На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед, - командувач Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про успіхи ЗСУ на пвіденному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Тарнавський зазначив: "На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ворог вибудував оборону, яку важко подолати", - Сирський

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено 51 одиницю військової техніки противника. Зокрема 3 танки, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили 21 одиницю військової техніки РФ та понад три роти росіян, - Тарнавський