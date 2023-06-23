УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9704 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
2 229 49

За корупцію у сфері правосуддя пропонують посилити відповідальність - від 10 до 15 років з конфіскацією, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час засідання РНБО було розглянуто питання корупції в судових органах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні.

"Віце-прем’єр-міністр Стефанішина поінформувала РНБО щодо проміжної усної оцінки Єврокомісією нашого інституційного прогресу, зокрема це стосується судової реформи. Зроблено справді багато. Але розглядаємо це лише як необхідну основу для наших власних зобов’язань перед українцями щодо справедливості. Очевидно, що кейс уже колишнього голови Верховного Суду та інші такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткішої державної політики стосовно вимог до суддів, до всіх, хто працює в системі правосуддя, та їхньої відповідальності за порушення. За корупційні порушення. ...

Отже, пропозиції. Посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. І щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років із конфіскацією майна. І щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках", - зазначив він.

"Наступне. Мають бути перевірки доброчесності суддів. І не лише перед призначенням на посаду. Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти, зокрема, з використанням детектора брехні.

Дуже важливо: маємо посилити і роль суду присяжних, розширити випадки його застосування в Україні. І це не лише про народовладдя, це про те, щоб справедливості стало більше.

Окремо обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах. Це фундаментальне завдання. Сильна економіка – це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності. І це має бути. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, то маємо це забезпечити. Відповідні пропозиції є", - додав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання РНБО: Обговорили стан укриттів, відповідальність за корупцію в судовій системі та виконання рекомендація для членства в ЄС. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) корупція (4769) суд (11819) юстиція (732)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Розкажіть хтось цьому бовдуру, що не суровість наказання зменьшує корупцію, а неможливість її уникнути. Якіж вони зелені.
показати весь коментар
23.06.2023 17:05 Відповісти
+26
Чужим 15 років, а своїм перепустка за кордон від Буданова.

А ще ж суди під Татаровим - можна Санта Клауса за корупцію закрити, якщо буде ОПЗЄ заважати.
показати весь коментар
23.06.2023 17:04 Відповісти
+15
Хтось в це вірить ? Розходимось, він знов пошуткував !
показати весь коментар
23.06.2023 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чужим 15 років, а своїм перепустка за кордон від Буданова.

А ще ж суди під Татаровим - можна Санта Клауса за корупцію закрити, якщо буде ОПЗЄ заважати.
показати весь коментар
23.06.2023 17:04 Відповісти
вже давно є закон про відповідальність за п"яні дтп
і що, хтось з суддів чи прокурорів сів, чи втратив майно???
на бумазі закон лиш для людей або нєугодних владі
своїх вони під такі статті не підводять
як не болячку то ще якусь причину знайдуть, але не дадуть максималку
останній приклад...
звідки в твому дивані мільйон баксів???
у бабки з Харкова позичив
і прокатило...
гроші повернуті взад.
показати весь коментар
23.06.2023 19:17 Відповісти
Решили увелмчить "цену вопроса" в 1,5 раза? Наценка 50 % за так сказать "риск в военное время"?
показати весь коментар
23.06.2023 17:04 Відповісти
Розкажіть хтось цьому бовдуру, що не суровість наказання зменьшує корупцію, а неможливість її уникнути. Якіж вони зелені.
показати весь коментар
23.06.2023 17:05 Відповісти
Чим буде більша суворість покарання,тим буде менша корупція.
показати весь коментар
23.06.2023 17:13 Відповісти
та ти шо! а чого ж у китаї не спрацьовує? може, тому, що це не метод?
відкрию тобі таємницю - щоб зменшити корупцію, треба зменшити державне регулювання. бо всяка влада розбещує чиновника.
показати весь коментар
23.06.2023 18:20 Відповісти
о, знайома, криворізька юридична школа
показати весь коментар
23.06.2023 21:00 Відповісти
а судді хто?
показати весь коментар
23.06.2023 17:06 Відповісти
Точно.Судді будуть судити суддів-95квартал.
показати весь коментар
23.06.2023 19:33 Відповісти
Это уже по делу.
показати весь коментар
23.06.2023 17:06 Відповісти
Тсс ! Це він для Байдена ! Може повірить !
показати весь коментар
23.06.2023 17:11 Відповісти
Не неси херню
показати весь коментар
23.06.2023 17:15 Відповісти
Якщо вміє грати на барабанах треба підвищувати по службі.

