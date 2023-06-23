Російські окупанти перетворили дитячий садочок на госпіталь у Чкаловому Запорізької області, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що росіяни перетворили дитячий садок на госпіталь у селі Чкалове Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у оіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Чкалове Запорізької області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти заборонили жителям окупованої Василівки пересуватися містом, - ЦНС