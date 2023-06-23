У Шебекіно на Бєлгородщині скасували місцеві вибори через виїзд мешканців, - росЗМІ

У Шебекінському районі Бєлгородської області РФ скасували вибори до ради депутатів Шебекінського округу через масовий від’їзд місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "7x7".

Голова обласного виборчого комітету Ігор Лазарєв зазначив, що Шебекінський округ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому у вересні вибори провести неможливо. Нову дату голосування призначать після того, як "ситуація у муніципалітеті стабілізується".

Тиждень тому з тих же причин скасували вибори до земських зборів Журавльовського сільського поселення Бєлгородського району.

Закон передбачає скасування виборів лише у разі запровадження в районі режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації чи воєнного стану. Згідно з президентським указом, у Бєлгородській області діє режим "середнього рівня реагування" – у виборчому законодавстві він не згадується. Попри це, ЦВК Росії погодила скасування виборів у Шебекіні.

8 червня російські добровольці повідомляли, що сили легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу контролюють низку населених пунктів на території Бєлгородської області РФ, російські війська "зовсім не володіють ситуацією".