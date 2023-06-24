ФСБ та інших силовиків у Москві підняли по тривозі. На трасі "Дон" виставляють блокпости, - ЗМІ

Ввечері 23 червня московських співробітників ФСБ підняли по тривозі. на трасі "Дон", яка сполучає Москву та Ростов виставляють блокпости.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє близьке до спецслужб джерело російської служби Бі-бі-сі.

За його інформацією московське управління ФСБ піднімають по тривозі. Це підтверджує і джерело видання в армійських колах, що повідомляє про тривогу у московському гарнізоні.

За його даними, на трасі "Дон" (це дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ нацгвардії) виставляють блокпости. Тим, хто на них чергує, наказується відкривати вогонь "у разі виникнення загрози". Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували.

Ще кілька ЗМІ додають, що московські силовики приведені у підвищену готовність, а в столиці запроваджується план "Фортеця" — це план захисту об'єктів МВС. Точні дії співробітників при цьому плані підпадають під держтаємницю, але відкрито відомо, що входи та виходи до будинків МВС перекриваються.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.