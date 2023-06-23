Ми закликали Радбез ООН тиснути на Росію для продовження "зернової угоди", - представник США Томас-Грінфілд

Росія продовжує свої спроби перетворення продовольства на зброю війни, і, щоб не допустити цього, країни ООН мають завадити намаганням Кремля остаточно заблокувати Чорноморську зернову ініціативу.

З таким закликом звернулася в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН по Україні постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Колеги, ми повинні примусити Росію залишитися в Чорноморській зерновій ініціативі", - наголосила представниця США.

Вона підкреслила, що чим довше триватиме війна, тим більше страждатиме український народ, а також увесь світ.

"Наслідки цієї війни зараз відчуваються в усьому світі. Чому? Тому що президент Путін використовує продовольство як зброю війни і тим самим загострює глобальний дефіцит продовольчої безпеки", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, дії Росії щодо блокування поставок зерна особливо вплинули на країни Африки й Близького Сходу. І зараз "викликає глибоку тривогу" те, що Росія знову одноосібно погрожує вийти з ініціативи.

