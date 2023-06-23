Нідерланди почнуть навчання українських пілотів на F-16 вже цього літа, - міністр оборони Оллонгрен

Українські пілоти розпочнуть підготовку на F-16 вже цього літа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала відповідаючи на запитання українських журналістів під час візиту в нідерландський реабілітаційний центр, де українські військові проходять реабілітацію.

"Ми хочемо якнайшвидше розпочати навчання на винищувачах. Ми не маємо точної дати. Я не можу дати вам це зараз, але ми дуже амбітні. Ми хочемо почати якнайшвидше. Так, це літо – це те, над чим ми зараз працюємо цього літа. Я не можу бути точнішою, але я дуже сподіваюся, що ми почнемо цього літа", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, скільки триватиме програма підготовки українських пілотів вона сказала, що Нідерланди хочуть підготувати українських пілотів якомога швидше.

"Ми хочемо зробити це так швидко, як тільки можливо. Щоправда, потрібно розуміти, що це складна система озброєння - так що треба побачити, наскільки швидко її опановуватимуть українські пілоти. Але ми вже знаємо, що українські військові навчаються дуже швидко", - сказала вона.

