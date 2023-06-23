УКР
По всій Польщі провели 222 обшуки в офісах компаній-імпортерів українського зерна

зерно

Національна податкова адміністрація Польщі на запит обласної прокуратури Жешува провела обшуки в офісах компаній та на митних постах у рамках розслідування зловживань під час імпорту зерна з України.

Про це пише польське профільне видання Agropolska, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"В офісах імпортерів зерна та митних органах по всій країні було проведено 222 обшуки", – цитує видання заяву обласної прокуратури.

У результаті цих заходів було отримано фінансову та бухгалтерську документацію, результати прикордонних перевірок, носії даних, ділову кореспонденцію та виявлено понад 1000 тонн зерна, яке, з високою ймовірністю, не відповідало заявленій митній декларації, додали в прокуратурі.

Для обшуків було залучено 800 працівників податкової. Подробиці обшуків не розголошуються.

Прокуратура Жешува розслідує всі випадки зловживань, пов'язані з якістю українського зерна, яке ввозилося як технічне чи промислове та могло бути використане в їжу чи на корм тваринам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш закликав продовжити зернову угоду, яку блокує Росія

"Імпортери, заявляючи про цільове використання зерна з технічною метою, сподівалися, що вони обійдуть стороною процедури та уникнуть перевірок інспекцій, відповідальних за контроль за даним видом продукції", – пояснили в податковій службі Польщі.

Генпрокуратура Польщі розпочала розслідування шахрайських схем з українським зерном ще в середині квітня після того, як по країні пройшли хвилі протестів фермерів, які заявляли про неконтрольований імпорт зерна з України.

Зокрема, розслідувалися факти підробки документів, через які зерно з України залишалося на польському ринку, а не йшло транзитом до країн Азії та Африки.

Були підозри, що компанії незаконно під час імпорту зерна оформляють його як дешеве "технічне". Таке "технічне" зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива. Але імпортери відразу після ввезення в Польщу продавали його на місцевому ринку для виробництва борошна.

У травні прокуратура підтвердила, що імпорт "технічного" зерна з України в Польщу був пов'язаний із масштабним шахрайством, до якого були причетні десятки компаній.

Топ коментарі
+8
До чого б не доторкнулись зельониє, все спаскудять.
показати весь коментар
23.06.2023 18:29 Відповісти
+7
обьективности ради ... зе ко не имеет отношение к этой ситуации-чисто польская афера (та)
показати весь коментар
23.06.2023 18:35 Відповісти
+6
Ага ну да ну да, завезти зерно на територію Польщі по документах як технічне "чіста польская афєра".
показати весь коментар
23.06.2023 18:41 Відповісти
До чого б не доторкнулись зельониє, все спаскудять.
показати весь коментар
23.06.2023 18:29 Відповісти
обьективности ради ... зе ко не имеет отношение к этой ситуации-чисто польская афера (та)
показати весь коментар
23.06.2023 18:35 Відповісти
Ага ну да ну да, завезти зерно на територію Польщі по документах як технічне "чіста польская афєра".
показати весь коментар
23.06.2023 18:41 Відповісти
Імпортери, це ті, хто що завозять, тобто поляки.
показати весь коментар
23.06.2023 18:50 Відповісти
Ааа, то це я можу купити в Польщі айфон і завезти його в Україну як Нокіа 3200???
показати весь коментар
23.06.2023 19:04 Відповісти
Можеш, якщо зробиш всі бумаги)
показати весь коментар
23.06.2023 19:27 Відповісти
А як я без продавця зможу "зробити" всі які мені потрібні бумаги? Тут йде мова про тисячі тон зерна.
показати весь коментар
23.06.2023 19:38 Відповісти
декларації на митницю подає перевізник. заявку на розмитнення по спрощеній процедурі подає покупець, або продавець - залежно від того, хто взяв на себе митне оформлення за угодою.

