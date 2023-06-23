Російські окупанти в Криму готують рятувальників до роботи за умов техногенної катастрофи, - Центр нацспротиву

Окупаційний режим провів навчання працівників "мчс рф" на півночі Криму щодо дій в надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо, що ворог готує рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи із радіаційним та хімічним забрудненням, й саме на цьому був акцент навчання на півночі Криму.

Водночас районні адміністрації також відпрацьовували свої дії в умовах техногенних катастроф.

Нагадаємо, в грудні 2022 року на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано розміщення техніки на заводі "Кримський титан" (Армянськ), а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту зс рф", - йдеться у повідомленні.