переведення російських сил на схід України показує" тільки те, що у ворога є резерви у необхідних кількостях і ворог їх оперативно переміщає, залежно від загроз на тому чи іншому напрямі. Все інше - це голима пропаганда (у стилі "марафону"), якою не варто займатися військовим. Навіть "речнику".
23.06.2023 14:52 Відповісти
скористатися щоб підловити ракетами колони переміщення
23.06.2023 18:37 Відповісти
 
 