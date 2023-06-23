"Впевнений, що ці завдання реально виконати", - Зеленський про вимоги для початку переговорів про членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вимоги Єврокомісії для початку переговорів про членство в ЄС реально виконати.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС. За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, всі їх реально виконати", - зауважив Зеленський.

Він також нагадав, що сьогодні, 23 червня, рівно рік, як Україна набула статусу кандидата на вступ.

"Цьогоріч мета - розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить", - наголосив Зеленський.

