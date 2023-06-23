УКР
Салліван обговорить із незахідними країнами досягнення справедливого миру в Україні, - Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрінеться в Данії з представниками країн так званого Глобального Півдня, аби обговорити питання досягнення справедливого миру в Україні.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як зауважив Кірбі, радник Байдена з нацбезпеки, як і вся команда Білого дому "тісно співпрацюють із українцями – чи-то йдеться про питання військової допомоги, чи-то про ідею справедливого миру й принципи, що лежать в його основі".

"І ці розмови тривають, і ми продовжимо вести їх – не лише з Україною, а й рівною мірою із союзниками та партнерами", – додав представник Білого дому, коментуючи візит Саллівана до Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми віримо, що українці досягнуть успіху в контрнаступі", - Салліван

Напередодні ЗМІ стало відомо, що Салліван на прохання України погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з посадовцями з країн, які відкрито не засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Планується, що в зустрічі можуть узяти участь представники Індії, Бразилії, Південно-Африканської Республіки, а також Туреччини і, можливо, Китаю, але їхній перелік ще остаточно не сформований.

Індія, Бразилія, Китай і ПАР, які є членами групи БРІКС разом з Росією, відмовилися приєднатися до західних санкцій проти Москви, надаючи підтримку різного ступеня Кремлю з тих пір, як він вторгся на територію України.

Раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок у неділю вирушить до Південно-Африканської Республіки з дводенним візитом, в рамках якого відбудуться переговори щодо війни в Україні.

Еее.. саліван, ще методічку для тебе не надрукували.. куди прешся поперед батька в пекло. Скажемо коли і куди..
23.06.2023 23:38
А хто він такий, цей Саліван?!!!

Чому він займається діпломотіею?

Він радник з нацбезпеки президента. От нехай президенту США і радить.
Це его обовьязок.

А міжнародними справами займается Госдеп- кірівник Блінкин.
У него усі межнародні зв'язки.

До чого тут Саліван?

На кого він працюе?
24.06.2023 00:21
путінський симпатик "слліван" може діяти лише в інтересах путіна.
23.06.2023 23:38
Поспішає відробити, поки не піздно
23.06.2023 23:50
Хай Саліван бере за одну руку Єрмака, в іншу руку компас і разом шурують по відомому ісправедливому направленню.
23.06.2023 23:54
незахідні країни це ті що не вживають заходів коли їх просять
24.06.2023 00:16
Хто взагалі видумав цей дурноватий термін "Глобальний південь"?Із країн БРІКС в південній півкулі тільки 2 країни-ПАР і Бразилія.Решта в північній.Іх доречніше називати "країни глобальних диктаторів і лівацьких недоумків"
24.06.2023 01:53
 
 