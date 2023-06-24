УКР
Повстання Пригожина в РФ
ФСБ та інших силовиків у Москві підняли по тривозі. На трасі "Дон" виставляють блокпости, - ЗМІ

Ввечері 23 червня московських співробітників ФСБ підняли по тривозі. на трасі "Дон", яка сполучає Москву та Ростов виставляють блокпости.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє близьке до спецслужб джерело російської служби Бі-бі-сі.

За його інформацією московське управління ФСБ піднімають по тривозі. Це підтверджує і  джерело видання в армійських колах, що повідомляє про тривогу у московському гарнізоні.

За його даними, на трасі "Дон" (це дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ нацгвардії) виставляють блокпости. Тим, хто на них чергує, наказується відкривати вогонь "у разі виникнення загрози". Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували.

Ще кілька ЗМІ додають, що московські силовики приведені у підвищену готовність, а в столиці запроваджується план "Фортеця" — це план захисту об'єктів МВС. Точні дії співробітників при цьому плані підпадають під держтаємницю, але відкрито відомо, що входи та виходи до будинків МВС перекриваються.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

росія (67301) заколот (37) Пригожин Євген (522)
+16
Українці умудряються спати навіть під час нічних тривог,але сьогодні,думаю,як мінімум пів України не спить
24.06.2023 00:24 Відповісти
+14
24.06.2023 00:22 Відповісти
+12
Траса дон, блок-пости дон?
24.06.2023 00:22 Відповісти
24.06.2023 00:21 Відповісти
На второй картинке лысого повара с солдатом нужно поменять местами
24.06.2023 00:23 Відповісти
24.06.2023 00:22 Відповісти
24.06.2023 00:22 Відповісти
А де головний дон-дон тіктоківський?Мовчить,ні звуку ни видав з приводу бунту вагнерівців
24.06.2023 00:28 Відповісти
Шукають кувалди !
24.06.2023 00:23 Відповісти
24.06.2023 00:23 Відповісти
А в бункєр заносят всьо больше і больше чємаданав...
24.06.2023 00:23 Відповісти
24.06.2023 00:24 Відповісти
24.06.2023 00:24 Відповісти
І не тільки пів України. а й українці всього світу! Як то кажуть *гойда*!!
24.06.2023 00:55 Відповісти
24.06.2023 00:24 Відповісти
24.06.2023 00:52 Відповісти
Та блін, один день не заходила на Цензор, а тут такий двіж! Знала б, прикупила б попкорна.
24.06.2023 00:26 Відповісти
Той випадок, коли вболіваємо за обидві команди))
24.06.2023 00:27 Відповісти
24.06.2023 00:27 Відповісти
Вперёд на Рублёвку ! Гулять так гулять !
24.06.2023 00:28 Відповісти
Продам Камаз попкорна,недорого.
24.06.2023 00:29 Відповісти
Вечер резко перестал быть томным.
24.06.2023 00:30 Відповісти
Чому?Навпаки кайф.Наприклад у мене настрій 👍.Вєсєлуха.
24.06.2023 01:02 Відповісти
Якщо пригожин реально забере із України 25000 своїх вояк із України то Бог в поміч українським солдатам.
24.06.2023 00:31 Відповісти
"Ми єщьо даже нє начіналі"
"Пащьолкаєм как арєхі"
"Всьо ідьот па плану"
....
24.06.2023 00:35 Відповісти
Блок-пости з ф бешників? 🤔 Вони ж не вояки. Якщо б реально довелося зіткнутися з вагнерами, то шансів у них точно нема.
24.06.2023 00:39 Відповісти
Тем более что они вероятно симпатизируют вагнерам намного больше чем Шойгу.
24.06.2023 00:47 Відповісти
Самолет Лукашенко в 00:01 вылетел из Минска, - беларусские оппозиционные СМИ.
24.06.2023 00:48 Відповісти
нашим главное не щелкать клювом! эту ситуацию надо использовать!
24.06.2023 00:50 Відповісти
Музыкантов заказывали? Нет? А не е@ет, уплачено.
24.06.2023 00:50 Відповісти
В котре знімаю капелюха перед Залужним,Шапталой і всим генеральним штабом.Це ж треба примудритися в рамках контрнаступу перекинути 25-титисячне угрупування на теріторію ворога і почати наступ на мац-кву.
24.06.2023 00:50 Відповісти
24.06.2023 01:24 Відповісти
 
 