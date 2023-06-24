УКР
ФСБ РФ назвала дії Пригожина початком громадянської війни та закликала бійців ПВК "Вагнер" не виконувати його накази

ФСБ Росії назвала дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "початком збройного громадянського конфлікту".

Як інформує Цензор.НЕТ, Центр громадських зв'язків ФСБ РФ заявив, що "заяви та дії Пригожина фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ".

Також у ЦГЗ ФСБ закликали бійців ПВК "Вагнер" не виконувати злочинні накази Пригожина і вжити заходів до його затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожину загрожує строк до 20 років, - Генпрокуратура РФ

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

24.06.2023 00:34 Відповісти
Мужики, постріляйте один одного. По-пацанські, так по-пацанські.
24.06.2023 00:35 Відповісти
У них мирний протест. Їм непотрібно як в Україні.
24.06.2023 00:39 Відповісти
Білоруси, чи не пора узятися за розум та за зброю...?
24.06.2023 00:34 Відповісти
У них мирний протест. Їм непотрібно як в Україні.
24.06.2023 00:39 Відповісти
«Бахмутский демон»: «Вагнеровцы» открыли огонь по российским войскам

Начались первые боевые столкновения.

Остатки подразделений ЧВК «Вагнера» в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам России, сообщает Telegram-канал «Бахмутский демон».
24.06.2023 00:42 Відповісти
Зараз. Тільки капці знімуть.
24.06.2023 00:43 Відповісти
ВСЯ ВЛАСТЬ ЗЕКАМ... БЫДЛУ- МЕТЛА.... КРЕСТЬЯНАМ ПИ..ДА...Хуйло могилка.. скрестим пальцы ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОЧЕМУ не исключаю что все заранее проработано чтобы во имя спасения России ее границ порядка в стране ***** как спаситель России отведет все войска с Украины и скажет глубинным поцам я спас страну я боролся с США НАТО И бандеролвскими нацистами сделал все что мог... но Родина в опасности ее надо было спасать путем жеста доброй воли и уйти с Украины...К;рыма ДНР ЛНР ЗНР ХНР... мы еще им всем покажем....потом... а пока спасаем Россию
24.06.2023 01:28 Відповісти
Из Минска ночью вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко; борт приземлился в турецком Бодруме.
24.06.2023 10:46 Відповісти
24.06.2023 00:34 Відповісти
Мужики, постріляйте один одного. По-пацанські, так по-пацанські.
24.06.2023 00:35 Відповісти
яволь!!!! всмысле гойда!!!!!
24.06.2023 00:35 Відповісти
Це буде покруче РДК і Легіону.
24.06.2023 00:36 Відповісти
,Тут достатньо якомусь криміналу лиш в повітря вистрілити)Невже нема на русі добрава моладца якогось?))
24.06.2023 00:36 Відповісти
За всю історію... Ще жодного бунтаря, який погрожував цареві в Росії, не пощадили... сподіваюся Вагнерівці це знають...
24.06.2023 00:37 Відповісти
там вроде и цари не хорошо заканчивали
24.06.2023 00:52 Відповісти
Петро I - помер через сіфіліс.
Царевич Олексій - вбито за наказом Петра.
Катерина І - своєю смертю.
Петро II - помер через оспу.
Анна Іоанівна - своєю смертю.
Єлізавета - своєю смертю.
Петро ІІІ - вбито за наказом Катерини.
Іван VI - вбито за наказом Катерини.
Катерина - своєю смертю.
Павєл - вбито за наказом Олександра.
Олександр І - своєю смертю.
Микола І - помер через запалення легенів.
Олександр ІІ - вбито терористами.
Олександр ІІІ - своєю смертю.
Микола ІІ - вбито комуністами.
Царевич Олексій - вбито комуністами.
24.06.2023 02:16 Відповісти
Ну, у Ленина таки получилось. Но тут важен факт внутренней заварушки. Даже если Пригожа проиграет.
24.06.2023 02:14 Відповісти
Рєфєрєндум!!! Рєфєрєндум!!! Рєфєрєндум!!!
24.06.2023 00:37 Відповісти
Бтр вєе їздять по москві.2 колони вагнерів 50 км і 80 км йдуть на москву
24.06.2023 00:38 Відповісти
24.06.2023 00:39 Відповісти
24.06.2023 00:39 Відповісти
От і потрібно це використати максимально. Так захід же не дасть.
