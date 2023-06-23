Придатні до використання укриття можуть вмістити лише 43% населення України, – Клименко

Придатні до використання укриття становлять 77% від загальної кількості бомбосховищ і здатні вмістити 43% населення України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цифри дійсно невтішні. Тільки 77%, а у цифровому еквіваленті це 47 тисяч об’єктів укриття, які готові до прийняття громадян і для виконання своїх функцій. 23% відповідно абсолютно не готові до цього... Тільки 43% нашого населення може укритися в цих 77% придатних укриттів", - зазначив міністр.

Урядовець нагадав, що комісія з перевірки бомбосховищ працювала з 1 до 10 червня. За його словами, МВС, Нацполіцією, ДСНС підготовлено реєстр усіх укриттів разом з фото, відео, указанням відповідальних осіб.

"Усі керівники місцевих органів влади, військових адміністрацій, суб’єкти господарювання саме в поліції можуть подивитися, у якому стані і які укриття знаходяться на ввіреній ним території і відповідно вжити заходів", - пояснив Клименко.

Очільник МВС також проінформував, що на засіданні РНБО було внесено пропозиції розробити зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне утримання об’єктів укриття і до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів.

Крім того, міністр зауважив, що на Радбезі обговорювалась і безпека у місцях зупинки транспорту, біля торгових центрів та ще низка питань, спрямованих на максимальне збереження життя та здоров’я людей, починаючи від оповіщення про сигнали повітряної тривоги, закінчуючи вказівниками місць укриття.