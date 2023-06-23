УКР
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках тривають важкі бої, на Мелітопольському та Бердянському - наступальні дії, - Сили оборони

Ворог не залишає спроб повернути втрачені населені пункти на півдні. Для ЗСУ це вже дуже добре захищені плацдарми для подальшого просування і наступальних дій.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"На Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають тяжкі бої - наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ у районах населених пунктах Севєрне, Авдіївка, Мар'їнка та Побєда. Втрат наших позицій не допущено. Тривають наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках - Сили оборони атакують в районі Новоданилівка-Роботине та Мала Токмачка - Новофедорівка", - зазначив він.

За словами Шершня, характер локальних наступальних дій наразі без змін.

"Маємо частковий успіх, закріплюємося на досягнутих рубежах, завдаємо вогневого ураження артилерією, здійснюємо заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ на Мелітопольському напрямку. Застосовує резерви, намагався відновити втрачені позиції", - додав капітан.

Речник наголосив, що у звільнені села ще не зайшли адміністрації, про це говорити рано.

"Ворог не залишає спроб повернути втрачені населені пункти - звісно, це в нього не вийде. Для нас це вже дуже добре захищені плацдарми для подальшого просування і наступальних дій. На заваді просуванню велике мінування окупованих територій у смугах оборони ворога. Є позитивні моменти - про них говорити рано. Ми всі з нетерпінням чекаємо на подальше звільнення населених пунктів. Передумови для цього створюються, не будемо поспішати і видавати бажане за дійсне. На Вугледарському напрямку створюємо умови, щоб продовжувати ефективні наступальні дії. Це для нас дуже важливий плацдарм і ми теж тут активно працюємо", - підсумував Шершень.

Господи, бережи українських Захисників!!
23.06.2023 16:02 Відповісти
В нас ОПа у наступу
23.06.2023 16:09 Відповісти
Згоден, лаптєрогій, ваш наступ на Київ провалився.
23.06.2023 16:20 Відповісти
Зебіл це назавжди
23.06.2023 16:33 Відповісти
на марьинском направлении отбили позиции у кацапов которые были захвачены еще во время ато...возле красногороовки)так чтонепохо обронемся на марьинском направлении)
23.06.2023 16:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
23.06.2023 16:34 Відповісти
 
 