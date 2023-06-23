РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів в Україні, - Зеленський

Рада національної безпеки і оборони створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів у Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів у найбільших містах, зокрема в Києві. Стан відверто небезпечний, є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку - віцепрем'єр-міністр Кубраков", - сказав Зеленський.

