У Херсоні помер ще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу окупантами, - ОВА
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсону збільшилася до трьох осіб, у лікарні помер поранений співробітник транспортного підприємства.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що рашисти прицільно обстріляли транспортне підприємство Херсону, загинули двоє працівників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар23.06.2023 18:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль