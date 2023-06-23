УКР
Резніков про переваги формату "Рада Україна - НАТО": "Україна сидітиме за столом з членами Альянсу на рівних"

резніков

Цей формат допоможе Україні зміцнити та підвищити ефективність відносин з Північноатлантичним Альянсом.

Про це заявив Олексій Резніков у коментарі Military Media Center, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що "Рада Україна - НАТО" прийде на заміну засіданням Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

За словами голови Міністерства оборони, в рамках нового формату Україна сидітиме за столом з членами Альянсу на рівних й матиму змогу:

  • порушувати важливі питання та включати їх до порядку денного;
  • брати участь в роботі підкомісій та підкомітетів.

Зокрема Україна зможе брати участь в як мінімум двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО.

"Це додає набагато більше суб’єктності, що відповідно дасть нам можливість бути більш ефективними у взаємодії з НАТО", - запевнив Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Створення Ради Україна-НАТО - фактично вирішене питання, - Дуда

НАТО (6724) членство в НАТО (1766) Резніков Олексій (1451)
