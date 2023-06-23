УКР
США не бачать підвищення рівня радіації навколо Запорізької АЕС, - Білий дім

кірбі

Сполучені Штати уважно стежать за повідомленнями ЗМІ, заявами політиків, а також за розвитком ситуації навколо Запорізької АЕС та наразі не можуть підтвердити ознак підвищення рівня радіації в районі електростанції.

Про це сказав у п’ятницю під час брифінгу в Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо контролювати деякі датчики радіації, які знаходяться навколо електростанції, і наразі ми не виявили жодного підвищеного рівня радіоактивності", - зауважив представник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація з безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна, - заступниця генсека ООН

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за розвитком ситуації.

радіація (188) Кірбі Джон (526) Запорізька АЕС (1448)
та не бачать так не бачать)))) якось пох
23.06.2023 22:41 Відповісти
Ну давайте чекати, поки побачимо. Ви.лядки.
23.06.2023 22:44 Відповісти
Пан Джон в Каліфорнії кинув камінчик в запалі передвиборчого виступу перед спонсорами, а тут- наа тобі, яка хвиля піднялась. Хоч тепер серйозно поставимся до його слів.
23.06.2023 22:46 Відповісти
Розовые пони мелют чушь.
23.06.2023 23:03 Відповісти
 
 