УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8667 відвідувачів онлайн
Новини
1 541 18

Надана Україні зброя відслідковується, щоб запобігти її несанкціонованому поширенню, - Пентагон

сша,зброя

Міністерство оборони США здійснює заходи моніторингу в Україні для відстеження систем озброєння, наданих США, щоб запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї.

Про це під час слухань у Конгресі США заявила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - сказала посадовиця під час слухань.

На слуханнях, що відбулись в четвер, йшлося загалом про оцінку політики США щодо Європи та НАТО.

Купер наголосила, що допомогу Україні надають не лише США, а також більше 50 союзників та партнерів. Безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце у світі поміж інших країн-партнерок України. "Більше половини всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів, а не зі Сполучених Штатів", – сказала Купер.

За її словами, союзники навчили втричі більше українських військових, ніж США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає високоточні бомби GLSDB не раніше осені, - Пентагон

Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: "Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України", – сказала посадовиця.

Купер також нагадала, що агресивна війна Росії є серйозною небезпекою не лише для України, але й для Європи, а також для основних принципів суверенітету та демократії.

Автор: 

зброя (7694) Пентагон (1455) США (24108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Цікаво, а самі б США пішли б у наступ без авіації та фронтового ППО? При тотальному пануванню противника в повітрі та повній перевазі в усіх інших видах озброєння?
показати весь коментар
23.06.2023 20:43 Відповісти
+5
"Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: "Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України", - сказала посадовиця.
======
Може й добре оснащена, але рашисти оснащені краще, особливо кількісно. Де Абрамси, де літаки?
показати весь коментар
23.06.2023 20:19 Відповісти
+5
Все, що потрібно знати про довіру західних партнерів до ЗЄбанди...
показати весь коментар
23.06.2023 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
23.06.2023 20:08 Відповісти
Вона поширеться тільки на касапа, правильніше - його знищення.. а як буде щось не так - власними руками винного удавлю..
показати весь коментар
23.06.2023 20:10 Відповісти
...тобто, розкраданню. Дякуємо, діду Байден!
показати весь коментар
23.06.2023 20:13 Відповісти
"Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: "Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України", - сказала посадовиця.
======
Може й добре оснащена, але рашисти оснащені краще, особливо кількісно. Де Абрамси, де літаки?
показати весь коментар
23.06.2023 20:19 Відповісти
Цікаво, а самі б США пішли б у наступ без авіації та фронтового ППО? При тотальному пануванню противника в повітрі та повній перевазі в усіх інших видах озброєння?
показати весь коментар
23.06.2023 20:43 Відповісти
Зараз локальні дурники прийдуть та розкажуть що ми маємо заткнути рота, бо не можна критикувати США ні в чому
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
І обізвуть кацапами, ботами і трампістами.
показати весь коментар
24.06.2023 00:13 Відповісти
Алітаки ТУ-95, ТУ-22-М3, ТУ-160 , ракети Х-55 - теж відслідковуєте?
показати весь коментар
23.06.2023 20:19 Відповісти
Ні, інформація про їх зліт з е-бенів надходить телефонним зв'язком Шойгу-Резніков. А так - розвідувальною інформацією ніхто не ділиться.
показати весь коментар
23.06.2023 20:26 Відповісти
Гроші теж якось якимось секретним кодом...
показати весь коментар
23.06.2023 20:34 Відповісти
Все, що потрібно знати про довіру західних партнерів до ЗЄбанди...
показати весь коментар
23.06.2023 20:37 Відповісти
1. Коли освоїте приписані, тобто вкрадені 6,2 млрд, "чесні наші" ?

2. "Більше половини всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів, а не зі Сполучених Штатів", - сказала Купер.

А на мене недоумки кидаються, що козачок "сотні мільярдів" вклав в Україну, хоча там і 60ти нема, якщо відмінусувати вкрадені 6,2 млрд і ті, які ще мають бути надані до кінця вересня. Йдеться про ВСЮ допомогу, не лише військову, а й економічну та гуманітарну за 2022 і до 21.05.2023, тобто за рік і 5 місяців.

Але ж вірують.
показати весь коментар
23.06.2023 20:50 Відповісти
О, знову «чудо» з методичкою! Привіт
показати весь коментар
23.06.2023 21:08 Відповісти
Вот тут я с тобой полностью согласен, нажухивают и недодают.
показати весь коментар
23.06.2023 22:18 Відповісти
⚡️Генштаб відправить зрадойобів штурмувати на ланосах південь

«Усім хто писав "якого *** ми пускаємо леопарди та бредлі колонами" надається можливість проявити себе: ми фарбуємо 100 ланосів у камуфляж, пхаємо у кожен по 10 зрадойобів, заправляємо на 2 літри газу і колоною пускаємо на Мелітополь. Машина легка - міну не активує, а витрачати на цей брухт снаряди кацапам буде шкода. От і легка перемога, гойда братья», - пояснили у відомстві
показати весь коментар
23.06.2023 21:03 Відповісти
Давать безкоштовно і не розуміти, як зброя використовується, це верх безвідповідальності й придурковатості. Контроль - св,ята справа! Дякуємо США!
показати весь коментар
23.06.2023 21:50 Відповісти
Не пожалуйте трішки часу, це відкриє вам очі...
https://www.youtube.com/watch?v=HciaNd1H2nM Вибухова реакція демократів з Конгресу на ЛЕНДЛІЗ
показати весь коментар
23.06.2023 22:13 Відповісти
Обов'язково подивлюся.
показати весь коментар
24.06.2023 00:14 Відповісти
 
 