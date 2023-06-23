Надана Україні зброя відслідковується, щоб запобігти її несанкціонованому поширенню, - Пентагон

Міністерство оборони США здійснює заходи моніторингу в Україні для відстеження систем озброєння, наданих США, щоб запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї.

Про це під час слухань у Конгресі США заявила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - сказала посадовиця під час слухань.

На слуханнях, що відбулись в четвер, йшлося загалом про оцінку політики США щодо Європи та НАТО.

Купер наголосила, що допомогу Україні надають не лише США, а також більше 50 союзників та партнерів. Безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце у світі поміж інших країн-партнерок України. "Більше половини всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів, а не зі Сполучених Штатів", – сказала Купер.

За її словами, союзники навчили втричі більше українських військових, ніж США.

Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: "Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України", – сказала посадовиця.

Купер також нагадала, що агресивна війна Росії є серйозною небезпекою не лише для України, але й для Європи, а також для основних принципів суверенітету та демократії.