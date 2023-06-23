УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10626 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 427 13

Окупанти розглядають відхід із Криму як один із реальних сценаріїв, - ГУР МО

окупанти,арміярф,рашисти

Значна частина окупаційної адміністрації вивезла з тимчасово окупованого півострова свої активи та сім’ї. Вони розглядають відхід з Криму як один із реальних сценаріїв.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телепрограми "Свобода.Ранок", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Один з реальних сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, це відхід з Криму. Значна частина окупаційної адміністрації та командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезла, і активи так само вивезла", - розповів він.

Юсов також зазначив, що низка підприємств в окупаційному Криму готуються до евакуації і в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ.

"Зрештою, якщо подивитися на траншеї, які вони облаштовують у Криму, можна побачити, що значна їхня частина розташована далеко від кордону з материковою Україною. Тому так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", - констатував Юсов.

Читайте: Поблизу Ялти вибухнув газопровід, - місцеві ЗМІ

Нагадаємо, вранці було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

Крим (14222) розвідка (3916)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Буданова, позавчера - Рузьге не дураки взрывать ЗАЭС!
Зеля, вчера - Только что получил инфо от разведки, московия готовит теракт на ЗАЭС!
Представитель ГУР МО сегодня - Подтверждаем что орки готовят теракт на ЗАЭС.

Они все работают на конкурирующих фирмах, или из них кто-то пи@добол?
показати весь коментар
23.06.2023 14:53 Відповісти
+1
Та вже скоро шашлики...
показати весь коментар
23.06.2023 14:55 Відповісти
+1
Можна, звичайно, фантазувати і про "вихід із Криму". А можна й запитати з ГУР МО: На основі яких даних планувався наступ, що одразу вперлися в мінні поля та найпотужніші укріпрайони? Ні, не актуально?
показати весь коментар
23.06.2023 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теж будуть вважати--мегапоразкоюю...як каже Череватий про Бахмут..
жєст добрай волі
показати весь коментар
23.06.2023 14:49 Відповісти
Буданова, позавчера - Рузьге не дураки взрывать ЗАЭС!
Зеля, вчера - Только что получил инфо от разведки, московия готовит теракт на ЗАЭС!
Представитель ГУР МО сегодня - Подтверждаем что орки готовят теракт на ЗАЭС.

Они все работают на конкурирующих фирмах, или из них кто-то пи@добол?
показати весь коментар
23.06.2023 14:53 Відповісти
не всім платять, як тобі
показати весь коментар
23.06.2023 15:18 Відповісти
Завидуешь, подоляковское? Тортика и шоколада захотелось? Каждому свое.
показати весь коментар
23.06.2023 16:13 Відповісти
Та вже скоро шашлики...
показати весь коментар
23.06.2023 14:55 Відповісти
Можна, звичайно, фантазувати і про "вихід із Криму". А можна й запитати з ГУР МО: На основі яких даних планувався наступ, що одразу вперлися в мінні поля та найпотужніші укріпрайони? Ні, не актуально?
показати весь коментар
23.06.2023 14:57 Відповісти
А як тобі уявлявся наступ? Ти хотів телепортуватися в тил глибокоешелонованої оборони? Гівнофон перегрів головешки вояк з диванів і ви тепер в глибокій фрустрації через те, що війна йде у звичайній традиційній динаміці без карколомних прорирів і обвалів фронту.
показати весь коментар
10.07.2023 12:25 Відповісти
это оборонительные рубежи против НАТО
показати весь коментар
23.06.2023 14:59 Відповісти
Буданов вирішив самого Ганса Крістіана переплюнути.Трохи ще зарано для вечірніх казочок.
показати весь коментар
23.06.2023 15:08 Відповісти
атріцатєльноє нападєніє
показати весь коментар
23.06.2023 15:17 Відповісти
никогда в это не воверю
показати весь коментар
23.06.2023 15:23 Відповісти
Взорвут АЭС и там будет новая чернобыльская зона.
показати весь коментар
23.06.2023 16:18 Відповісти
 
 