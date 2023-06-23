Таких територій не дві, не десять, а набагато більше, - Данілов про регіони, де сховища знаходяться у незадовільному стані
Територій, на яких сховища перебувають у незадовільному стані – не дві, не десять, а набагато більше
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав в ефірі телемарафону у п'ятницю секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.
Є чітко визначені території, які ми визначили на засіданні РНБО. Таких територій на сьогоднішній день не одна, на жаль, не дві та не десять, а набагато більше. До 30 червня мають бути прийняті відповідні рішення щодо кожної з цих територій.", - сказав він.
За його словами, приведення притулку працездатний стан - "це прерогатива тих органів, які повинні приймати ці рішення. Наше завдання – контролювати, щоб ці рішення були прийняті відповідно до чинного законодавства та рішення Ради безпеки оборони - відповідного указу, який обов'язково з'явиться на відповідних сайтах".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не Влада країни, яка нічого не зробила до війни щоб свовища були
16 років фрау ребінтроп - Меркель раззброювала Неметчину та працювала на Путин - ферштейн.
Ось коли Меркель покаеться- тоді заходьте.
Побалакаем про життя. Про Південні потоки…
Ось мені особисто начхати на Шредера, Меркель та ідіота Обаму - ми всі знаємо що зараз під час війни Зепідораси мародерничають на всіх рівнях як під час "Золотої Лихоманки" у той час як найкращі українці гинуть на фронтах
Потім після війни вони поїдуть до Ізраїлю і по Європах залишивши розграбовану та зруйновану Україну
Или чем ты занимаешься? Планированием войсковых операций?