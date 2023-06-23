США не бачать підвищення рівня радіації навколо Запорізької АЕС, - Білий дім
Сполучені Штати уважно стежать за повідомленнями ЗМІ, заявами політиків, а також за розвитком ситуації навколо Запорізької АЕС та наразі не можуть підтвердити ознак підвищення рівня радіації в районі електростанції.
Про це сказав у п’ятницю під час брифінгу в Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми можемо контролювати деякі датчики радіації, які знаходяться навколо електростанції, і наразі ми не виявили жодного підвищеного рівня радіоактивності", - зауважив представник Білого дому.
Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за розвитком ситуації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Савелий Комаров
показати весь коментар23.06.2023 22:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Александр Александров #547097
показати весь коментар23.06.2023 22:44 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Анатолій Горсеклемендирж
показати весь коментар23.06.2023 22:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар23.06.2023 23:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль