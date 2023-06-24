Поки не пізно - зупиніть колони, - російські генерали Суровікін і Алексєєв звернулися до солдатів ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Російський генерал Суровікін звернувся до бійців ПВК "Вагнер" із закликом зупинити колони, які рухаються по території РФ. Також до терористів з ПВК "Вагнер" звернувся і перший заступник начальника ГРУ ГШ генерал-лейтенант Володимир Алексєєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення розповсюджуються у мережі.

Заступник командувача угрупування окупаційних військ РФ в Україні Суровікін закликав бійців ЧВК "Вагнер" не виконувати "злочинні" накази Пригожина.

Також Суровікін закликав "зупинити колони".

"Это удар в спину стране и президенту, одумайтесь", - так звернувся до "вагнерівців" перший заступник начальника ГРУ ГШ генерал-лейтенант Володимир Алексєєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.