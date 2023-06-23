УКР
РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів в Україні, - Зеленський

Рада національної безпеки і оборони створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів у Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів у найбільших містах, зокрема в Києві. Стан відверто небезпечний, є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку - віцепрем'єр-міністр Кубраков", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський провів засідання РНБО: Обговорили стан укриттів, відповідальність за корупцію в судовій системі та виконання рекомендація для членства в ЄС. ВIДЕО

+9
Черговий розпил...
показати весь коментар
23.06.2023 18:16 Відповісти
+8
А шо по одеському воєнкому, все норм?
показати весь коментар
23.06.2023 18:31 Відповісти
+6
комісію створили. аж перетрудилися, сволочі. красти так не втомлюються.
показати весь коментар
23.06.2023 18:16 Відповісти
Черговий розпил...
показати весь коментар
23.06.2023 18:16 Відповісти
А кабмін на що?!

Це що за питання?!

І це е системна праця?
показати весь коментар
23.06.2023 18:23 Відповісти
Пусть асфальт проверят заодно и щебень от Юзика.
показати весь коментар
23.06.2023 18:43 Відповісти
комісію створили. аж перетрудилися, сволочі. красти так не втомлюються.
показати весь коментар
23.06.2023 18:16 Відповісти
Щоб і кінців грошей не знейшли
показати весь коментар
23.06.2023 18:17 Відповісти
Я так понимаю, решили проверить, выдержит ли мост крылатую ракету.
Если да, зеленский - молодец. Если нет, быть тебе, Виталий, мэром Улан-Батора. И это если еще повезет.
показати весь коментар
23.06.2023 18:18 Відповісти
Тут головне не вийти на себе. Брат інженер - мав зарплату від 500 до 1500$ - так СБУ питала його де всі гроші. Чувака який реально на цьому заробив - не питала
показати весь коментар
23.06.2023 18:18 Відповісти
На чому заробив?
показати весь коментар
23.06.2023 18:38 Відповісти
Розпочнемо з кримського дупомосту..
показати весь коментар
23.06.2023 18:19 Відповісти
Готується чергова серія великого крадівництва.
показати весь коментар
23.06.2023 18:26 Відповісти
Любитель мостов. А помнишь иуда, как в 2022 ты отдал приказ военным: без разрешения ОПы мосты не взрывать!
показати весь коментар
23.06.2023 18:30 Відповісти
А шо по одеському воєнкому, все норм?
показати весь коментар
23.06.2023 18:31 Відповісти
Під час війни, знову дороги. Не коптери, не зимова форма, не снаряди, - дороги, блд. Не знаю, скільки разів будуть вішати Віслюка на біс.
показати весь коментар
23.06.2023 18:35 Відповісти
Нах..? І це тоді, коли кацапи можуть в будь-який момент пульнути по будь-якому мосту
показати весь коментар
23.06.2023 18:35 Відповісти
Треба ж ще на щось гроші розпіляти.
показати весь коментар
23.06.2023 18:42 Відповісти
Знову велике будівництво… мости дороги … не смішно я
показати весь коментар
23.06.2023 18:44 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 18:52 Відповісти
Ilya56 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/#comment-488046 23.06.2023 at 10:55 | https://defence-line.org/2023/06/krasnorechivoe-bezdejstvie-chast-2/?replytocom=488046#respond Відповіcти

Мы можем по разному относиться к tZE-информ. Но что тут написано не так?Про действия, которые порождают бездействие -
"‎23.‎06.‎2023
4 березня 2022 року, в ході російського вторгнення в Україну, Запорізькій АЕС була захоплені російськими військами під час боїв за Енергодар. Цей день безумовно ввійде в історію світу, як перший випадок захоплення діючого ядерного об'єкту однієї країни іншою. Головна причина практично безперешкодного потрапляння ЗС РФ на територію півдня України через Чонгарський вузол оборони ми освітлювали і повторюватись не будемо.
тут https://2019timeze.medium.com/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4dbdbaf451a8
Коротка цитата "…Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони …"
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет міністрів України.
Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ?
1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації.
2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ.
*ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації.
4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки.
Що з цього було зроблено ? Нічого.
Об'єкт здано в функціонуючому вигляді, технологічно дієвому, з можливістю довести в будь-який момент до стану техногенної аварії.
Винний президент України Зеленський
Винний Кабінет мінsстрів України.
Винний Державна інспекція ядерного регулювання України
Тепер другий тиждень Зеленський істерично переконує світ, що РФ збирається підірвати Запорізську АЕС. А хто дав агресору в руки такий засіб шантажу, Зеленський скромно замовчує"
показати весь коментар
23.06.2023 18:59 Відповісти
А комісія, яка буде перевіряти інші комісії буде? Треба більше комісій, адже ще не всі коханки та виплодки можновладців прилаштовані на теплі місця.
показати весь коментар
23.06.2023 20:17 Відповісти
А штаб нє? Ну, то таке. Головне, щоб фінанси виділили. Але виникає питання, - за що отримує кошти Укравтодор?
показати весь коментар
23.06.2023 20:58 Відповісти
Шукаємо де закатаємо бабло
показати весь коментар
23.06.2023 21:46 Відповісти
 
 