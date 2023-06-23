УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8435 відвідувачів онлайн
Новини Війна
578 7

Придатні до використання укриття можуть вмістити лише 43% населення України, – Клименко

кирилівська,укриття

Придатні до використання укриття становлять 77% від загальної кількості бомбосховищ і здатні вмістити 43% населення України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цифри дійсно невтішні. Тільки 77%, а у цифровому еквіваленті це 47 тисяч об’єктів укриття, які готові до прийняття громадян і для виконання своїх функцій. 23% відповідно абсолютно не готові до цього... Тільки 43% нашого населення може укритися в цих 77% придатних укриттів", - зазначив міністр.

Урядовець нагадав, що комісія з перевірки бомбосховищ працювала з 1 до 10 червня. За його словами, МВС, Нацполіцією, ДСНС підготовлено реєстр усіх укриттів разом з фото, відео, указанням відповідальних осіб.

"Усі керівники місцевих органів влади, військових адміністрацій, суб’єкти господарювання саме в поліції можуть подивитися, у якому стані і які укриття знаходяться на ввіреній ним території і відповідно вжити заходів", - пояснив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС розгорнуло штаби й дало інструкції на випадок теракту на ЗАЕС

Очільник МВС також проінформував, що на засіданні РНБО було внесено пропозиції розробити зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне утримання об’єктів укриття і до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів.

Крім того, міністр зауважив, що на Радбезі обговорювалась і безпека у місцях зупинки транспорту, біля торгових центрів та ще низка питань, спрямованих на максимальне збереження життя та здоров’я людей, починаючи від оповіщення про сигнали повітряної тривоги, закінчуючи вказівниками місць укриття.

Автор: 

МВС (3533) сховище (192) Клименко Ігор (518) укриття (323)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз все саме цікаве на фронті.Бахмут станом на 22-30 вагнерівці відкрили вогонь по русні те саме ще на декількох ділянках фронта.Радіоєфір просто обірвали.Багато пишуть що йде канонада саме між руснею і Вагнерівцями на багатох ділянках.Проти Пригожина вже відкрили діло за воєнний заколот.Заява Пригожина що він клав на фсб і ГУР русні.Песков штаніки вже насцяв бункерний віддав наказ піднято фсб і нацгвардію в москві і пітері .Собр летить в Бедгород.Телеграми сусні пдримують Пригожина і чекають наказ щоб почати якійсь дії як на фронті так і по всімх містах.
Який цікавий вечер
показати весь коментар
23.06.2023 23:04 Відповісти
О-о-о- !
показати весь коментар
23.06.2023 23:10 Відповісти
Цифри сумні. Цікаво, на якій середній відстані ці 77% сховищ від тих самих 43% населення ? Хоча б в кілометрах ?
показати весь коментар
23.06.2023 23:09 Відповісти
20% населення наразі взагалі поза Україною - так що їх можна не рахувати
показати весь коментар
23.06.2023 23:17 Відповісти
Перестаньте носитися з цими "укриттями".

Все одно туди ніхто не ховається.

Але ця риторика мабуть для того, щоб усунути нелояльних до блаЗЄнського міських голів та вкрасти грошей.
показати весь коментар
23.06.2023 23:23 Відповісти
яка мила нісенітниця! мешканців сіл теж порахували? готують новий розпил на бомбосховищах?
показати весь коментар
23.06.2023 23:48 Відповісти
хто винен ?
звісно ж Кличко Порошенко
показати весь коментар
24.06.2023 00:00 Відповісти
 
 