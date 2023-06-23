Втрата Бахмуту стала б для РФ мегапоразкою, тому вони переводять сили на Схід, - Череватий
Переведення російських сил на схід України показує, що втрата Бахмута стала б для Москви мегапоразкою.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Частково так (стало більше російських військ на сході України. - Ред.), частково він ротує ці підрозділи, в тому числі на Бахмутський напрямок. Зокрема десантні підрозділи.
Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл. Що десять місяців намагатися його взяти, не взяти до кінця і втрати десь сотні (тисяч) пораненими і десятки тисяч вбитими", - наголосив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русня Двухсотая
показати весь коментар23.06.2023 14:38 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар23.06.2023 14:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
VERA DI
показати весь коментар23.06.2023 14:44 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар23.06.2023 14:45 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
1turok
показати весь коментар23.06.2023 14:52 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
vterra w
показати весь коментар23.06.2023 18:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль