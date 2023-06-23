"Впевнений, що ці завдання реально виконати", - Зеленський про вимоги для початку переговорів про членство в ЄС
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що вимоги Єврокомісії для початку переговорів про членство в ЄС реально виконати.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ в ЄС. За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, всі їх реально виконати", - зауважив Зеленський.
Він також нагадав, що сьогодні, 23 червня, рівно рік, як Україна набула статусу кандидата на вступ.
"Цьогоріч мета - розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+20 Герхард
показати весь коментар23.06.2023 17:36 Відповісти Посилання
+18 Evgen Karpenko
показати весь коментар23.06.2023 17:28 Відповісти Посилання
+13 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар23.06.2023 17:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це дуже висока зарплата за європейськими мірками.
там куди не плюнь, сволота попризначала собі мега-зарплати.
рада ручна, суди ручні, телевізор захопив. чого ще тобі не вистачає?
От тільки ЗЄрмаку-Татарову це не потрібно. Саме тому з ЗЄ-владою треба прощатися.
ху#ло зелене криворізьке
Бо наскрізь крадії, хабарники та злодії
Ця чарівна фраза повторюється дєрьмаківцями та узеленськими щоразу перед засіданнями ЄС чи НАТО стосовно вступу України в ці організації. І так вже 4 роки...
Таня Адамс:
Если таракан родился в кухне, это еще не значит, что кухня принадлежит ему.
Я знаю, что у нас в стране есть тупая вата, у которой случается ломка, когда тарелка с русским ТВ ломается.
Есть кишечнополостные персонажи, которым кроме их кормушки ничего не важно и не интересно, но даже причинно-следственные связи между происходящим вокруг и наполненостью кормушки они уловить не могут, бо мозги не входят в базовую комплектацию модели. Я знаю, что есть откровенные предатели, которые становятся "народными" мэрами, и подсиралы, что сдают оккупантам активистов. Есть ё.нутые "патриоты", тоже не оборудованные мозгами, а поэтому не менее разрушительные, и есть те, кто просто и беспринципно зарабатывает бабло на гуманитарке и спонсорской помощи. Я знаю, что это всё есть, оно с нам навсегда, условно-патогенная флора, и с ними со всеми можно жить, если обзавестись хорошо и правильно работающей иммункой.
Но когда будут снимать кино про эту нашу войну с ордой, я не хочу их видеть на экране. Я хочу видеть там мальчика из Мариуполя, который срывает триколор со словами "нах.й он тут нужен!".
Кошку из Бучи с лицом, где сконцентрированы все пласты ненависти и этой вот злой ядовитой решимости, которая зубами держится за свой кусок дома. Людей, которые спасали ее посреди апокалипсиса, и МЧСника лет 19ти, который накрывал собой женщину с разробленными ногами.
Бабушку, пекущую хлеб "для хлопців" на руинах своей кухни, от которой осталась только грубка. Пианиста в харьковском метро, хипстера с идеальной бородой, таскающего мешки с песком в Одессе, девочек-выпускниц в бальных платьях на останках их школы. Пузатого дядьку под полтос, который спокойно и методично без вот этого куража, свойственного юным мальчикам, уничтожает оккупанта, а потом смажить катропельку на салі, бо треба шось попоїсти, завтра знову на роботу. И мальчика рядом с пронзительно-синими скандинавскими глазами, которому этот дядька отвешивает леща: "Ся не висовуй кажу, дурбелик!"
Заё.анного волонтера, который забыл, когда спал, но помнит всю логистику по 5ти различным направлениям и сотне наименований.
Хочу видеть обычного тылового человека, которого война пока не зацепила, но который сцк понимает, чего это стоило и ценит это. А таракан хоть в Украине, хоть в Ватикане - это просто таракан, не стоит о них писать вообще.
ПыСы Кстати, еще в детстве у Брема прочитала, что рыжий таракан в Австрии имел наименование "русак".
тепер що, і з антиолігархічним законом - всьо?
пропав тухломарафон.... а стільки грошей впіндюлили...
Проте хто буде слухатись та виконувати?
Хтось сказав, що военкомів потрібно відправити на передову.
І когось відправили?
Зате "В Ивано-Франковской области решили ужесточить мобилизационные меры и обязать всех военнообязанных 18-59 лет встать на военный учет. Для этого мужчинам призывного возраста запретили оказывать плановую госпитализацию без согласования с военкоматом."
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
тобто ст.49 не можливо обмежети - а военкому можна...
Також ділять людей
https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/23/701522/
Зеленський вимагає створити "окремий механізм" захисту прав бізнесу та інвесторів в судах
А де звичайній людині захищати свої права?