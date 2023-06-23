Через обміління Дніпра у Запоріжжі з’явився сильний сморід: в області посилили моніторинг складу води, - ОВА
У Запоріжжі внаслідок обміління Дніпра через підрив Росією Каховської гідроелектростанції з’явився сильний сморід.
З річки через спекотну погоду почав випаровуватися мул, що спричинило неприємний запах, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Різкий запах, який з'явився в обласному центрі – це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця", – зазначив очільник області.
Поширенню неприємного запаху, за його словами, також сприяє безвітряна погода.
В області посилили моніторинг показників складу води та проводять додаткові забори проб.
"На жаль, до врегулювання ситуації доведеться потерпіти наслідки атаки російських військових ще кілька діб", – додав Малашко.
Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення цвинтарів, сміттєзвалищ, вбиралень тощо, тому вода у найближчих населених пунктах може стати непридатною для вживання, повідомляли у МОЗ.
Всі будинки біля річки потерпатимуть допоки не збільшиться потік води із дамби ДніпроГЕСу.
Масовими розповсюджувачами таких хвороб, у першу чергу є щурі, миші та бродячі собаки, лисиці, коти, зграї птахів, рої мух, якщо усю цю заразу негайно, не нейтралізувати цією ДЕГАЗУЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ, яка може бути, як в порошковому (сильно-концентрованому) так і у рідкому та газоподібному стані, яка вбиває усю заразу під корень...
спочатку запустили ворогів на південь, а потім горлають - де нато, де оон.
а де баканов, наволоч????