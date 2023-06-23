В Україні перевірили 63 000 укриттів, 77% сховищ готові до використання, - Шмигаль

З 63 тисяч перевірених по Україні укриттів 77% є придатними до використання.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 63 тисяч укриттів, які перевірили комісії МВС, а також ДСНС, 77% сховищ готові до використання. Частина із них непридатна до використання та частина з них були закриті на момент першої перевірки, а на момент другої вже відкрили", - сказав Шмигаль.

За його словами, кількість придатних для використання укриттів може забезпечити лише половину потреб українців, тому влада ухвалила рішення про збільшення кількості нових укриттів та максимального покращення стану наявних.

"Ми маємо забезпечити 100% українців можливість бути у безпечному місці у час повітряної загрози", - сказав Прем'єр-міністр.