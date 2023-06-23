Салліван обговорить із незахідними країнами досягнення справедливого миру в Україні, - Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться в Данії з представниками країн так званого Глобального Півдня, аби обговорити питання досягнення справедливого миру в Україні.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зауважив Кірбі, радник Байдена з нацбезпеки, як і вся команда Білого дому "тісно співпрацюють із українцями – чи-то йдеться про питання військової допомоги, чи-то про ідею справедливого миру й принципи, що лежать в його основі".

"І ці розмови тривають, і ми продовжимо вести їх – не лише з Україною, а й рівною мірою із союзниками та партнерами", – додав представник Білого дому, коментуючи візит Саллівана до Данії.

Напередодні ЗМІ стало відомо, що Салліван на прохання України погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з посадовцями з країн, які відкрито не засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Планується, що в зустрічі можуть узяти участь представники Індії, Бразилії, Південно-Африканської Республіки, а також Туреччини і, можливо, Китаю, але їхній перелік ще остаточно не сформований.

Індія, Бразилія, Китай і ПАР, які є членами групи БРІКС разом з Росією, відмовилися приєднатися до західних санкцій проти Москви, надаючи підтримку різного ступеня Кремлю з тих пір, як він вторгся на територію України.

Раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок у неділю вирушить до Південно-Африканської Республіки з дводенним візитом, в рамках якого відбудуться переговори щодо війни в Україні.