Окупанти розглядають відхід із Криму як один із реальних сценаріїв, - ГУР МО
Значна частина окупаційної адміністрації вивезла з тимчасово окупованого півострова свої активи та сім’ї. Вони розглядають відхід з Криму як один із реальних сценаріїв.
Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телепрограми "Свобода.Ранок", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Один з реальних сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, це відхід з Криму. Значна частина окупаційної адміністрації та командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезла, і активи так само вивезла", - розповів він.
Юсов також зазначив, що низка підприємств в окупаційному Криму готуються до евакуації і в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ.
"Зрештою, якщо подивитися на траншеї, які вони облаштовують у Криму, можна побачити, що значна їхня частина розташована далеко від кордону з материковою Україною. Тому так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", - констатував Юсов.
Нагадаємо, вранці було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму.
У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.
жєст добрай волі
Зеля, вчера - Только что получил инфо от разведки, московия готовит теракт на ЗАЭС!
Представитель ГУР МО сегодня - Подтверждаем что орки готовят теракт на ЗАЭС.
Они все работают на конкурирующих фирмах, или из них кто-то пи@добол?