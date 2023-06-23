УКР
В Україні перевірили 63 000 укриттів, 77% сховищ готові до використання, - Шмигаль

укриття

З 63 тисяч перевірених по Україні укриттів 77% є придатними до використання.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 63 тисяч укриттів, які перевірили комісії МВС, а також ДСНС, 77% сховищ готові до використання. Частина із них непридатна до використання та частина з них були закриті на момент першої перевірки, а на момент другої вже відкрили", - сказав Шмигаль.

За його словами, кількість придатних для використання укриттів може забезпечити лише половину потреб українців, тому влада ухвалила рішення про збільшення кількості нових укриттів та максимального покращення стану наявних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 28% укриттів у Житомирській області непридатні для використання, - ДСНС

"Ми маємо забезпечити 100% українців можливість бути у безпечному місці у час повітряної загрози", - сказав Прем'єр-міністр.

+2
Эти 77% оборудованы барабанами и сковородами, а остальные 23% нет?
23.06.2023 21:08 Відповісти
+1
Всі готові.. в переход - і не вийопуємся.. чи може ще дивани там поразставляємо...
23.06.2023 20:41 Відповісти
+1
пsзд..ж....77 яраз неготові
23.06.2023 20:47 Відповісти
Всі бридкі підвали укомплектовані барабанами за всі гроші.
Ласкаво просимо!!!

Хто провів зиму у зелених "пунктах незламності" у вас є шанс ще й у зелених сховищах час проаести.
23.06.2023 20:50 Відповісти
Може Шмигалю на дуелі з Даніловим з'ясувати, хто з них бреше?
23.06.2023 20:53 Відповісти
Ще було б не зайвим показати, що на їхню думку означає: "придане до використання".

Дуже розмита відповідь. Бо на їхню думку - облізлі та мокрі стіни із грибком, теж можуть бути цілком "придатними до використання". Не їм же там сидіти.
23.06.2023 20:54 Відповісти
Матінко моя 63 000! А де ж наразі скільки українців взяти для всіх цих укриттів?
23.06.2023 20:55 Відповісти
А що вони розуміють під терміном У К Р И Т Т Я?!
23.06.2023 21:26 Відповісти
у зебілів-аніматорів геть нема відчуття міри..
хайп на усьому - то не завжди добре, тобто взагалі не добре, особливо замість того, щоб мовчки робити роботу задля якої лохторат і вибрав Зелю Вошьдьом, який мав би за все відповідати у державі, як президент.. але той постійно морозиться, бреше і вічно зайнятий пошуком винуватців своїх зальотів
23.06.2023 21:02 Відповісти
Помню как перед началом АТО распродывали у нас в районе в открытую склады ГО и потом их закрывали.
23.06.2023 21:18 Відповісти
черговий "шмигаль" перднув про "так звані укриття",
23.06.2023 21:50 Відповісти
 
 