тепер слідкуємо за руками: зерно йшло у рамках зернового коридору, тобто заявлялося Україною як транзитне для продажу в Африку (і ще там кудись). Такі угоди йдуть як порто-франко, тобто з розмитненням вже на місті. І відправник (Україна) точно зазначала у деклараціях місце призначення. Але зерно залишалося в Польщі. Як же ж Український експортер пояснював, скажімо на біржі в Амстердамі, чому там досі немає узгоджених сотен тон зерна? А просто він точно знав, що от саме це зерно з цієї конкретної вантажівки, буде вивантажено ось на цьому конкретному польському складі. і про заміну документів теж точно знав (заміна декларованої вартості, отримувача та/або виробника - т.з. нейтралізація вантажу)
показати весь коментар
23.06.2023 20:13 Відповісти
А де написано на руках, що зерно йшло в рамках зернового коридору? Це виключно твоя недолуга фантазія. Зерно йшло у Німеччину, Швейцарію, Нідерланди та інші країни ЄС у рамках безмитної торгівлі з ЄС
показати весь коментар
23.06.2023 21:20 Відповісти
А сертифікати на продукцію хто виписує?
показати весь коментар
23.06.2023 20:52 Відповісти
ага! ви думаєте, що тих імпортерів створювали лише поляки?
я думаю, що там наші агробарони створили хфірми і через них перекачували зерно та бабло всупереч польським законам
показати весь коментар
23.06.2023 19:01 Відповісти
Так проблема у тому, що до польських бариг, які заробляли шалене бабло на укр зерні, абсолютно не має запитань. А чому?
показати весь коментар
23.06.2023 21:23 Відповісти
Не поляки купували тут зерно і завозили в Польщу. Українські компанії, які дістали від ОП привілеї на експорт зерна, завозили його в Польщу оформленим на таможні як транзитне. Але продавали в Польщі.
показати весь коментар
23.06.2023 20:01 Відповісти
Вам навіть статтю важко прочитати, до чого тут в біса митниця ?
показати весь коментар
23.06.2023 18:44 Відповісти
"провела обшуки в офісах компаній та на митних постах" -що таке по вашому митний пост?)
показати весь коментар
23.06.2023 18:52 Відповісти
Де український бізнес там зловживання і махінації. Чому ми ні в ЄЕС?
показати весь коментар
23.06.2023 19:36 Відповісти
i у Польщi зеленi гниди нагадили))
показати весь коментар
23.06.2023 18:32 Відповісти
запитання не за адресою))я стосунку до захiдноi митницi не маю)
показати весь коментар
23.06.2023 18:46 Відповісти
Зелені багато в чому винні. Але до чого тут зелені, якщо обшуки були у ПОЛЬСКИХ компаніях? Може досить страждати комплексом меншовартості?
показати весь коментар
23.06.2023 18:37 Відповісти
зеленпідори може тут і не винні, але думаю добра половина тих фірм має наших власників, адже відкрити бізнес в польші дуже легко.
п.с. поляки теж не святі звісно.
показати весь коментар
23.06.2023 18:41 Відповісти
Побачимо, ми поки не знаємо, чиї там власники. Мені здається, що не тільки українські.
показати весь коментар
23.06.2023 18:49 Відповісти
гарантую там будуть і поляки і наші і кацапи
показати весь коментар
23.06.2023 19:07 Відповісти
Може шоблі вже час меньше красти, щоб люди не страждали не тільки комплексами? А так молодці палалЬяковсткі ...єсоси, по барабану собі заробили.
показати весь коментар
23.06.2023 18:45 Відповісти
Це все здебільшого польскі компаніїї, не варто поляків занадто обожнювати
показати весь коментар
23.06.2023 18:48 Відповісти
У результаті цих заходів було отримано фінансову та бухгалтерську документацію, результати Прикордонних перевірок, носії даних, ділову кореспонденцію та виявлено понад 1000 тонн зерна, яке, з високою ймовірністю, не відповідало заявленій митній декларації, додали в прокуратурі.

Що це значить? Завезли зерно як технічне тваринам на корм ітд, щоб меньше платити мито, і як вони кажуть щоб меньше перевірок було, і давай бл булки пекти з муки по цінам вдвоє дешевшим ніж у польських фермерів. Але це також значить що й продавець оформив таку декларацію.
Досить захищати шашличних пі..сів ,ви безпринципні п'ятирубльові малороси.
показати весь коментар
23.06.2023 19:01 Відповісти
Завезли наші, як техничне, але потім це вже поляки почали його продавати, як якісне зерно! Я не захищаю зелених. Просто в нас є дурна звичка своїх завжди ругати, а полякам завжди дупу лизати. Але бувають різні історії.
показати весь коментар
23.06.2023 19:31 Відповісти
Поляки продавали людям технічне зерно, ризикуючи їхніми життями? Чи це продавці оформили зерно якоїсь якості як технічне, підробивши документи?
показати весь коментар
23.06.2023 19:42 Відповісти
І навіщо продавцям такий демпінг, продавати якісне зерно по вартості, як техничне? У любому випадку поляки тут замішані.
показати весь коментар
23.06.2023 19:52 Відповісти
продавці таке роблять часто. як приклад - те ж саме зерно з україни йде як технічне в італію. а потім італійці роблять з нього макарони і продають нам за вдесятеро дорогше. якщо наші будуть продавати зерно в італію як "твердих сортів", то італійці просто його не візьмуть - дорого. та й бабло - воно таке. продавцю краще зразу отримати готівкою кілька сотен тисяч, ніж стирчати на біржі місяцями в очікуванні кращої ціни.
показати весь коментар
23.06.2023 20:19 Відповісти
Ну якщо тобі кажуть, або пиши в документах що технічне або ми його просто не купимо. А якщо не так , то як тоді по документах на кордоні воно виявилось технічним? В чужій країні поляки змогли підробити документи на тисячі тон зерна? Серйозно?))) І це не одна фірма,десятки. Кожній фірмі підроблювати документи?)) Значить висновок один, що продавец підроблював документи.
показати весь коментар
23.06.2023 20:20 Відповісти
Ще раз) Вінний не тільки той, хто заповнював документи, а ще і той, хто купував за підробленими документами. Навіть якщо зерно якісне ,це злочин зі сторони поляків його продавати на борошно, бо вони його купували, як технічне.

