Окупанти розглядають відхід із Криму як один із реальних сценаріїв, - ГУР МО

Значна частина окупаційної адміністрації вивезла з тимчасово окупованого півострова свої активи та сім’ї. Вони розглядають відхід з Криму як один із реальних сценаріїв.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телепрограми "Свобода.Ранок".

"Один з реальних сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, це відхід з Криму. Значна частина окупаційної адміністрації та командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезла, і активи так само вивезла", - розповів він.

Юсов також зазначив, що низка підприємств в окупаційному Криму готуються до евакуації і в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ.

"Зрештою, якщо подивитися на траншеї, які вони облаштовують у Криму, можна побачити, що значна їхня частина розташована далеко від кордону з материковою Україною. Тому так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", - констатував Юсов.

Нагадаємо, вранці було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.