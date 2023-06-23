В Україні зафіксовано майже 700 випадків загибелі та травмування цивільних від мін, - ДСНС

В Україні зафіксовано близько 700 випадків загибелі і травмування цивільних громадян від вибухонебезпечних предметів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергій Рева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна вносить свої корективи у життя людей, і громадяни стали більш обережними. Але разом із тим щотижня по Україні фіксується той чи інший випадок, коли є травмування чи, на жаль, загибель людей. І станом на сьогодні, на жаль, ми маємо цифру у близько 700 зафіксованих випадків – це тих, коли люди травмувалися або загинули від ВНП", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для розмінування України потрібно п’ять років і $300 млн щорічно, - ООН

Представник ДСНС навів також дані від Мінреінтеграції про те, що в Україні від мін загинуло близько 200 людей, і серед них є діти.

"Тому робота з розмінування – це не тільки знешкодження ВНП, це і проведення роз’яснювальної роботи серед населення, доведення до них правил, рекомендацій щодо того, коли людина щось виявила (підозрілий предмет – ред.), що їй потрібно при цьому робити", - зазначив Рева.