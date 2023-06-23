УКР
Україна отримає високоточні бомби GLSDB не раніше осені, - Пентагон

glsdb

США поставлять Україні високоточні бомби GLSDB не раніше осені 2023 року.

Про це на слухання в Конгресі заявила заступниця глави Пентагону з міжнародних питань Лаура Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть США надати Україні далекобійні боєприпаси ATACAMS "прямо зараз", щоб не змушувати Збройні сили України чекати на постачання гостро необхідних для наступу систем, Купер відповіла, що США використовують будь-яку можливість, щоб задовольнити потреби українських воїнів.

Водночас вона відзначила, що високоточні бомби для наземного запуску GLSDB, вдасться відправити Україні не раніше осені, хоча "колеги з постачання" працюють над тим, щоб прискорити цей процес.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Застосування ЗСУ керованої бомби JDAM в Бахмуті. ВIДЕО

Далекобійна крилата бомба GLSDB здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26

Характеристики снаряда:

  • маса - 130 кг;
  • довжина - 1800 мм;
  • дальність ураження - до 150 км;
  • маса бойової частини - 93 кг;
  • платформи для запуску - M270, HIMARS.

Автор: 

бомба (241) зброя (7694) Пентагон (1455) США (24108)
+23
Бомби до осені , Абрамси до осені , ф 16 до Нового року , але в наступ - зараз . Це все схоже на знущання .
показати весь коментар
23.06.2023 16:43 Відповісти
Ну я ще можу зрозуміти таке що мовляв - ф 16 не на часі , бо пілотів треба підучити , танкістів теж , але ж - бомби які запускаються з Хаймарса . !!! Звичайні керовані бомби . Чому з ними тягнуть резину . ?
Спеціальної освіти для того щоб їх запускати - не треба , виготовляти їх теж . Вони вже лежать на складі , залишилось тільки перевезти їх до України і все . Невже для цього треба півроку ?
показати весь коментар
23.06.2023 17:05 Відповісти
На жаль, відповіді на ці питання зараз ми не почуємо. Побачимо наслідки цих хитрих дозованих затягувань з постачанням зброї вже тоді, коли вони настануть
показати весь коментар
23.06.2023 17:09 Відповісти
Це вже на інший наступ, звільнення Криму.
показати весь коментар
23.06.2023 17:26 Відповісти
Може вони дали стільки ракет для хаймерсів, що їх до осені хватити повинно, це як виправдання,
показати весь коментар
23.06.2023 17:52 Відповісти
а собирать их на заводе Боинг не надо? или по-твоему всё как само собой должно произойти?
показати весь коментар
23.06.2023 17:52 Відповісти
До твого відома ці бомби серійно випускаються з 2019 р . , і їх планували надати нам ще до кінця 2022 р . , тобто в арсеналах США - вони вже були , ще в минулому році , і нічого собірать не треба .
І по друге , є інфа що - США їх використовували ще в Афгані .
показати весь коментар
23.06.2023 20:50 Відповісти
Це все схоже на примус України до переговорів із хуьлом, тобто злив України на гальмах
показати весь коментар
23.06.2023 17:00 Відповісти
Чекають на теракт на ЗАЕС щоб ми сдуру х***ла не вбили.
показати весь коментар
23.06.2023 17:17 Відповісти
Не знущання, а знищення (України і українців). А що там з ленд-лізом, бідон?...
показати весь коментар
23.06.2023 20:49 Відповісти
За тільки слово "бідон" мене забанили на "лінії оборони", бо там зібрались всі хто ненавидять Трампа, та моляться на пришелепкуватого бідона. Так що обережно.
показати весь коментар
04.07.2023 19:22 Відповісти
Це все схоже на примушення до дій..
показати весь коментар
23.06.2023 16:46 Відповісти
а різні ,CNNени напишуть знову...що контрнаступ не те що очікували..
показати весь коментар
23.06.2023 16:49 Відповісти
В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...
показати весь коментар
23.06.2023 16:49 Відповісти
С такими характеристиками необходимо очень много этих GLSDB. Тогда будет эффект.
Но на счет "очень много" терзают меня смутные сомнения.
показати весь коментар
23.06.2023 16:53 Відповісти
Та дійсно, поспішати не треба.
Куди поспішати....
показати весь коментар
23.06.2023 16:57 Відповісти
Ще не винайшли такого озброєння, надання якого Україні не можна було б надовго затримати.
показати весь коментар
23.06.2023 17:00 Відповісти
Туман війни - сюрприз кацапам!
показати весь коментар
23.06.2023 17:00 Відповісти
Американська сторона добре знає, сценарій «лижної естафети Зеленського» в Оманщині….,
та злиття з ОПУ московитам антивагнерівської операції спец сил України!!
Бог простить їх (лижників), а американці очікують на черговий лист особи з ВРУ, на прізвище рахамія, щодо чергового зняття санкцій з брател ротинбергів, щоб ******* було легше…
показати весь коментар
23.06.2023 17:00 Відповісти
Маячня.
показати весь коментар
23.06.2023 17:21 Відповісти
Дайте далекобійне те, що зараз є. Нехай німці дадуть свої ракети Taurus.
показати весь коментар
23.06.2023 18:48 Відповісти
США роблять усе можливе щоб Росія не програла цю війну і щоб загинуло якомога більше українців.
показати весь коментар
23.06.2023 20:46 Відповісти
Тільки не США, а конкретно, адміністрація бідона.
показати весь коментар
04.07.2023 19:24 Відповісти
 
 