"Впевнений, що ці завдання реально виконати", - Зеленський про вимоги для початку переговорів про членство в ЄС

зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вимоги Єврокомісії для початку переговорів про членство в ЄС реально виконати.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС. За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, всі їх реально виконати", - зауважив Зеленський.

Він також нагадав, що сьогодні, 23 червня, рівно рік, як Україна набула статусу кандидата на вступ.

"Цьогоріч мета - розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить", - наголосив Зеленський. 

+20
Реально.

От тільки ЗЄрмаку-Татарову це не потрібно. Саме тому з ЗЄ-владою треба прощатися.
23.06.2023 17:36 Відповісти
+18
Можна, але без Зеленої шобли...
23.06.2023 17:28 Відповісти
+13
Дійсно реально, але без зеленої шобли.
23.06.2023 17:28 Відповісти
що, топ-посадовці дали підписку жити за зарплату?
23.06.2023 17:28 Відповісти
А ты знаешь, какие у них зарплаты? Не всем чиновникам в ЕС снились такие зарплаты, какие получает эта ******* в обворованной и воюющей стране. Зарплата для них -тьфу, так, на карманные расходы.
23.06.2023 17:48 Відповісти
саме так. наприклад, у брехухи Малірші зарплата 245 тис грн.
це дуже висока зарплата за європейськими мірками.
там куди не плюнь, сволота попризначала собі мега-зарплати.
23.06.2023 18:01 Відповісти
*МалЯрші
23.06.2023 18:14 Відповісти
А хто ж посіяв цю славну традицію серед привладних корупціонерів?
24.06.2023 13:22 Відповісти
Можна, але без Зеленої шобли...
23.06.2023 17:28 Відповісти
А коли Єрмаків в тюрму посадиш
23.06.2023 17:54 Відповісти
Дійсно реально, але без зеленої шобли.
23.06.2023 17:28 Відповісти
23.06.2023 17:29 Відповісти
гидко слухати.
рада ручна, суди ручні, телевізор захопив. чого ще тобі не вистачає?
23.06.2023 17:30 Відповісти
Вот одно условие для членства в ЕС и НАТО. Остальные приложатся автоматически.
23.06.2023 17:32 Відповісти
Реально.

От тільки ЗЄрмаку-Татарову це не потрібно. Саме тому з ЗЄ-владою треба прощатися.
23.06.2023 17:36 Відповісти
Не для того вони в Україні крадіжки організовують, щоб Україну в ЕС і НАТО приймали
23.06.2023 17:56 Відповісти
кажуть що з барабанами туди не беруть, типу, ліміт на балаболів і так перевищений
23.06.2023 17:39 Відповісти
Не знаю за барабани, а от те, що яйця по 17 у відкриті двері НАТО не пролазять - схоже на правду
23.06.2023 17:57 Відповісти
Сказав би чесно «їbaв я ваш ЕС і НАТО , хочу бути найвеличнішим» а то одні відмазки
23.06.2023 17:41 Відповісти
щоб правити безстроково та народ мене любив а пухтін признав що я вище та краще.
ху#ло зелене криворізьке
23.06.2023 17:57 Відповісти
Це б була єдина правда за час його каденції !
23.06.2023 18:09 Відповісти
Бла ,бла,бла
23.06.2023 17:44 Відповісти
23.06.2023 17:45 Відповісти
Гнида П"издлява. Щоб твої випердиші щастя не зналі. і мама Рима з папіком, їжу до рота дотягнути не хмогли б
23.06.2023 17:47 Відповісти
Брехло, за рік все це можна було прийняти, немає політичної волі
Бо наскрізь крадії, хабарники та злодії
23.06.2023 17:54 Відповісти
А Ермак дав згоду?
23.06.2023 17:55 Відповісти
"Україна свою частину роботи точно зробить" Джерело:

Ця чарівна фраза повторюється дєрьмаківцями та узеленськими щоразу перед засіданнями ЄС чи НАТО стосовно вступу України в ці організації. І так вже 4 роки...
23.06.2023 18:00 Відповісти
наволоч проклята. тіки бреше і бреше, сволота.
23.06.2023 18:03 Відповісти
23.06.2023 18:04 Відповісти
Мама римма, роди своего поца обратно. Надоел уже, сил нет…
23.06.2023 18:05 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Таня Адамс:
Если таракан родился в кухне, это еще не значит, что кухня принадлежит ему.
Я знаю, что у нас в стране есть тупая вата, у которой случается ломка, когда тарелка с русским ТВ ломается.
Есть кишечнополостные персонажи, которым кроме их кормушки ничего не важно и не интересно, но даже причинно-следственные связи между происходящим вокруг и наполненостью кормушки они уловить не могут, бо мозги не входят в базовую комплектацию модели. Я знаю, что есть откровенные предатели, которые становятся "народными" мэрами, и подсиралы, что сдают оккупантам активистов. Есть ё.нутые "патриоты", тоже не оборудованные мозгами, а поэтому не менее разрушительные, и есть те, кто просто и беспринципно зарабатывает бабло на гуманитарке и спонсорской помощи. Я знаю, что это всё есть, оно с нам навсегда, условно-патогенная флора, и с ними со всеми можно жить, если обзавестись хорошо и правильно работающей иммункой.
Но когда будут снимать кино про эту нашу войну с ордой, я не хочу их видеть на экране. Я хочу видеть там мальчика из Мариуполя, который срывает триколор со словами "нах.й он тут нужен!".
Кошку из Бучи с лицом, где сконцентрированы все пласты ненависти и этой вот злой ядовитой решимости, которая зубами держится за свой кусок дома. Людей, которые спасали ее посреди апокалипсиса, и МЧСника лет 19ти, который накрывал собой женщину с разробленными ногами.
Бабушку, пекущую хлеб "для хлопців" на руинах своей кухни, от которой осталась только грубка. Пианиста в харьковском метро, хипстера с идеальной бородой, таскающего мешки с песком в Одессе, девочек-выпускниц в бальных платьях на останках их школы. Пузатого дядьку под полтос, который спокойно и методично без вот этого куража, свойственного юным мальчикам, уничтожает оккупанта, а потом смажить катропельку на салі, бо треба шось попоїсти, завтра знову на роботу. И мальчика рядом с пронзительно-синими скандинавскими глазами, которому этот дядька отвешивает леща: "Ся не висовуй кажу, дурбелик!"
Заё.анного волонтера, который забыл, когда спал, но помнит всю логистику по 5ти различным направлениям и сотне наименований.
Хочу видеть обычного тылового человека, которого война пока не зацепила, но который сцк понимает, чего это стоило и ценит это. А таракан хоть в Украине, хоть в Ватикане - это просто таракан, не стоит о них писать вообще.
ПыСы Кстати, еще в детстве у Брема прочитала, что рыжий таракан в Австрии имел наименование "русак".
23.06.2023 18:06 Відповісти
Ключові слова "точно зробить". Все буде, але трохи згодом, ДЕСЬ У МАЙБУТНЬОМУ. Як казав Остап Бендер "В будущем (при правильном подходе к делу) в Васюках состоится международный шахматный турнир, на который приедут сотни тысяч богатых иностранцев!!! И тд и т.п." Повністю згідно з другим листом попереднього президента "Обіцяй золоті гори в майбутньому"
23.06.2023 18:07 Відповісти
Ти, нікчема, віддав країну на аутсортинг Єрмаку, якого ніхто нікуди не обирав. Іди разом з ним за руським кораблем, якщо не можеш без нього.
23.06.2023 18:11 Відповісти
23.06.2023 18:14 Відповісти
Відірвись від суфлера, вийди в народ. Послухай, що люди кажуть, а не підлабузники в оточені.
23.06.2023 18:19 Відповісти
Вова, пріоритет номер - один це Перемога.. потім всі будуть находяться у позицію літери "зю" і аж пищати будуть - увійдіть у нас.
23.06.2023 18:26 Відповісти
Черговий гидосик від зеленої гниди .
23.06.2023 18:35 Відповісти
та невже? реально? а якже гуманітарка вагонами? а барабани в бомбосховищах? а платні дороги у київській області?

тепер що, і з антиолігархічним законом - всьо?
пропав тухломарафон.... а стільки грошей впіндюлили...
23.06.2023 19:01 Відповісти
як ти вже заї'бав реально, сране гівно.
23.06.2023 19:31 Відповісти
Виконати реально

Проте хто буде слухатись та виконувати?

Хтось сказав, що военкомів потрібно відправити на передову.

І когось відправили?

Зате "В Ивано-Франковской области решили ужесточить мобилизационные меры и обязать всех военнообязанных 18-59 лет встать на военный учет. Для этого мужчинам призывного возраста запретили оказывать плановую госпитализацию без согласования с военкоматом."

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

тобто ст.49 не можливо обмежети - а военкому можна...

Також ділять людей

https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/23/701522/

Зеленський вимагає створити "окремий механізм" захисту прав бізнесу та інвесторів в судах

А де звичайній людині захищати свої права?
23.06.2023 19:46 Відповісти
Нереально
23.06.2023 19:48 Відповісти
Якщо розстрілювати корупціонерів, мародерів і саботажників почати завтра, то такі да - реально.
23.06.2023 21:04 Відповісти
 
 