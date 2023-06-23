Втрата Бахмуту стала б для РФ мегапоразкою, тому вони переводять сили на Схід, - Череватий

Переведення російських сил на схід України показує, що втрата Бахмута стала б для Москви мегапоразкою.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Частково так (стало більше російських військ на сході України. - Ред.), частково він ротує ці підрозділи, в тому числі на Бахмутський напрямок. Зокрема десантні підрозділи.

Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл. Що десять місяців намагатися його взяти, не взяти до кінця і втрати десь сотні (тисяч) пораненими і десятки тисяч вбитими", - наголосив він.

Також читайте: Через ротаційні заходи окупантів на Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв, - Череватий