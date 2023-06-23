УКР
США запровадили санкції проти двох офіцерів ФСБ через втручання у вибори

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в п’ятницю запровадило санкції проти двох офіцерів Федеральної служби безпеки Росії, звинувачених у спробі втручання в місцеві американські вибори.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Санкції США стосуються офіцера другого управління ФСБ ("із захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом") Єгора Попова та його керівника Алексєя Суходолова, причетних до керованих Кремлем операцій впливу проти Штатів та їхніх союзників.

Попов, серед іншого, був куратором Наталії Бурлінової та Александра Іонова, проти яких США запровадили санкції минулого року і яких викрили на причетності до дестабілізації ситуації в державі.

Попов доповідав начальнику другого управління ФСБ Суходолову, який також працював з Іоновим над здійсненням "іноземних операцій зловмисного впливу по всьому світу, зокрема у США, Україні, Іспанії, Британії та Ірландії".

Наприкінці 2021 року Суходолов разом із іншими офіцерами ФСБ та "однією з російських установ" готував і подавав заявки на отримання грантів від імені кількох співробітників ФСБ та їхніх організацій і підприємств, до яких входили Іонов і Бурлінова.

У квітні цього року, нагадаємо, Міністерство юстиції США оголосило Попову, Суходолову та Іонову, а також чотирьом завербованим ними громадянам США звинувачення у втручанні у виборчий процес. У разі доведення вини їм загрожує мінімум п’ять років позбавлення волі.

А за що їх? Вони ж виконували команду.
23.06.2023 19:40 Відповісти
Добре що Рейган не дожив до такої ганьби.
23.06.2023 19:44 Відповісти
Тим офіцерам ФСБ від американських санкцій не холодно, не жарко.
23.06.2023 19:48 Відповісти
це ті два підараси, що "любовались" солсзберецьким собором? тепер ще й вашингтонським їм запав?
23.06.2023 19:56 Відповісти
Эти ИДИОТЫ из Штатов, что когда по ним **@НУТ ядерной межконтинентальной ракетой, тоже наверное санкции введут против двух офицеров, которые на кнопки нажали ????
23.06.2023 19:56 Відповісти
Точно. Отключат их от SWIFTа
23.06.2023 20:17 Відповісти
чекістам абсолютно посрати на ті імпотентні санкції....
23.06.2023 20:26 Відповісти
Круто.
23.06.2023 20:48 Відповісти
Якщо касапня повсюдно втручається у вибори у демократичних країнах по всьому світу, цікаво, чому вони в Україні без жодного тиску (кримінального чи корупційного) і будь-яких втручань дозволяють проводити, зі слів місцевих провладних і продажних тролів, - "вільні і демократичні" вибори? Мабуть через те, що для них "жізнь без лоха скучна", коли вся система органів державної влади України уже знаходиться в їхніх руках
24.06.2023 11:14 Відповісти
 
 