Резніков про переваги формату "Рада Україна - НАТО": "Україна сидітиме за столом з членами Альянсу на рівних"
Цей формат допоможе Україні зміцнити та підвищити ефективність відносин з Північноатлантичним Альянсом.
Про це заявив Олексій Резніков у коментарі Military Media Center, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що "Рада Україна - НАТО" прийде на заміну засіданням Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.
За словами голови Міністерства оборони, в рамках нового формату Україна сидітиме за столом з членами Альянсу на рівних й матиму змогу:
- порушувати важливі питання та включати їх до порядку денного;
- брати участь в роботі підкомісій та підкомітетів.
Зокрема Україна зможе брати участь в як мінімум двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО.
"Це додає набагато більше суб’єктності, що відповідно дасть нам можливість бути більш ефективними у взаємодії з НАТО", - запевнив Резніков.
Кто были все эти люди, за чей счет они туда летали, сколько это стоило госбюджету Украины ... "Единый марафон" почему-то не сообщает.
НАТО вполне венгров с головой хватит, а вот венгры похоже про Ермака шо-то знают, потому и не доверяют Украине.
Совет Россия - НАТО - главная структура и форум для развития сотрудничества и координации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F военно-политических действий между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией - Россией и государствами-членами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО .
Совет был учреждён https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 28 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года на Римской встрече в верхах Россия-НАТО.
На довічне.
Нічого що вже давно існує рада РФ - НАТО...?