"Ну якщо тобі кажуть, або пиши в документах що технічне або ми його просто не купимо. "- ти вважаєш, що це нормальний підхід. Чи, якщо це " брати поляки", то їм все можна?
показати весь коментар
23.06.2023 20:24 Відповісти
це не нормальний підхід. але або ти виконуєш вимоги покупця, або нічого не продаєш йому.
важливо тут не те, що поляки декларували як технічне, а те що українці продавали зерно в польші, яке мало йти в африку
показати весь коментар
23.06.2023 20:28 Відповісти
До прийняття заборони було можна продавати зерно і у ЄС. Прям УСЕ зерно не було зафрахтовано Африкою.
показати весь коментар
23.06.2023 20:48 Відповісти
саме оце - було. через що бастували польські фермери - через продаж транзитного зерна в польщі.

квоти на продаж зерна в єс ще й досі діють але ось це зерно - з зернового коридору.
поляки займаються чим можуть: перевіряють документи та шукають порушення. номінально порушення - в ввізному декларуванні.

от як почуємо про результати розслідування (зараз вони їх не розголошують), то точно побачимо вуха якої арахамії тут стирчать
показати весь коментар
23.06.2023 20:59 Відповісти
Польські фермери бастували з того, що на їхню хитровиєпану сраку - знайшлись хитровиєпані члєни інших поляків. Просто дотаційні польські фермери, вирішили зрубити додаткового бабла притримавши зерно до весни (весною ціна вища ніж восени). Однак весною, українські і польські бариги викинули на ринок забагато українського зерна по демпінговим цінам, внаслідок чого польські фермери не змогли не тільки заробити, а й продати по собівартості своє зерно. Польща - це не Україна, там влада рве сраки за місцевих виробників бо вони платять там податки і голосують на виборах.
А укр дурачкам розповідають, які хєрові укр фермери, що продають погане зерно
показати весь коментар
23.06.2023 21:16 Відповісти
"саме оце - було. через що бастували польські фермери - через продаж транзитного зерна в польщі." -Ніт, не тілки, вони бастували, щоб взагалі перекрили все продовольство з України, не тільки зерно. А й молочку, яйця, олію, цукор, мед, м'ясо, овочі, тощо -все українське заборонити. Друзі такі друзі.. Хоча до війни поляки залюбки купували українське сухе молоко , яєчнйи порошок, олію, цукор ,А що, зараз не смасне стало? Це не справедливо, бо українські магазини забиті польскою молочкою і іншими продуктами.
показати весь коментар
23.06.2023 21:36 Відповісти
Ну факт підробки документів є? Є. Не захотіли б то не продавали б з підробкою документів.І ті і ті злочинці, і не потрібно з барабанної шобли робити святих.
показати весь коментар
23.06.2023 21:27 Відповісти
Не потрібно теж з поляків робити святих) Доречі ,ще не факт, що" Поляки НЕ продавали людям технічне зерно, ризикуючи їхніми життями?" Може і не було ще підробки ,побачимо.

Я тут один з найбільших критиків Зевлади, але до всіх сусідів, що зі сходу, що з заходу відношуся з великою пересторогою, бо життя доводить, що я був правий.
показати весь коментар
23.06.2023 21:33 Відповісти
А я і не роблю. Я пишу, що одні злочинці запропонували схему з підробленням документів , а інші злочинці погодилися. Тільки проблема в тому, що в Україні зараз без шобли шашличної не вирішиш ніяких питань.
показати весь коментар
23.06.2023 23:16 Відповісти
Молодці поляки.

Требо нищити шахраїв. З усіх країн.
показати весь коментар
23.06.2023 18:42 Відповісти
Особливо якщо ці "шахраї" - польські ділки
показати весь коментар
23.06.2023 21:06 Відповісти
Польська прокуратура насправді діє на користь закону , українські прокурори , про дії яких я чув ,це ганьба та корупція . Ба більше - таких ,,діячів,, у лавах прокуратури більшість.
показати весь коментар
23.06.2023 18:50 Відповісти
увесь імпорт з України має конкретну хвамілію та ім'я кінцевого бенефіціара
журналюги, пишіть назву допису грамотно
показати весь коментар
23.06.2023 19:09 Відповісти
Дуда?)
показати весь коментар
23.06.2023 20:50 Відповісти
Все правильно, как я и писал, шо без франеков там не могло обойтись, а польская прокуратура только теперь раздуплилась
показати весь коментар
23.06.2023 19:10 Відповісти
Все просто: працює агрохімія.
показати весь коментар
23.06.2023 19:35 Відповісти
У зрадойопів завжди винна українська сторона, однак питань до польських бариг, які наживалися на перепродажі укр зерна - у них абсолютно не має.
показати весь коментар
23.06.2023 21:08 Відповісти
 
 