24.06.2023 00:43 Відповісти
Почему не даст? Он не мешает нам освобождать свои територии.
24.06.2023 02:15 Відповісти
Яка громадянська? Просто банду повара ху'ло аирішило поставити в стійло, а воно опирається. От і все.
24.06.2023 00:40 Відповісти
Не той випадок.
24.06.2023 00:44 Відповісти
Я за шойгу, але не зразу
24.06.2023 00:41 Відповісти
Я теж за шойгу якого хилитає легенький вітерець на старій смереці.
24.06.2023 09:30 Відповісти
Так нам сейчас выгодно активней атаковать Бахмут?
24.06.2023 00:41 Відповісти
Якщо колони зайдуть в ростов, то щоб їх вибити звідти, прийдеться бомбити рашистам ростов, так само, як бомбили Маріуполь. Але вагнери не будуть випускати людей, щоб прикриватися ними від авіації. І захоплять склади в бк, вони мабуть знають де зберігається найбільша кількість бк. А тоді можна вже просуватися далі. Набравши бажаючих в ростові, грабувати так, як тоді, коли в Україну заходили, просуваючись до самих рибних місць, до мошкви. Там голоти буде багато, яка бажає грабувати, гвалтувати, вбивати своїх і за це не буде їм ніякого міжнародного трибуналу, усі тільки подякують, що знесли цих ман'яків при владі.
24.06.2023 00:41 Відповісти
Ви перечитали фантастики
24.06.2023 00:45 Відповісти
Капитанской дочки.
24.06.2023 10:51 Відповісти
Де піздюк мураєв з його "єта гражданская вайна"?
24.06.2023 00:41 Відповісти
петухи решили завалить оленевода...
24.06.2023 00:43 Відповісти
А мене інше цікавить. Як у вагнерівських частинах визначають хто кому честь має першим віддавати. Бо по ідєї тре ходити з голим торсом щоб була можливість перерахувати купола на татухах.
24.06.2023 00:45 Відповісти
Значить Воронеж точно бомбитимуть!!!
24.06.2023 00:46 Відповісти
Там вже перестрілки почались.
24.06.2023 06:50 Відповісти
Де ж українські безпілотники?)))Поможіть Женці,бо без масла ...вогонь якось не тойво)))
24.06.2023 00:50 Відповісти
Треба просити Китай ввести війська для захисту місцевого населення, куйло уже не легітимний.
Сі Цзін Пінь введи війська😅😅😅
24.06.2023 00:51 Відповісти
нам главное не щелкать клювом! эту ситуацию надо использовать!
24.06.2023 00:53 Відповісти
А ты не заметил, что разлив Днепра (после подрыва Каховской дамбы) наши никак не использовали, а ждут, когда вода вернется. Так же будет и здесь. И может быть это и к лучшему
24.06.2023 01:24 Відповісти
яка "гражданская вайна"?? вигодонабувач цього цирку сидить у кремлі, бо фінал шоу відомий - "мятєжнікі" гарантовано будуть покарані, влада в кремлі покаже своїм холопам "кто в домє хазяін", та водночас відведе увагу свого піпла від провалів на фронті... зрештою "пабєдітєлєм" буде Шойга-Гєрасімов, пад прєдвадітєльством ху@ла, який вгамував "смуту" та показав навіть розпіареному командиру "вагнеров" Прігожину хто в домє хазяін... Це шоу для москальських холопів, яке лише зміцнить владу ху@ла, так, це йому звісно допоможе лише тимчасово на тактичному рівні, бо стратегічно він вже програв, але нам розслаблятися через цей внутрішньомоскальське шоу не варто... Нажаль, тепер влада в кремлі лише зміцниться, а ресурс вагнерів перейде під оруду Шойги, який є вірним псом ху@ла.
24.06.2023 01:06 Відповісти
Бред. Зачем ему демонстрировать холопам что он нихуя не контролирует. Если он полтора года твердил что все по плану.
24.06.2023 02:17 Відповісти
Вигодонабувач цього цирку сидить у Грозному, бо він і є справжній хазяїн московії.
24.06.2023 09:13 Відповісти
Московский режим должен учитывать мнение народных ополченцев. Украина может предложить стать посредником между московским режимом и представителями народного восстания
24.06.2023 01:11 Відповісти
Все одно треба українських миротворців на Московію заводити.
24.06.2023 06:49 Відповісти
24.06.2023 01:15 Відповісти
24.06.2023 02:11 Відповісти
Шансы выжить у Пригожина и его банды очень малы...

