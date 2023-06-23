УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 399 25

Данілов про західні комплектуючі російських ракет: "Ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до повномасштабного вторгнення"

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов припустив, що західні комплектуючи російських ракет були продані країні-агресору ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Ми попередили всіх партнерів про те, що ми знайшли у виробах, що виготовляються на території Ірану та Росії, компоненти, що належать компаніям з країн-партнерів. Але ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до 24 лютого 2022 року", – зазначив глава РНБО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США. ІНФОГРАФІКА

Він розповів, що Україна спостерігає, чи не виявиться нових деталей у зброї РФ, яка використовується зараз. Це можна визначити за допомогою дослідження уламків ракет, які збивають наші захисники.

"Якщо з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково інформуватимемо партнерів, щоб припинити це раз і назавжди. Після перших інформувань, я точно знаю, що компанії, які цим займалися, це припинили", – додав Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) крилаті ракети (1090) росія (67301)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Достатньо того, що вся електроніка робиться у Китаї. В тому числі американська, святий єпл збирають у Китаї з компонентів вироблених в Китаї
Я не знаю які саме компоненти потрібні для ракет, але гадаю більшу частину можно спокійно придбати на аліекспрес не кажучи вже про прямі поставки з Китаю.
показати весь коментар
23.06.2023 22:32 Відповісти
+5
Фсьо ідьот па плану; па оманскому плану.
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
+4
Звучить як заступництво за московію... А що там з ділом Богуслаєва?
показати весь коментар
23.06.2023 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шаґ впєрьод, два назад...
показати весь коментар
23.06.2023 22:22 Відповісти
Данілов -- тут пригожин шось ісполняє -- не відриваи .
показати весь коментар
23.06.2023 22:22 Відповісти
І мотивчик у нього доволі приємний, такий бодрящий. Марш під назвою "Паход на Мацкву!"
показати весь коментар
23.06.2023 22:35 Відповісти
Капитан очевидность. ***** же к войне готовился, а не к шашлыкам, в отличие от вас.
показати весь коментар
23.06.2023 22:22 Відповісти
Звучить як заступництво за московію... А що там з ділом Богуслаєва?
показати весь коментар
23.06.2023 22:23 Відповісти
Фсьо ідьот па плану; па оманскому плану.
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
Те що ви довбойоби і розгорнули компанію проти США, зрозуміло було відразу. Вчора заява Зе про життєво важлив допомогу США, сьогодні ветеринар «вмикає задню» - схоже комусь пояснили що до чого…
показати весь коментар
23.06.2023 22:24 Відповісти
колективна відповідальність чи Мы - Николай Второй? чивас все таки рулить ветерінаром роздвоєння особистості
показати весь коментар
23.06.2023 22:26 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 22:31 Відповісти
Приємно, коли наша влада замість того, щоби "кусати руку, яка її годує", почали потихеньку вилизувати дупу нашим партнерам у боротьбі з оркостаном. Але у даному випадку було б за краще просто промовчати, буцімто нічого не почули та не помітили.
показати весь коментар
23.06.2023 22:32 Відповісти
Достатньо того, що вся електроніка робиться у Китаї. В тому числі американська, святий єпл збирають у Китаї з компонентів вироблених в Китаї
Я не знаю які саме компоненти потрібні для ракет, але гадаю більшу частину можно спокійно придбати на аліекспрес не кажучи вже про прямі поставки з Китаю.
показати весь коментар
23.06.2023 22:32 Відповісти
Додам, що можливо складніша робити двигуни для ракет, але керуючу електроніку при наявності схеми мабуть хто завгодно може зібрати при вмінні тримати паяльник та наявності усіх деталей.
показати весь коментар
23.06.2023 22:40 Відповісти
Що не зЕбіл, то прохфессор... У нас війна, а вони вже платні дороги збираються будувати... Шапіто...
показати весь коментар
23.06.2023 22:37 Відповісти
Рубашку уже переодів ,бо шашликами заляпвся нелоха,знову на шашлики тягне
показати весь коментар
23.06.2023 22:42 Відповісти
Зграя ФСБшных кротов, гадалок на кофейной гуще и воров, идите всей кодлой в отставку!!!
показати весь коментар
23.06.2023 22:43 Відповісти
Покі луганський мужик озвучив "припущення" на росії бахнулі лагерь вагнеров:
це була спецоперація Будёнова, спец агенти Юзік, Жека, Котлета та Сивохо закидали гранатами вагнера, командував операцію военком Евген Борисов
показати весь коментар
23.06.2023 22:47 Відповісти
Норм так підлизав. Хоче, щоб ще бабла закинули. Не можуть поділити. Не вистарчає на всіх до круглої цифри
показати весь коментар
23.06.2023 22:51 Відповісти
Норм отримав ***** наполеончик тепер шепчуть що і так кожному (не зебільному стаду) відомо.
показати весь коментар
23.06.2023 23:05 Відповісти
Сам собі перечить пан Данілов. .. То каже, що компоненти виготовлені в 1 кварталі 2023 року, тепер купили заздалегідь. А правда в тому, що США. наприклад. в 80-х роках в війні між Іраном та Іраком продавала озброення обом сторонам і на цьому робила гешефт.
показати весь коментар
23.06.2023 23:09 Відповісти
Странное заявление однако.
показати весь коментар
23.06.2023 23:26 Відповісти
Канєшно. Якраз тому що вони готувались до багаторічної війни вони везли з собою форму для параду...
показати весь коментар
23.06.2023 23:34 Відповісти
Нехай навіть так. Добре було б, щоб це лишній раз нагадало світові, що раші не можна навіть цвяхи і буси продавати, щоб не було потім головного болю.
Але кого я обманюю, гешефт є гешефт.
показати весь коментар
23.06.2023 23:46 Відповісти
Данилов решил срочно заморских хозяев спасать.украинцы все схавают
показати весь коментар
23.06.2023 23:59 Відповісти
Покажіть мені мікросхему - і я Данілову скажу коли вона вироблена ….
ветеринар про це не знає
показати весь коментар
24.06.2023 00:08 Відповісти
 
 