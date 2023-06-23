Українські DJ-артисти зіграють сети в оранжереї Національного ботсаду в Києві: збирають кошти на підготовку теплиць до зими

Зібрані кошти будуть спрямовані на переобладнання вентиляційної системи в частині теплиць, що дозволить зменшити витрати на опалення взимку і створити належні кліматичні умови для існування рослин за будь-якої погоди.

З 22 червня стрімінговий канал електронної музики Kyiv BPM розпочав серію DJ стрімів з купольної оранжереї Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, НАН України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на організаторів акції.

Протягом двох тижнів артисти української електронної сцени — Symonenko, BeSSarion, human margareeta, Joseph, Eternity, YUVI & SVZZ, Marichka-Porichka і Berchy — презентують свої сети.

Їхня мета допомогти природоохоронному фонду Peli can live зібрати перші 500 000 грн на переобладнання теплиць ботсаду в рамках кампанії "Тепло для оранжерей".

"Тропічна колекція, яка зберігається в теплицях Національного ботанічного саду імені Гришка налічує понад 4 000 рослин і має статус Національного надбання України. Це унікальна природна, архітектурна і культурна спадщина Києва, а в час війни — важливе місце ментального відновлення. Через DJ-стріми ми хочемо перевідкрити цю локацію, показати красу і цінність унікальних рослин і надихнути усіх небайдужих долучитися до їхнього порятунку", — розповідає ініціаторка DJ-стрімів Марічка Закалюжна.

"Kyiv BPM це не лише майданчик промоції артистів української електронної сцени, а й спільнота для якої важлива соціальна місія. DJ-cет кожного артиста — це унікальний світ, в якому поєдналися сучасна електроннна музики і текстури тропічного лісу; музика різних жанрів — техно, брейкбіт, хаус, ворлд-грув, і грандіозність купольної оранжереї — одного з важливих символів Києва. Підтримати це унікальне місце сили — наш обов’язок", — розповідає Женя Берчій, продюсер каналу Kyiv BPM.

Кошти, зокрема, будуть спрямовані на переобладнання вентиляційної системи в частині теплиць, що дозволить зменшити витрати на опалення взимку і створити належні кліматичні умови для існування рослин за будь-якої погоди.

"Цю зиму унікальна колекція тропічних рослин змогла пережити. Ми отримали більше 6300 благодійних внесків від благочинців на загальну суму 3 мільйони гривень, завдяки чому змогли купити 242 тони пелет та зробити енергетичний аудит оранжерей. Співробітники ботанічного саду всю зиму працювали в нічні зміни — докладаючи в булер’яни та металеві ємності дрова, які заготовляли волонтери і таким чином збільшували температуру повітря в оранжереях. Під час блекаутів — це було єдиним джерелом тепла для тропічних рослин. Наша ціль зараз — зробити оранжереї максимально енергоефективними, і максимально підготувати їх до наступної зими", — розповідає Яна Боброва, виконавча директорка благодійного фонду Peli can live.

Збір проводитиметься під час трансляції кожного сету на YouTube каналі та розклад буде представлено за вказаними посиланнями для перегляду:

22 червня

21:00 BEssARION

22:00 Human Margareeta

27 червня

21:00 Marichka-Porichka

22:00 Eternity

29 червня

21:00 Joseph

22:00 Symonenko

4 липня

21:00 Yuvi & SVZZ

22:00 Berchy

Організатори акції музична стрімінгова платформа Kyiv Bpm та український благодійний фонд Peli can live, який з 2017 року реалізує природоохоронні проєкти, зокрема опікується Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка, НАН України: будує систему поливу на території Дендрарію Рубцова, в рамках проєкту "Вода для ботсаду" та приймає активну участь в порятунку унікальної колекції тропічних та субтропічних рослин, що має статус національного надбання через проект "Тепло для оранжерей".

ЗРОБИТИ ВНЕСОК:

Банківський переказ в гривні:

БО "БФ "Пелі кен лів"

Код ЄДРПОУ 41215609

п/р UA353052990000026001016221820

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ

МФО 305299

Призначення платежу: благодійний внесок

Оплатити через Лікпей:

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i19148057514

Оплатити через Monobank:

https://send.monobank.ua/jar/64ckR2fukH