Шойгу як баба втік з Ростова. Цю тварюку буде зупинено, - Пригожин. АУДIО
Ватажок визнаної у світі злочинною організацією російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив увечері 23 червня, що глава міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу покинув Ростов, щоб не давати пояснень щодо ракетного удару по позиціях найманців.
Як інформує Цензор.НЕТ, аудіозапис заяви Пригожина опублікувала у телеграмі його пресслужба.
Пригожин заявив: ""Шойгу щойно боягузливо втік з Ростова. О 21.00 він втік боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснювати, навіщо він піднімав вертольоти, щоб знищувати наших хлопців, навіщо завдавав ракетних ударів. Цю тварюку буде зупинено", – наголосив Пригожин.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер".
У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву.
