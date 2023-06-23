Надана Україні зброя відслідковується, щоб запобігти її несанкціонованому поширенню, - Пентагон
Міністерство оборони США здійснює заходи моніторингу в Україні для відстеження систем озброєння, наданих США, щоб запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї.
Про це під час слухань у Конгресі США заявила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - сказала посадовиця під час слухань.
На слуханнях, що відбулись в четвер, йшлося загалом про оцінку політики США щодо Європи та НАТО.
Купер наголосила, що допомогу Україні надають не лише США, а також більше 50 союзників та партнерів. Безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце у світі поміж інших країн-партнерок України. "Більше половини всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів, а не зі Сполучених Штатів", – сказала Купер.
За її словами, союзники навчили втричі більше українських військових, ніж США.
Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: "Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України", – сказала посадовиця.
Купер також нагадала, що агресивна війна Росії є серйозною небезпекою не лише для України, але й для Європи, а також для основних принципів суверенітету та демократії.
Може й добре оснащена, але рашисти оснащені краще, особливо кількісно. Де Абрамси, де літаки?
А на мене недоумки кидаються, що козачок "сотні мільярдів" вклав в Україну, хоча там і 60ти нема, якщо відмінусувати вкрадені 6,2 млрд і ті, які ще мають бути надані до кінця вересня. Йдеться про ВСЮ допомогу, не лише військову, а й економічну та гуманітарну за 2022 і до 21.05.2023, тобто за рік і 5 місяців.
Але ж вірують.
«Усім хто писав "якого *** ми пускаємо леопарди та бредлі колонами" надається можливість проявити себе: ми фарбуємо 100 ланосів у камуфляж, пхаємо у кожен по 10 зрадойобів, заправляємо на 2 літри газу і колоною пускаємо на Мелітополь. Машина легка - міну не активує, а витрачати на цей брухт снаряди кацапам буде шкода. От і легка перемога, гойда братья», - пояснили у відомстві
https://www.youtube.com/watch?v=HciaNd1H2nM Вибухова реакція демократів з Конгресу на ЛЕНДЛІЗ