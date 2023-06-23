Угорщина може зняти вето з виділення 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю, - Euractiv

Угорщина може погодитись на виділення додаткових 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) – механізму, який компенсує вартість переданої державами-членами ЄС військової техніки Україні – після тижнів блокування.

Про це йдеться в публікації видання Euractiv.

За словами дипломатів ЄС, міністри закордонних справ ЄС мають дати "зелене світло" для початку роботи над виділенням Україні восьмого траншу з ЄФМ у розмірі 500 мільйонів євро для продовження компенсації постачання військової техніки країнами-членами ЄС.

Як повідомили Euractiv три дипломати ЄС, угода має бути формалізована вже в п’ятницю після завершення письмової процедури, оскільки Угорщина зрештою зняла своє вето.

Офіційно Будапешт стверджував, що Європейський фонд миру має допомагати не лише Україні, а й іншим державам світу. Але голова угорського МЗС Петер Сійярто також дав зрозуміти, що все це відбувається винятково через внесення Україною угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Водночас, за даними Euractiv, Будапешт пов'язує ухвалення рішення про поповнення ЄФМ та виділення додаткових 500 мільйонів євро Україні з ухваленням нового пакета санкцій ЄС проти Росії та виключенням OTP Bank із українського "чорного списку".

Хоча в Угорщині розуміють, що на підтримку України буде виділено лише 1 мільярд євро із додаткового фінансування фонду, двоє дипломатів сказали Euractiv, що країни-члени ЄС ще не формалізували домовленості про конкретну суму.

Як відомо, міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі у понеділок, 26 червня, після багатомісячних переговорів готуються схвалити збільшення Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога Україні, на 3,5 мільярда євро.

Рішення про збільшення обсягу ЄФМ міністри ЄС схвалять після того, як у середу відповідний крок погодили постійні представники держав-членів.