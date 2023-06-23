Данілов про західні комплектуючі російських ракет: "Ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до повномасштабного вторгнення"
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов припустив, що західні комплектуючи російських ракет були продані країні-агресору ще до початку повномасштабного вторгнення.
Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"Ми попередили всіх партнерів про те, що ми знайшли у виробах, що виготовляються на території Ірану та Росії, компоненти, що належать компаніям з країн-партнерів. Але ми вважаємо, що це були закупки, зроблені заздалегідь, до 24 лютого 2022 року", – зазначив глава РНБО.
Він розповів, що Україна спостерігає, чи не виявиться нових деталей у зброї РФ, яка використовується зараз. Це можна визначити за допомогою дослідження уламків ракет, які збивають наші захисники.
"Якщо з'явиться обхід санкцій, ми обов'язково інформуватимемо партнерів, щоб припинити це раз і назавжди. Після перших інформувань, я точно знаю, що компанії, які цим займалися, це припинили", – додав Данілов.
Я не знаю які саме компоненти потрібні для ракет, але гадаю більшу частину можно спокійно придбати на аліекспрес не кажучи вже про прямі поставки з Китаю.
це була спецоперація Будёнова, спец агенти Юзік, Жека, Котлета та Сивохо закидали гранатами вагнера, командував операцію военком Евген Борисов
Але кого я обманюю, гешефт є гешефт.
ветеринар про це не знає