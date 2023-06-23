За корупцію у сфері правосуддя пропонують посилити відповідальність - від 10 до 15 років з конфіскацією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час засідання РНБО було розглянуто питання корупції в судових органах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні.
"Віце-прем’єр-міністр Стефанішина поінформувала РНБО щодо проміжної усної оцінки Єврокомісією нашого інституційного прогресу, зокрема це стосується судової реформи. Зроблено справді багато. Але розглядаємо це лише як необхідну основу для наших власних зобов’язань перед українцями щодо справедливості. Очевидно, що кейс уже колишнього голови Верховного Суду та інші такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткішої державної політики стосовно вимог до суддів, до всіх, хто працює в системі правосуддя, та їхньої відповідальності за порушення. За корупційні порушення. ...
Отже, пропозиції. Посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. І щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років із конфіскацією майна. І щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках", - зазначив він.
"Наступне. Мають бути перевірки доброчесності суддів. І не лише перед призначенням на посаду. Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти, зокрема, з використанням детектора брехні.
Дуже важливо: маємо посилити і роль суду присяжних, розширити випадки його застосування в Україні. І це не лише про народовладдя, це про те, щоб справедливості стало більше.
Окремо обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах. Це фундаментальне завдання. Сильна економіка – це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності. І це має бути. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, то маємо це забезпечити. Відповідні пропозиції є", - додав Зеленський.
А ще ж суди під Татаровим - можна Санта Клауса за корупцію закрити, якщо буде ОПЗЄ заважати.
і що, хтось з суддів чи прокурорів сів, чи втратив майно???
на бумазі закон лиш для людей або нєугодних владі
своїх вони під такі статті не підводять
як не болячку то ще якусь причину знайдуть, але не дадуть максималку
останній приклад...
звідки в твому дивані мільйон баксів???
у бабки з Харкова позичив
і прокатило...
гроші повернуті взад.
відкрию тобі таємницю - щоб зменшити корупцію, треба зменшити державне регулювання. бо всяка влада розбещує чиновника.
Має хтось з родини маєтки на Заході та дороги машини, це теж добре, бо не буде брати хабарі, нема на що, все є.
А якщо родич працює в прокуратурі або антикорупційних органах то бінго, готовий голова суду.
Для посилення покарання військовослужбовців, зміни до законодавства вніс Шмигаль за 30 днів!!!
А тут он, які вихиляси почалися у Стефанчука-Зеленського-Шмигаля…., колись, у разі якщо…або, ну, хіба тільки, після цього…
У зеленому жабуринні, кола по воді нерозходяться…, зелена ряска заважає!
Корупцію в судовій системі звичайним українцям, недотичним до прокремлядської влади, довести практично не можливо, а от неправосудні рішення - очевидний факт злочину поряд з корупцією, зафіксований в судовому рішенні іменем України.
Таким чином, скасуванням кримінальної відповідальності в Україні за ухвалення суддями-злочинцями неправосудних рішень, корупція у системі правосуддя лише заохочується.
Ну то вперед!
Нащо так обережненько тикати паличкою?
От зараз Татарову стало смішно, а Портнов аж вдавився від реготу
он воєнком нічого не має а у матері вілла в європі і лексус і мерс
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА...!!!, ще б ці корумповані паскуди, що це НАШЕПТАЛИ НА ВУШКО РНБО ці рекомендації, зіграли б на піаніно без портків 21 пальцем, а ще б для сола запросили КВАРТЕТ з ТУПИЦЬКОГ, ТАТЬКОВА, КНЯЗЄВА з і їх куратора підрах*я КІДАЛОВА, щоб вони РНБО показали ЧІТКО, ДЕ БАБКА КОШИК НОСИТЬ НА РУЦІ І ДЕ РУКАВ ПРИШИВАЄТЬСЯ разом з дєрмаком і тою портнянською мерзотою ТАТА. ...!!!
За цю КОРУПЦІЮ, що СВІДОМО І ПРОДУМАНО коять ці державні гопники "високо посадовці", "судоблуди усіх інстанцій", які у СУДІВСЬКУ МАФІЮ заводять своїх синів, дочок, родичів і котрі між собою вже переженилися і перетрахалися, шоб ЗМІЦНИТИ СУДІВСЬКИЙ МАФІОЗНИЙ КЛАН (НЕДОТОРКАНИХ) та зухвало прикриваються КРИВОБЛУДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ яке вони самі і приписують у консультаціях з вдупутатськими комісіями і пропонують для прийняття у Верховній раді, має бути покарання від 25 років до довічного з повною конфіскацією усього майна родини...!!!
І припиніть у содовій гілці влади, кумівство, і перебування в одній області в різних судових інстанціях влаштування суддів з родинними відносинами, котрі один одного покривають та придумують різні КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ...!!!
А ТАКОЖ НЕГАЙНО ВІДНОВІТЬ ЩОРІЧНУ АТЕСТАЦІЮ СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ, ТА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА Національної Поліції України...!!!
Вища кваліфікаційна комісія суддів України Рішення 20.09.2019 № 121/пс-19
Про розгляд питання щодо рекомендування судді Львівського апеляційного адміністративного суду Кушнерика Мар'яна Петровича для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу. https://new.vkksu.gov.ua/doc/pro-rozglyad-pytannya-shchodo-rekomenduvannya-suddi-lvivskogo-apelyaciynogo-administratyvnogo
Прокурори, звільнені за результатами атестації, йдуть у суди. https://pravo.ua/prokuri-zvilneni-za-rezultatami-atestacii-jdut-v-sudi/
Екс-керівник стрийської поліції через суд скасував результати своєї атестації. https://zaxid.net/ekskerivnik_striyskoyi_politsiyi_cherez_sud_skasuvav_rezultati_svoyeyi_atestatsiyi_n1423023
Під час тестування на загальні навички Іван Малиш набрав лише 16 балів, а в тесті на знання законодавства - 22 із 60 балів
Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"23.06.2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"
