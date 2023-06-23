По всій Польщі провели 222 обшуки в офісах компаній-імпортерів українського зерна
Національна податкова адміністрація Польщі на запит обласної прокуратури Жешува провела обшуки в офісах компаній та на митних постах у рамках розслідування зловживань під час імпорту зерна з України.
Про це пише польське профільне видання Agropolska, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"В офісах імпортерів зерна та митних органах по всій країні було проведено 222 обшуки", – цитує видання заяву обласної прокуратури.
У результаті цих заходів було отримано фінансову та бухгалтерську документацію, результати прикордонних перевірок, носії даних, ділову кореспонденцію та виявлено понад 1000 тонн зерна, яке, з високою ймовірністю, не відповідало заявленій митній декларації, додали в прокуратурі.
Для обшуків було залучено 800 працівників податкової. Подробиці обшуків не розголошуються.
Прокуратура Жешува розслідує всі випадки зловживань, пов'язані з якістю українського зерна, яке ввозилося як технічне чи промислове та могло бути використане в їжу чи на корм тваринам.
"Імпортери, заявляючи про цільове використання зерна з технічною метою, сподівалися, що вони обійдуть стороною процедури та уникнуть перевірок інспекцій, відповідальних за контроль за даним видом продукції", – пояснили в податковій службі Польщі.
Генпрокуратура Польщі розпочала розслідування шахрайських схем з українським зерном ще в середині квітня після того, як по країні пройшли хвилі протестів фермерів, які заявляли про неконтрольований імпорт зерна з України.
Зокрема, розслідувалися факти підробки документів, через які зерно з України залишалося на польському ринку, а не йшло транзитом до країн Азії та Африки.
Були підозри, що компанії незаконно під час імпорту зерна оформляють його як дешеве "технічне". Таке "технічне" зерно можна використовувати, наприклад, для виробництва етанолу або як біокомпонент для біопалива. Але імпортери відразу після ввезення в Польщу продавали його на місцевому ринку для виробництва борошна.
У травні прокуратура підтвердила, що імпорт "технічного" зерна з України в Польщу був пов'язаний із масштабним шахрайством, до якого були причетні десятки компаній.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тепер слідкуємо за руками: зерно йшло у рамках зернового коридору, тобто заявлялося Україною як транзитне для продажу в Африку (і ще там кудись). Такі угоди йдуть як порто-франко, тобто з розмитненням вже на місті. І відправник (Україна) точно зазначала у деклараціях місце призначення. Але зерно залишалося в Польщі. Як же ж Український експортер пояснював, скажімо на біржі в Амстердамі, чому там досі немає узгоджених сотен тон зерна? А просто він точно знав, що от саме це зерно з цієї конкретної вантажівки, буде вивантажено ось на цьому конкретному польському складі. і про заміну документів теж точно знав (заміна декларованої вартості, отримувача та/або виробника - т.з. нейтралізація вантажу)
я думаю, що там наші агробарони створили хфірми і через них перекачували зерно та бабло всупереч польським законам
п.с. поляки теж не святі звісно.
Що це значить? Завезли зерно як технічне тваринам на корм ітд, щоб меньше платити мито, і як вони кажуть щоб меньше перевірок було, і давай бл булки пекти з муки по цінам вдвоє дешевшим ніж у польських фермерів. Але це також значить що й продавець оформив таку декларацію.
Досить захищати шашличних пі..сів ,ви безпринципні п'ятирубльові малороси.
"Ну якщо тобі кажуть, або пиши в документах що технічне або ми його просто не купимо. "- ти вважаєш, що це нормальний підхід. Чи, якщо це " брати поляки", то їм все можна?
важливо тут не те, що поляки декларували як технічне, а те що українці продавали зерно в польші, яке мало йти в африку
квоти на продаж зерна в єс ще й досі діють але ось це зерно - з зернового коридору.
поляки займаються чим можуть: перевіряють документи та шукають порушення. номінально порушення - в ввізному декларуванні.
от як почуємо про результати розслідування (зараз вони їх не розголошують), то точно побачимо вуха якої арахамії тут стирчать
А укр дурачкам розповідають, які хєрові укр фермери, що продають погане зерно
Я тут один з найбільших критиків Зевлади, але до всіх сусідів, що зі сходу, що з заходу відношуся з великою пересторогою, бо життя доводить, що я був правий.
Требо нищити шахраїв. З усіх країн.
журналюги, пишіть назву допису грамотно