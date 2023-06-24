15 135 58
ФСБ РФ назвала дії Пригожина початком громадянської війни та закликала бійців ПВК "Вагнер" не виконувати його накази
ФСБ Росії назвала дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "початком збройного громадянського конфлікту".
Як інформує Цензор.НЕТ, Центр громадських зв'язків ФСБ РФ заявив, що "заяви та дії Пригожина фактично є закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території РФ".
Також у ЦГЗ ФСБ закликали бійців ПВК "Вагнер" не виконувати злочинні накази Пригожина і вжити заходів до його затримання.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Начались первые боевые столкновения.
Остатки подразделений ЧВК «Вагнера» в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам России, сообщает Telegram-канал «Бахмутский демон».
Царевич Олексій - вбито за наказом Петра.
Катерина І - своєю смертю.
Петро II - помер через оспу.
Анна Іоанівна - своєю смертю.
Єлізавета - своєю смертю.
Петро ІІІ - вбито за наказом Катерини.
Іван VI - вбито за наказом Катерини.
Катерина - своєю смертю.
Павєл - вбито за наказом Олександра.
Олександр І - своєю смертю.
Микола І - помер через запалення легенів.
Олександр ІІ - вбито терористами.
Олександр ІІІ - своєю смертю.
Микола ІІ - вбито комуністами.
Царевич Олексій - вбито комуністами.
Сі Цзін Пінь введи війська😅😅😅
Разве что присоединиться к РДК и Легиону "Свобода России", но их туда пока что не возьмут с таким состоянием того, что у них вместо мозгов.
Но, раз уж, идущие на смерть решили всё таки куда-то идти и что-то делать,
советую "вагнеровцам" обратить внимание на такие приоритеты:
1. Двигаться колонной означает быть лёгкой целью, как минимум, для ракет.
2. ФСБ - это центральная нервная система путинского зверя. Т.е. любые части или агенты ФСБ - это наиболее приоритетная цель, т.к. там мозги и связь, без которых мускулы "росгвардии" или полиции будут слабо управляемы, слабо координируемы и малоэффективны.
3. Имея такие малые силы, можно победить только опережая противника и действуя более ловко. Ленин советовал: иметь ЛОКАЛЬНОЕ превосходство 10:1 в ключевых точках в ключевые моменты.
4. Как пополнять ресурсы (не только призывами, а реально)?
5. Если "Вагнеру" удастся захватить ядерные боеголовки, думаю, надо сначала уничтожить Кремль, а потом ФСБ... Или... потом Кремль.
Цель проста: меньше зеков - спокойнее управлять страной.
А на войну зеков отправили, чтобы совместить наиболее полезное (уничтожение зеков) с желанным (использовать их для захвата чужих территорий и чужого имущества).
Ну что тут скажешь ? Русские, ТАК ВАМ И НАДО.
Весело сейчас будет смотреть, как понты с бывших вагнеровцев слетят - они сейчас в режиме безнаказанности кайфовали, мол герой СВО и всё такое. А сейчас их начнут силовые структуры мочить везде, по тюрьмам возвращать, "разгероивать" . . .
Ото цирк буде !!!
Перша дія
сЦярь хароший,
баяретьху, ваєннає, плвхіє