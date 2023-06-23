Салліван обговорить із незахідними країнами досягнення справедливого миру в Україні, - Білий дім
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться в Данії з представниками країн так званого Глобального Півдня, аби обговорити питання досягнення справедливого миру в Україні.
Про це на брифінгу в п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як зауважив Кірбі, радник Байдена з нацбезпеки, як і вся команда Білого дому "тісно співпрацюють із українцями – чи-то йдеться про питання військової допомоги, чи-то про ідею справедливого миру й принципи, що лежать в його основі".
"І ці розмови тривають, і ми продовжимо вести їх – не лише з Україною, а й рівною мірою із союзниками та партнерами", – додав представник Білого дому, коментуючи візит Саллівана до Данії.
Напередодні ЗМІ стало відомо, що Салліван на прохання України погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з посадовцями з країн, які відкрито не засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Планується, що в зустрічі можуть узяти участь представники Індії, Бразилії, Південно-Африканської Республіки, а також Туреччини і, можливо, Китаю, але їхній перелік ще остаточно не сформований.
Індія, Бразилія, Китай і ПАР, які є членами групи БРІКС разом з Росією, відмовилися приєднатися до західних санкцій проти Москви, надаючи підтримку різного ступеня Кремлю з тих пір, як він вторгся на територію України.
Раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок у неділю вирушить до Південно-Африканської Республіки з дводенним візитом, в рамках якого відбудуться переговори щодо війни в Україні.
Чому він займається діпломотіею?
Він радник з нацбезпеки президента. От нехай президенту США і радить.
Це его обовьязок.
А міжнародними справами займается Госдеп- кірівник Блінкин.
У него усі межнародні зв'язки.
До чого тут Саліван?
На кого він працюе?