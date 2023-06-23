1 613 16
ЄС планує виділити ще 3,5 млрд євро на закупівлі зброї для України, але Угорщина блокує це рішення - Bloomberg
Євросоюз має намір збільшити фінансування Європейського фонду миру майже на 50%. Але Угорщина, як і раніше, блокує це рішення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
ЄС прагне додати ще 3,5 млрд євро до Європейського фонду миру, бюджет якого наразі становить близько 7,9 млрд євро. Він відшкодовує урядам надане Україні озброєння.
Більшу частину грошей вже виділено на військову допомогу Україні після вторгнення Росії. Але Угорщина блокує 8-й транш у розмірі 500 млн євро для Києва через рішення України додати угорський банк до списку компаній, які продовжують вести бізнес у Росії, заявили анонімні джерела.
Топ коментарі
+8 Чайка Київ
показати весь коментар23.06.2023 15:32 Відповісти Посилання
+7 Слава Шустрий #551089
показати весь коментар23.06.2023 15:17 Відповісти Посилання
+6 Igor Uh #550980
показати весь коментар23.06.2023 15:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если это цель политиков Евросоюза , то они либо куплены Россией, либо полные идиоты., что не может не удручать
А загалом, угорці поводяться так, як і їхні "брати" мокшанці - на всіх насрати, бо їм всі "должни".
Загалом, угорці - дуже погані люди взагалі. У другу світову вони чинили такі звірства, що їх навіть у полон не брали. Моя бабця постійно казала: "Нема гірших за мадярів".
Отаких маємо сусідів.