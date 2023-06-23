Білий дім про контрнаступ ЗСУ: "Оборона - це міцна форма ведення війни. І українці долають це"

У Білому домі залишають за українським керівництвом право коментувати темпи та рівень складності контрнаступальних операцій і визволення територій, але водночас зазначають, що хід війни – це річ непередбачувана.

Про це сказав у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні представник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, всі ми маємо усвідомлювати, що бій може бути непередбачуваним, та іноді ваші плани не завжди йдуть саме так, як ви очікували", - зауважив представник адміністрації США.

Таким чином він прокоментував запитання щодо висловлювання президента Зеленського про "нелегкий" контрнаступ, який проводять Збройні сили України.

Кірбі зауважив, що те, як відбуваються операції ЗСУ на полі бою, має характеризувати саме українська сторона. "Але я не думаю, що вони пішли на це з помилковим відчуттям упевненості стосовно того, наскільки буде важко", - додав представник адміністрації США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ворог вибудував оборону, яку важко подолати", - Сирський

Він нагадав, що росіяни ретельно готувалися до українського контрнаступу, збудувавши додаткові лінії оборони й перекинувши на окремі ділянки додаткові сили.

"Оборона – це міцна форма ведення війни. І українці долають це", - зауважив Кірбі.

У цьому зв’язку він підкреслив, що Сполучені Штати зосереджені на тому, щоби ЗСУ "мали все необхідне для досягнення успіху".