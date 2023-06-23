Через обміління Дніпра у Запоріжжі з’явився сильний сморід: в області посилили моніторинг складу води, - ОВА

У Запоріжжі внаслідок обміління Дніпра через підрив Росією Каховської гідроелектростанції з’явився сильний сморід.

З річки через спекотну погоду почав випаровуватися мул, що спричинило неприємний запах, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Різкий запах, який з'явився в обласному центрі – це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця", – зазначив очільник області.

Поширенню неприємного запаху, за його словами, також сприяє безвітряна погода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Албанія скликають Радбез ООН для обговорення підриву Каховської ГЕС та загрози російського теракту на ЗАЕС

В області посилили моніторинг показників складу води та проводять додаткові забори проб.

"На жаль, до врегулювання ситуації доведеться потерпіти наслідки атаки російських військових ще кілька діб", – додав Малашко.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення цвинтарів, сміттєзвалищ, вбиралень тощо, тому вода у найближчих населених пунктах може стати непридатною для вживання, повідомляли у МОЗ.