Має хтось з родини маєтки на Заході та дороги машини, це теж добре, бо не буде брати хабарі, нема на що, все є.
А якщо родич працює в прокуратурі або антикорупційних органах то бінго, готовий голова суду.
показати весь коментар
23.06.2023 17:08 Відповісти
Хтось в це вірить ? Розходимось, він знов пошуткував !
показати весь коментар
23.06.2023 17:10 Відповісти
А татаров, з портновим та підрахуєм, дали на це ОСОБИСТУ згоду??
Для посилення покарання військовослужбовців, зміни до законодавства вніс Шмигаль за 30 днів!!!
А тут он, які вихиляси почалися у Стефанчука-Зеленського-Шмигаля…., колись, у разі якщо…або, ну, хіба тільки, після цього…
У зеленому жабуринні, кола по воді нерозходяться…, зелена ряска заважає!
показати весь коментар
23.06.2023 17:10 Відповісти
Воєнкомаф на фронт, це з одною опери для зебидла
показати весь коментар
23.06.2023 17:11 Відповісти
А в Китаї родинами винищували..
показати весь коментар
23.06.2023 17:15 Відповісти
Зеленский,коли вже брехати перестанеш?
показати весь коментар
23.06.2023 17:15 Відповісти
брешуть суки такі як ти
показати весь коментар
23.06.2023 17:19 Відповісти
Оооо-пс? Зедятел появився з дупла. Отримав шифрограму з опи, давай вітпрацьовуй, клован-аматор.
показати весь коментар
23.06.2023 18:26 Відповісти
Якщо не бреше, то де кримінальна відповідальність за неправосудні рішення суддів?
Корупцію в судовій системі звичайним українцям, недотичним до прокремлядської влади, довести практично не можливо, а от неправосудні рішення - очевидний факт злочину поряд з корупцією, зафіксований в судовому рішенні іменем України.
Таким чином, скасуванням кримінальної відповідальності в Україні за ухвалення суддями-злочинцями неправосудних рішень, корупція у системі правосуддя лише заохочується.
показати весь коментар
24.06.2023 13:08 Відповісти
А чого не довічне як альтернатива китайському засобу боротьби з корупцією - судей тільки під Арку без дискусій. І що там з зарплатами і пенсіями залетівших стражів порядку і ще не зловлених монстрів в мантіях. Хай швидше щось з ними роблять, так як від судових реформ всі крепко утомились і найкраща судова реформа все ж таки Суд Линча за принципами Таліона.
показати весь коментар
23.06.2023 17:15 Відповісти
Ахах! Ти б хоча б по діючим законам з корупцією боровся! Збільшує воно відповідальність. Це щоб збільшити суми для відкупу.
показати весь коментар
23.06.2023 17:17 Відповісти
Та хоть двадцать. Одесский испанский «вояка» хер ложил на ваши «антикоррупционные инициативы».
показати весь коментар
23.06.2023 17:17 Відповісти
Хто буде перевіряти доброчесність суддів? Хто буде призначати членів в комісії по перевірки доброчесності ?
показати весь коментар
23.06.2023 17:17 Відповісти
За корупцію у сфері правосуддя пропонують посилити відповідальність - від 10 до 15 років з конфіскацією, - Зеленський

Ну то вперед!
Нащо так обережненько тикати паличкою?
показати весь коментар
23.06.2023 17:18 Відповісти
ЦЕ як в анекдоті - тебе трахнули чи розстріляли? - розстріляли внучку, розстріляли
показати весь коментар
23.06.2023 17:19 Відповісти
Дура решила что то с барабанами?!
показати весь коментар
23.06.2023 17:23 Відповісти
йумор йуриста-заочника.. - такЕ..
показати весь коментар
23.06.2023 17:25 Відповісти
Тільки публічні тілесні покарання і повна конфіскація майна у судді та його найближчих родичів (не як зараз "з конфіскацією, чи без такої"), позбавлення на довічно займати посади в державних органах, органах самоврядування та організаціях приватного права. Їм дають рівно п'ять або менше з іспитовим терміном, через півроку звільняють від відбуття покарання, потім через півроку знімають судимість і отримуєте голову райадміністрації чи керівника якогось хлібного місця. Опа про них подбає, так як про колаборантку яку призначили головою місцевого суду
показати весь коментар
23.06.2023 17:26 Відповісти
а сєпарам, зрадникам і наводчикам чому строки не підвищили до 25?
показати весь коментар
23.06.2023 17:28 Відповісти
ЗЕбіли вони й у Африці зЕбіли!
показати весь коментар
23.06.2023 17:40 Відповісти
За корупцію у сфері правосуддя пропонують посилити відповідальність - від 10 до 15 років з конфіскацією, - Зеленський , як батько корупції, брехун та зрадник , від 15 - до пожиттєвого.
показати весь коментар
23.06.2023 17:43 Відповісти
Бла,бла,бла
показати весь коментар
23.06.2023 17:48 Відповісти
"...І щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках" Джерело:

От зараз Татарову стало смішно, а Портнов аж вдавився від реготу
показати весь коментар
23.06.2023 17:54 Відповісти
Перший раз згоден з преЗедентом.
показати весь коментар
23.06.2023 18:01 Відповісти
Портнов Зеленому не дозволить це зробити. Піднвіміть суддям зарплати ще на мільйон.
показати весь коментар
23.06.2023 18:14 Відповісти
господи, ну і клоун. то був у коломойського на повідку, тепер у єрмака. ганьбище, тьху.
показати весь коментар
23.06.2023 18:22 Відповісти
і конфіскація у родичів,
он воєнком нічого не має а у матері вілла в європі і лексус і мерс
показати весь коментар
23.06.2023 18:26 Відповісти
За корупцію у сфері правосуддя пропонують посилити відповідальність - від 10 до 15 років з конфіскацією, - Зеленський....!!!
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА...!!!, ще б ці корумповані паскуди, що це НАШЕПТАЛИ НА ВУШКО РНБО ці рекомендації, зіграли б на піаніно без портків 21 пальцем, а ще б для сола запросили КВАРТЕТ з ТУПИЦЬКОГ, ТАТЬКОВА, КНЯЗЄВА з і їх куратора підрах*я КІДАЛОВА, щоб вони РНБО показали ЧІТКО, ДЕ БАБКА КОШИК НОСИТЬ НА РУЦІ І ДЕ РУКАВ ПРИШИВАЄТЬСЯ разом з дєрмаком і тою портнянською мерзотою ТАТА. ...!!!

