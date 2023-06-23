Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 23.06.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 485 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони "Shahed-136/131", а також 4 зенітних керованих ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил було знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Окрім того противник втратив 7 розвідувальних БпЛА. Також ворог завдав 51 авіаційний удар, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів в районі Павлівки Сумської області, Гатища та Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Шалигіне, Попівка, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Ободи, Кіндратівка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Білогорівки і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 223 330 осіб (+680 за добу), 4017 танків, 3985 артсистем, 7798 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверне, Авдіївка Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка, Сєверне Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Олексіївка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка Донецької області; Новоданилівка, Левадне, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Новоочеретувате, Макарівка, Вільне Поле, Сторожеве, Зелене Поле, Новопіль, Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка, Омельник, Червона Криниця, Преображенка, Оріхів, Єгорівка, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки Запорізької області; Придніпровське Дніпропетровської області; Качкарівка, Республіканець, Козацьке, Шляхове, Бургунка, Золота Балка, Дудчани, Іванівка, Молодіжне, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Зимівник, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Велетенське Херсонської області.

Читайте також: ЗСУ мають успіх на двох напрямках південного фронту, - Генштаб

Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Чкалове Запорізької області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 1 засіб протиповітряної оборони", - йдеться в інформації Генштабу.