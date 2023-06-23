У Шебекіно на Бєлгородщині скасували місцеві вибори через виїзд мешканців, - росЗМІ
У Шебекінському районі Бєлгородської області РФ скасували вибори до ради депутатів Шебекінського округу через масовий від’їзд місцевих жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "7x7".
Голова обласного виборчого комітету Ігор Лазарєв зазначив, що Шебекінський округ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому у вересні вибори провести неможливо. Нову дату голосування призначать після того, як "ситуація у муніципалітеті стабілізується".
Тиждень тому з тих же причин скасували вибори до земських зборів Журавльовського сільського поселення Бєлгородського району.
Закон передбачає скасування виборів лише у разі запровадження в районі режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації чи воєнного стану. Згідно з президентським указом, у Бєлгородській області діє режим "середнього рівня реагування" – у виборчому законодавстві він не згадується. Попри це, ЦВК Росії погодила скасування виборів у Шебекіні.
8 червня російські добровольці повідомляли, що сили легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу контролюють низку населених пунктів на території Бєлгородської області РФ, російські війська "зовсім не володіють ситуацією".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто самі ще не знаєте, які результати виборів вам потрібні. Бо невідомо, куди оце все воно виверне.