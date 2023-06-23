УКР
Таких територій не дві, не десять, а набагато більше, - Данілов про регіони, де сховища знаходяться у незадовільному стані

Територій, на яких сховища перебувають у незадовільному стані – не дві, не десять, а набагато більше

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав в ефірі телемарафону у п'ятницю секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

Є чітко визначені території, які ми визначили на засіданні РНБО. Таких територій на сьогоднішній день не одна, на жаль, не дві та не десять, а набагато більше. До 30 червня мають бути прийняті відповідні рішення щодо кожної з цих територій.", - сказав він.

За його словами, приведення притулку працездатний стан - "це прерогатива тих органів, які повинні приймати ці рішення. Наше завдання – контролювати, щоб ці рішення були прийняті відповідно до чинного законодавства та рішення Ради безпеки оборони - відповідного указу, який обов'язково з'явиться на відповідних сайтах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки укриттів, м’яко кажучи, невтішні, - Зеленський

Данілов Олексій сховище
Мабудь Порошенко винний, або Байден
23.06.2023 20:30 Відповісти
23.06.2023 20:33 Відповісти
данілов, з початку активних бомбардувань та обстрілів ракетами минуло 16 (!!!) місяців; ти й досі у носі колупаєшся разом з офісом т.з. президента?
23.06.2023 20:40 Відповісти
Це ж скільки можна мерів своїх поставити можна , хай той військовий стан буде ще років 50
23.06.2023 20:26 Відповісти
А винен усему Клічко ?

Не Влада країни, яка нічого не зробила до війни щоб свовища були
23.06.2023 20:52 Відповісти
я ж кажу - тепер можна ніколи вибори не проводити і усюди поставити своїх мерів - скоро почнемо памʼятники Леніну ставити назад
23.06.2023 21:24 Відповісти
Тільки в школах сховища поробили і на цьому дяка.. а ми і в підвалах посидимо, нефіг скиглити.. чи шатуни "по жизні"??
23.06.2023 20:29 Відповісти
Хай, для початку, ця фрау покінчить з корупцією Шредера.

16 років фрау ребінтроп - Меркель раззброювала Неметчину та працювала на Путин - ферштейн.

Ось коли Меркель покаеться- тоді заходьте.
Побалакаем про життя. Про Південні потоки…
23.06.2023 20:56 Відповісти
це з дебільної Зе-серії - "А що, ваш Порошенко краще був?"

Ось мені особисто начхати на Шредера, Меркель та ідіота Обаму - ми всі знаємо що зараз під час війни Зепідораси мародерничають на всіх рівнях як під час "Золотої Лихоманки" у той час як найкращі українці гинуть на фронтах

Потім після війни вони поїдуть до Ізраїлю і по Європах залишивши розграбовану та зруйновану Україну
23.06.2023 21:12 Відповісти
Так і "тим органам, які повинні приймати ці рішення." теж хочеться трошки "строітєльства дорог", щоби заробити свій шматочок масла на наш ,суспільства, шматочок хліба.
23.06.2023 20:38 Відповісти
А скільки територій, де зелене шобло краде мільйонами на їх "ремонтах"?
23.06.2023 20:38 Відповісти
А відсутність сховища розглядається як окремий випадок "незадовільного стану? Чи як?
23.06.2023 20:42 Відповісти
Ну самое надёжное это метро. Правда в Киеве есть и наземные, а в Харькове большинство станций неглубокие, но от всех видов вооружений, кроме яо и специальных бетабов даже станции неглубокого залегания спасут. А подвалы не спасут от бетабов даже небольшой мощности
23.06.2023 20:43 Відповісти
Данилов, ска, а не твоя ли это ответственность?
Или чем ты занимаешься? Планированием войсковых операций?
23.06.2023 20:52 Відповісти
може вже досить освітлювати кожен пук данілова? хто він такий? спеціаліст в якійсь галузі? досвічений військовий? взірцевий політик? ні, він такий же дрібний аферист і покидьок, як і уся сьогоднішня влада. Досить, нікому не цікаво, що він там перднув.
23.06.2023 21:00 Відповісти
 
 