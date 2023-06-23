Таких територій не дві, не десять, а набагато більше, - Данілов про регіони, де сховища знаходяться у незадовільному стані

Територій, на яких сховища перебувають у незадовільному стані – не дві, не десять, а набагато більше

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав в ефірі телемарафону у п'ятницю секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

Є чітко визначені території, які ми визначили на засіданні РНБО. Таких територій на сьогоднішній день не одна, на жаль, не дві та не десять, а набагато більше. До 30 червня мають бути прийняті відповідні рішення щодо кожної з цих територій.", - сказав він.

За його словами, приведення притулку працездатний стан - "це прерогатива тих органів, які повинні приймати ці рішення. Наше завдання – контролювати, щоб ці рішення були прийняті відповідно до чинного законодавства та рішення Ради безпеки оборони - відповідного указу, який обов'язково з'явиться на відповідних сайтах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки укриттів, м’яко кажучи, невтішні, - Зеленський