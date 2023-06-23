На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед, - командувач Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про успіхи ЗСУ на пвіденному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Тарнавський зазначив: "На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед.
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено 51 одиницю військової техніки противника. Зокрема 3 танки, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".
Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога".
