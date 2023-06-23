По всій Польщі провели 222 обшуки в офісах компаній-імпортерів українського зерна

Національна податкова адміністрація Польщі на запит обласної прокуратури Жешува провела обшуки в офісах компаній та на митних постах у рамках розслідування зловживань під час імпорту зерна з України.

"В офісах імпортерів зерна та митних органах по всій країні було проведено 222 обшуки", – цитує видання заяву обласної прокуратури.

У результаті цих заходів було отримано фінансову та бухгалтерську документацію, результати прикордонних перевірок, носії даних, ділову кореспонденцію та виявлено понад 1000 тонн зерна, яке, з високою ймовірністю, не відповідало заявленій митній декларації, додали в прокуратурі.

Для обшуків було залучено 800 працівників податкової. Подробиці обшуків не розголошуються.

Прокуратура Жешува розслідує всі випадки зловживань, пов'язані з якістю українського зерна, яке ввозилося як технічне чи промислове та могло бути використане в їжу чи на корм тваринам.

"Імпортери, заявляючи про цільове використання зерна з технічною метою, сподівалися, що вони обійдуть стороною процедури та уникнуть перевірок інспекцій, відповідальних за контроль за даним видом продукції", – пояснили в податковій службі Польщі.

Генпрокуратура Польщі розпочала розслідування шахрайських схем з українським зерном ще в середині квітня після того, як по країні пройшли хвилі протестів фермерів, які заявляли про неконтрольований імпорт зерна з України.

Зокрема, розслідувалися факти підробки документів, через які зерно з України залишалося на польському ринку, а не йшло транзитом до країн Азії та Африки.

Були підозри, що компанії незаконно під час імпорту зерна оформляють його як дешеве "технічне". Таке "технічне" зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива. Але імпортери відразу після ввезення в Польщу продавали його на місцевому ринку для виробництва борошна.

У травні прокуратура підтвердила, що імпорт "технічного" зерна з України в Польщу був пов'язаний із масштабним шахрайством, до якого були причетні десятки компаній.