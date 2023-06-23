УКР
У Херсоні помер ще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу окупантами, - ОВА

херсон,обстріл

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсону збільшилася до трьох осіб, у лікарні помер поранений співробітник транспортного підприємства.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що рашисти прицільно обстріляли транспортне підприємство Херсону, загинули двоє працівників.

Також читайте: Окупанти минулої доби 91 раз обстріляли Херсонщину, 7 людей зазнали поранень, - ОВА

