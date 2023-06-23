РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів в Україні, - Зеленський
Рада національної безпеки і оборони створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів у Україні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів у найбільших містах, зокрема в Києві. Стан відверто небезпечний, є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку - віцепрем'єр-міністр Кубраков", - сказав Зеленський.
Це що за питання?!
І це е системна праця?
Если да, зеленский - молодец. Если нет, быть тебе, Виталий, мэром Улан-Батора. И это если еще повезет.
Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"23.06.2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"