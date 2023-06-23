УКР
У Шебекіно на Бєлгородщині скасували місцеві вибори через виїзд мешканців, - росЗМІ

кордон,бєлгород

У Шебекінському районі Бєлгородської області РФ скасували вибори до ради депутатів Шебекінського округу через масовий від’їзд місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "7x7".

Голова обласного виборчого комітету Ігор Лазарєв зазначив, що Шебекінський округ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому у вересні вибори провести неможливо. Нову дату голосування призначать після того, як "ситуація у муніципалітеті стабілізується".

Тиждень тому з тих же причин скасували вибори до земських зборів Журавльовського сільського поселення Бєлгородського району.

Закон передбачає скасування виборів лише у разі запровадження в районі режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації чи воєнного стану. Згідно з президентським указом, у Бєлгородській області діє режим "середнього рівня реагування" – у виборчому законодавстві він не згадується. Попри це, ЦВК Росії погодила скасування виборів у Шебекіні.

Читайте також: У Валуйках Бєлгородської області пролунали потужні вибухи, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

8 червня російські добровольці повідомляли, що сили легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу контролюють низку населених пунктів на території Бєлгородської області РФ, російські війська "зовсім не володіють ситуацією". 

А що таке? На наших окупованих територіях кацапів це не зупиняло.
23.06.2023 17:08 Відповісти
а шо сі стало? війна, чи що???
23.06.2023 17:08 Відповісти
бояться що проголосують за приєднання до України ?
23.06.2023 17:13 Відповісти
Паника?
23.06.2023 16:59 Відповісти
А що таке? На наших окупованих територіях кацапів це не зупиняло.
23.06.2023 17:08 Відповісти
а шо сі стало? війна, чи що???
23.06.2023 17:08 Відповісти
бояться що проголосують за приєднання до України ?
23.06.2023 17:13 Відповісти
Виїжджати повільно, не привертаючи уваги!!!!

23.06.2023 17:20 Відповісти
А коли це вас зупиняло, рузьге?
Просто самі ще не знаєте, які результати виборів вам потрібні. Бо невідомо, куди оце все воно виверне.
23.06.2023 17:21 Відповісти
Виборчком зачинено, всі пішли... за срускім.. ай ні-всі пішли нафіг!
23.06.2023 17:22 Відповісти
ЗА БНР-73 процента
23.06.2023 17:22 Відповісти
146
23.06.2023 17:45 Відповісти
РДК, проводте скорей "самый честнный и правилиный референдум", пока местные с.******
23.06.2023 18:21 Відповісти
для референдуму по БНР багато народу взагалі не потрібно
23.06.2023 18:27 Відповісти
 
 