Разве что присоединиться к РДК и Легиону "Свобода России", но их туда пока что не возьмут с таким состоянием того, что у них вместо мозгов.

Но, раз уж, идущие на смерть решили всё таки куда-то идти и что-то делать,

советую "вагнеровцам" обратить внимание на такие приоритеты:

1. Двигаться колонной означает быть лёгкой целью, как минимум, для ракет.

2. ФСБ - это центральная нервная система путинского зверя. Т.е. любые части или агенты ФСБ - это наиболее приоритетная цель, т.к. там мозги и связь, без которых мускулы "росгвардии" или полиции будут слабо управляемы, слабо координируемы и малоэффективны.

3. Имея такие малые силы, можно победить только опережая противника и действуя более ловко. Ленин советовал: иметь ЛОКАЛЬНОЕ превосходство 10:1 в ключевых точках в ключевые моменты.

4. Как пополнять ресурсы (не только призывами, а реально)?

5. Если "Вагнеру" удастся захватить ядерные боеголовки, думаю, надо сначала уничтожить Кремль, а потом ФСБ... Или... потом Кремль.
24.06.2023 02:42 Відповісти
... И да, с самого начала было запланировано зэков, в т.ч. "вагнеровцев", уничтожить. -
Цель проста: меньше зеков - спокойнее управлять страной.

А на войну зеков отправили, чтобы совместить наиболее полезное (уничтожение зеков) с желанным (использовать их для захвата чужих территорий и чужого имущества).
24.06.2023 02:55 Відповісти
Закономерный итог дебильной практики путина подтягивать уголовный мир на службу государству, для решения грязных делишек во внешней и внутренней политике. Он всегда это делал, а политические аналитики всегда криком кричали, что это вылезет боком, потому что люди, которые преступили закон единожды, преступят его в любой момент снова.

Ну что тут скажешь ? Русские, ТАК ВАМ И НАДО.

Весело сейчас будет смотреть, как понты с бывших вагнеровцев слетят - они сейчас в режиме безнаказанности кайфовали, мол герой СВО и всё такое. А сейчас их начнут силовые структуры мочить везде, по тюрьмам возвращать, "разгероивать" . . .

Ото цирк буде !!!
24.06.2023 07:52 Відповісти
Так у них "заклики до громадянської війни" чи "початок"?
24.06.2023 09:08 Відповісти
Мы призваем бойцов ЧВК "Вагнер" выполнять его приказы.
24.06.2023 09:21 Відповісти
Ну ви зрозуміли.
24.06.2023 09:31 Відповісти
вистава "ремейк перевороту 1917":
Перша дія
сЦярь хароший, баяре тьху, ваєннає, плвхіє
24.06.2023 09:57 Відповісти
Ростов - папа! Даешь зекоговорящую РНР!
24.06.2023 10:53 Відповісти
бунт на зоні це
24.06.2023 12:22 Відповісти
 
 