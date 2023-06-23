УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9704 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 395 16

Через обміління Дніпра у Запоріжжі з’явився сильний сморід: в області посилили моніторинг складу води, - ОВА

запах,сморід

У Запоріжжі внаслідок обміління Дніпра через підрив Росією Каховської гідроелектростанції з’явився сильний сморід.

З річки через спекотну погоду почав випаровуватися мул, що спричинило неприємний запах, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Різкий запах, який з'явився в обласному центрі – це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця", – зазначив очільник області.

Поширенню неприємного запаху, за його словами, також сприяє безвітряна погода.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Албанія скликають Радбез ООН для обговорення підриву Каховської ГЕС та загрози російського теракту на ЗАЕС

В області посилили моніторинг показників складу води та проводять додаткові забори проб.

"На жаль, до врегулювання ситуації доведеться потерпіти наслідки атаки російських військових ще кілька діб", – додав Малашко.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення цвинтарів, сміттєзвалищ, вбиралень тощо, тому вода у найближчих населених пунктах може стати непридатною для вживання, повідомляли у МОЗ.

Автор: 

Запоріжжя (2362) Малашко Юрій (62) Каховська ГЕС (573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Треба потерпіти, а кому не в терпіж і чоловічої статі з 18 до 60 років може провітритися звільняючи Україну від тварючих загарбників.
показати весь коментар
23.06.2023 17:12 Відповісти
+3
Висохне те що колись було під водою і сморід зникне
показати весь коментар
23.06.2023 17:12 Відповісти
+3
Это кацапами завоняло. Перегниют и воздух чище станет.
показати весь коментар
23.06.2023 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Висохне те що колись було під водою і сморід зникне
показати весь коментар
23.06.2023 17:12 Відповісти
Треба потерпіти, а кому не в терпіж і чоловічої статі з 18 до 60 років може провітритися звільняючи Україну від тварючих загарбників.
показати весь коментар
23.06.2023 17:12 Відповісти
А сам уже проветрился?
показати весь коментар
23.06.2023 18:05 Відповісти
огризаються лише ухилянти... чи явні, чи потенційні....
показати весь коментар
23.06.2023 18:39 Відповісти
Я так, а в тебе з цим як справи?
показати весь коментар
23.06.2023 20:46 Відповісти
Це дух головного міського колектора, що ховався у дніпровській воді, вийшов на свободу.
Всі будинки біля річки потерпатимуть допоки не збільшиться потік води із дамби ДніпроГЕСу.
показати весь коментар
23.06.2023 17:14 Відповісти
Это кацапами завоняло. Перегниют и воздух чище станет.
показати весь коментар
23.06.2023 17:28 Відповісти
А, що у хімічних військах України не знають, що таке ДИГАЗУЮЧА РЕЧОВИНА, що застосовується під час загрози БІОЛОГІЧНОГО ГНИТТЯ ТА РОЗКЛАДУ ТРУПІВ, що може перерости в ЕПІДЕМІЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ЗБУДНИКІВ РІЗНИХ ХВОРОБ, особливо ХОЛЕРИ та ТИФУ...???!!!
Масовими розповсюджувачами таких хвороб, у першу чергу є щурі, миші та бродячі собаки, лисиці, коти, зграї птахів, рої мух, якщо усю цю заразу негайно, не нейтралізувати цією ДЕГАЗУЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ, яка може бути, як в порошковому (сильно-концентрованому) так і у рідкому та газоподібному стані, яка вбиває усю заразу під корень...
показати весь коментар
23.06.2023 17:34 Відповісти
В хімічних військах немає з такими унікальними властивостями (щоб усю заразу під корінь) ні ДИГАЗУЮЧИХ, ні ДЕГАЗУЮЧИХ РЕЧОВИН. Це вам до атомщиків треба апелювати.
показати весь коментар
23.06.2023 18:13 Відповісти
..."у першу чергу є щурі, миші та бродячі собаки...." ще про бродячих кацапів ти забув... їх дегазувати й дератизувати в першу чергу.
показати весь коментар
23.06.2023 18:44 Відповісти
Стесняюсь спросить,а почему не воняет днём в самую жару? В Запорожье в ОВА сидят настоящие сказочники.
показати весь коментар
23.06.2023 18:04 Відповісти
може, крім моніторингу треба ще щось робити???? наволоч проклята зелена, а?
показати весь коментар
23.06.2023 18:13 Відповісти
Не переймайтесь, там і від моніторингу толку ніякого, бо моніторять те, що і так відомо, а для детального аналізу немає ні приладів, ні фахівців. За 16 днів після катастрофи жодного адекватного протоколу досліджень якості води не опублікували.
показати весь коментар
23.06.2023 18:20 Відповісти
чого ж, я бачила, опублікували якусь маячню дебільну, про 28 тисяч разів перевищення норми. щоб вони горіли у пеклі.
спочатку запустили ворогів на південь, а потім горлають - де нато, де оон.
а де баканов, наволоч????
показати весь коментар
23.06.2023 18:25 Відповісти
В Києві чомусь на банковій не смердить?!
показати весь коментар
23.06.2023 19:20 Відповісти
Смердить мул, що сохне. А найбільше смердять мідії, що вкривають все дно, а тепер загинули! Висохне і не смердітиме.
показати весь коментар
23.06.2023 19:35 Відповісти
 
 