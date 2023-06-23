США не бачать підвищення рівня радіації навколо Запорізької АЕС, - Білий дім

Сполучені Штати уважно стежать за повідомленнями ЗМІ, заявами політиків, а також за розвитком ситуації навколо Запорізької АЕС та наразі не можуть підтвердити ознак підвищення рівня радіації в районі електростанції.

Про це сказав у п’ятницю під час брифінгу в Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо контролювати деякі датчики радіації, які знаходяться навколо електростанції, і наразі ми не виявили жодного підвищеного рівня радіоактивності", - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за розвитком ситуації.