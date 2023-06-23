ЄС планує виділити ще 3,5 млрд євро на закупівлі зброї для України, але Угорщина блокує це рішення - Bloomberg

Євросоюз має намір збільшити фінансування Європейського фонду миру майже на 50%. Але Угорщина, як і раніше, блокує це рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

ЄС прагне додати ще 3,5 млрд євро до Європейського фонду миру, бюджет якого наразі становить близько 7,9 млрд євро. Він відшкодовує урядам надане Україні озброєння.

Більшу частину грошей вже виділено на військову допомогу Україні після вторгнення Росії. Але Угорщина блокує 8-й транш у розмірі 500 млн євро для Києва через рішення України додати угорський банк до списку компаній, які продовжують вести бізнес у Росії, заявили анонімні джерела.

