ФСБ РФ назвала дії Пригожина початком громадянської війни та закликала бійців ПВК "Вагнер" не виконувати його накази

ФСБ Росії назвала дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "початком збройного громадянського конфлікту".

Як інформує Цензор.НЕТ, Центр громадських зв'язків ФСБ РФ заявив, що "заяви та дії Пригожина фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ".

Також у ЦГЗ ФСБ закликали бійців ПВК "Вагнер" не виконувати злочинні накази Пригожина і вжити заходів до його затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожину загрожує строк до 20 років, - Генпрокуратура РФ

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.