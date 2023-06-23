УКР
Шойгу як баба втік з Ростова. Цю тварюку буде зупинено, - Пригожин. АУДIО

Ватажок визнаної у світі злочинною організацією російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив увечері 23 червня, що глава міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу покинув Ростов, щоб не давати пояснень  щодо ракетного удару по позиціях найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ, аудіозапис заяви Пригожина опублікувала у телеграмі його пресслужба.

Пригожин заявив: ""Шойгу щойно боягузливо втік з Ростова. О 21.00 він втік боягузливо, як баба. Для того, щоб не пояснювати, навіщо він піднімав вертольоти, щоб знищувати наших хлопців, навіщо завдавав ракетних ударів. Цю тварюку буде зупинено", – наголосив Пригожин. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер". 

У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. 

Зараз все саме цікаве на фронті.Бахмут станом на 22-30 вагнерівці відкрили вогонь по русні те саме ще на декількох ділянках фронта.Радіоєфір просто обірвали.Багато пишуть що йде канонада саме між руснею і Вагнерівцями на багатох ділянках.Проти Пригожина вже відкрили діло за воєнний заколот.Заява Пригожина що він клав на фсб і ГУР русні.Песков штаніки вже насцяв бункерний віддав наказ піднято фсб і нацгвардію в москві і пітері .Собр летить в Бедгород.Телеграми сусні пдримують Пригожина і чекають наказ щоб почати якійсь дії як на фронті так і по всімх містах.
Який цікавий вечер
Який цікавий вечер
