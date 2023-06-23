УКР
ЄС планує виділити ще 3,5 млрд євро на закупівлі зброї для України, але Угорщина блокує це рішення - Bloomberg

Євросоюз має намір збільшити фінансування Європейського фонду миру майже на 50%. Але Угорщина, як і раніше, блокує це рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

ЄС прагне додати ще 3,5 млрд євро до Європейського фонду миру, бюджет якого наразі становить близько 7,9 млрд євро. Він відшкодовує урядам надане Україні озброєння. 

Більшу частину грошей вже виділено на військову допомогу Україні після вторгнення Росії. Але Угорщина блокує 8-й транш у розмірі 500 млн євро для Києва через рішення України додати угорський банк до списку компаній, які продовжують вести бізнес у Росії, заявили анонімні джерела.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз планує скасувати для Угорщини деякі позиції останнього пакета санкцій проти Росії, - Bloomberg

Топ коментарі
+8
Позбавити матеріальної допомоги ЄС. Все інше зроблять самі угорці.
23.06.2023 15:32 Відповісти
+7
Виселити за урал .
23.06.2023 15:17 Відповісти
+6
Прикрутять дотаційне фінансування і ці підари зразу стануть на все згодні. Шльондри плюють в колодязь з якого п'ють.
23.06.2023 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що робити з цими маддярами?
23.06.2023 15:14 Відповісти
Виселити за урал .
23.06.2023 15:17 Відповісти
Реально, що можна зробить? Жартувати я і сам вмію.
23.06.2023 15:20 Відповісти
Прикрутять дотаційне фінансування і ці підари зразу стануть на все згодні. Шльондри плюють в колодязь з якого п'ють.
23.06.2023 15:31 Відповісти
Позбавити матеріальної допомоги ЄС. Все інше зроблять самі угорці.
23.06.2023 15:32 Відповісти
Перекрыть поставки нефти и газа нашей территорией.
23.06.2023 16:00 Відповісти
Нічого ви їм не зробите до того часу поки держави-донори Євросоюзу ( адже у ньому не тільки ******-дармоїди ) не скажуть "досить " і не запропонують цих паскудників з євросоюзу виключити , ось тоді вони або заспокояться , або вже не заважатимуть приймати якісь рішення бо втратять право голосу . Інакше ніяк , бо там власних 73 % мабуть вистачає , раз так народ того ідіота орбана підтримує , ухопили зірку на лоб і вирішили що вони у Євросозі царі і боги , не ображаючи ромів , цигани смердючі уральські ((
23.06.2023 16:08 Відповісти
США заблокировали продажу Венгрии 24 ПУ HIMARS+ ракеты к ним. Вроде мелочь,но это только начало.
23.06.2023 15:35 Відповісти
****** знову шось собі вициганюють?
23.06.2023 15:16 Відповісти
А прибрати своє отп з рашки нє?
23.06.2023 15:26 Відповісти
Добре! Тоди ЄС має недофінансувати Угорщину теж на 3,5 млрд.. Справедливо!
23.06.2023 15:29 Відповісти
Давно могли бы их приструнить, но кажется ЕС даже такие выбрики даже выгодны
23.06.2023 15:44 Відповісти
Коля-котлета ставив на колIна наших прикордонникIв та змушував Iх казати-«венгри наши браття» ще у 2021 роци,а виявляется венгри нам не браття
23.06.2023 16:53 Відповісти
Если и дальше играться с руководством Венгрии, но не объяснить важность и необходимость поддержки Украины, Европейский союз рискует получить яблоко раздора , что в дальнейшем приведет к развалу Евросоюза и как результат триумф путина и его дебилоидов - росийских недожителей…
Если это цель политиков Евросоюза , то они либо куплены Россией, либо полные идиоты., что не может не удручать
23.06.2023 17:31 Відповісти
23.06.2023 19:48 Відповісти
Це наслідок демократичної толерастії в ЄС, коли хвіст крутить псом, а пес не може нічого зробити, бо недосконалі правові механізми самого ЄС.
А загалом, угорці поводяться так, як і їхні "брати" мокшанці - на всіх насрати, бо їм всі "должни".
Загалом, угорці - дуже погані люди взагалі. У другу світову вони чинили такі звірства, що їх навіть у полон не брали. Моя бабця постійно казала: "Нема гірших за мадярів".
Отаких маємо сусідів.
23.06.2023 23:27 Відповісти
 
 