За цю КОРУПЦІЮ, що СВІДОМО І ПРОДУМАНО коять ці державні гопники "високо посадовці", "судоблуди усіх інстанцій", які у СУДІВСЬКУ МАФІЮ заводять своїх синів, дочок, родичів і котрі між собою вже переженилися і перетрахалися, шоб ЗМІЦНИТИ СУДІВСЬКИЙ МАФІОЗНИЙ КЛАН (НЕДОТОРКАНИХ) та зухвало прикриваються КРИВОБЛУДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ яке вони самі і приписують у консультаціях з вдупутатськими комісіями і пропонують для прийняття у Верховній раді, має бути покарання від 25 років до довічного з повною конфіскацією усього майна родини...!!!

І припиніть у содовій гілці влади, кумівство, і перебування в одній області в різних судових інстанціях влаштування суддів з родинними відносинами, котрі один одного покривають та придумують різні КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ...!!!

А ТАКОЖ НЕГАЙНО ВІДНОВІТЬ ЩОРІЧНУ АТЕСТАЦІЮ СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ, ТА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА Національної Поліції України...!!!

Вища кваліфікаційна комісія суддів України Рішення 20.09.2019 № 121/пс-19

Про розгляд питання щодо рекомендування судді Львівського апеляційного адміністративного суду Кушнерика Мар'яна Петровича для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу. https://new.vkksu.gov.ua/doc/pro-rozglyad-pytannya-shchodo-rekomenduvannya-suddi-lvivskogo-apelyaciynogo-administratyvnogo


Прокурори, звільнені за результатами атестації, йдуть у суди. https://pravo.ua/prokuri-zvilneni-za-rezultatami-atestacii-jdut-v-sudi/

Екс-керівник стрийської поліції через суд скасував результати своєї атестації. https://zaxid.net/ekskerivnik_striyskoyi_politsiyi_cherez_sud_skasuvav_rezultati_svoyeyi_atestatsiyi_n1423023

Під час тестування на загальні навички Іван Малиш набрав лише 16 балів, а в тесті на знання законодавства - 22 із 60 балів
показати весь коментар
23.06.2023 18:28 Відповісти
Татаров отримав від зе завдання заточити всю правоохоронну систему проти пороха. Тому й портнова залучили &компані, а все решта їх не цікавила, головне забезпечити стійкість трону. Одеського воєнкома могли взяти на першому ж хабарі чи на іншому порушенні. Але він, напевне, робив для людей зевлади якісь корисні послуги чи частину кешу відправляв нагору, така ж історія з голов.прикордонником бессарабського напрямку "папіка".
показати весь коментар
23.06.2023 18:30 Відповісти
але залишилась шпарина - ЗАСТАВА
показати весь коментар
23.06.2023 18:36 Відповісти
Ilya56 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/#comment-488046 23.06.2023 at 10:55 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/?replytocom=488046#respond Відповіcти

Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"‎23.‎06.‎2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"
показати весь коментар
23.06.2023 18:57 Відповісти
Хоч один сів на 10?
показати весь коментар
23.06.2023 19:07 Відповісти
Якось лв.колядник трохи відсидів.
показати весь коментар
23.06.2023 19:35 Відповісти
А чому не довічно?
показати весь коментар
23.06.2023 19:11 Відповісти
Та хоч би на 10 саджали, а то браслетик одягли і провели через кордон тихенько і вже недосяжний свой чілавєк
показати весь коментар
23.06.2023 19:18 Відповісти
Здається, той же Зеленський казав Трампу, що в нього "свій" генпрокурор. Чі "ета другоє"?
показати весь коментар
23.06.2023 20:38 Відповісти
Якби прокремлядські ставленики хотіли боротися з корупцією в судовій системі, то першочергово відновили б кримінальну відповідальність за неправосудні рішення з довічним позбавленням волі та конфіскацією всього майна, в тому числі відчуженого чи набутого сумнівними способами найближчими родичами судді-злочинця.

Корупцію в судовій системі звичайним українцям, недотичним до прокремлядської влади, довести практично не можливо, а от неправосудні рішення - очевидний факт злочину поряд з корупцією, зафіксований в судовому рішенні іменем України.

Тому, невідновленням кримінальної відповідальності в Україні за ухвалення суддями-злочинцями неправосудних рішень, ворожі ставленики лише заохочуюють корупцію у системі правосуддя.
показати весь коментар
24.06.2023 13:18 Відповісти
 
 