Україна отримає високоточні бомби GLSDB не раніше осені, - Пентагон
США поставлять Україні високоточні бомби GLSDB не раніше осені 2023 року.
Про це на слухання в Конгресі заявила заступниця глави Пентагону з міжнародних питань Лаура Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Відповідаючи на питання про те, чи можуть США надати Україні далекобійні боєприпаси ATACAMS "прямо зараз", щоб не змушувати Збройні сили України чекати на постачання гостро необхідних для наступу систем, Купер відповіла, що США використовують будь-яку можливість, щоб задовольнити потреби українських воїнів.
Водночас вона відзначила, що високоточні бомби для наземного запуску GLSDB, вдасться відправити Україні не раніше осені, хоча "колеги з постачання" працюють над тим, щоб прискорити цей процес.
Далекобійна крилата бомба GLSDB здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26
Характеристики снаряда:
- маса - 130 кг;
- довжина - 1800 мм;
- дальність ураження - до 150 км;
- маса бойової частини - 93 кг;
- платформи для запуску - M270, HIMARS.
Спеціальної освіти для того щоб їх запускати - не треба , виготовляти їх теж . Вони вже лежать на складі , залишилось тільки перевезти їх до України і все . Невже для цього треба півроку ?
І по друге , є інфа що - США їх використовували ще в Афгані .
Но на счет "очень много" терзают меня смутные сомнения.
Куди поспішати....
та злиття з ОПУ московитам антивагнерівської операції спец сил України!!
Бог простить їх (лижників), а американці очікують на черговий лист особи з ВРУ, на прізвище рахамія, щодо чергового зняття санкцій з брател ротинбергів, щоб ******* було легше…