Ані ФСБ, ані Суровікін вже не зможуть зупинити те, що почалося, - заява ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" відреагувало на зяви ФСБ та генералів із пропозицією припинити заколот.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі ПВК "Вагнер".

"Командири ПВК "Вагнер" залишаються вірними найперспективнішому політику і виконуватимуть будь-який його наказ. Ні ФСБ, ні Суровікін вже не зможуть зупинити те, що почалося", - йдеться в повідомленні.

"Марш справедливості ПВК "Вагнер" – це кармічне покарання Герасимова та Шойгу", - додали російські вбивці.

Також вони підкреслили: "Усі генерали, які з тремтячими руками звертаються до музикантів із закликами зупинитися вже фактично підписали собі вирок. Суд обов'язково буде. Суровікін ще відповість за здачу Херсона".

Російський генерал Суровікін звернувся до бійців ПВК "Вагнер" із закликом зупинити колони, які рухаються по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення розповсюджуються у мережі.

Заступник командувача угрупування окупаційних військ РФ в Україні Суровікін закликав бійців ЧВК "Вагнер" не виконувати "злочинні" накази Пригожина.

Також Суровікін закликав "зупинити колони".

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

заколот (37) ПВК Вагнер (1546) Суровікін Сергій (49)
+21
В результате не уверен, но главное, чтобы без крови не обошлось. Меньше дерьма на свете останется
24.06.2023 00:57 Відповісти
+21
Я трєбую прадалженія банкєта!Стрєляютса всє))
24.06.2023 00:58 Відповісти
+20
24.06.2023 00:55 Відповісти
Якщо колони зайдуть в ростов, то щоб їх вибити звідти, прийдеться бомбити рашистам ростов, так само, як бомбили Маріуполь. Але вагнери не будуть випускати людей, щоб прикриватися ними від авіації. І захоплять склади з бк, вони мабуть знають де зберігається найбільша кількість бк. А тоді можна вже просуватися далі. Набравши бажаючих в ростові, грабувати так, як тоді, коли в Україну заходили, просуваючись до самих рибних місць, до мошкви. Там голоти буде багато, яка бажає грабувати, гвалтувати, вбивати своїх і за це не буде їм ніякого міжнародного трибуналу, усі тільки подякують, що знесли цих ман'яків при владі.
24.06.2023 00:54 Відповісти
І в СочАх можна непогано прибарахлитися... Вопчєм, "ра Дону гуляєт казак маладой!"
24.06.2023 01:12 Відповісти
Давай! Дайошьмацква!
24.06.2023 00:55 Відповісти
24.06.2023 00:55 Відповісти
У солдат вагнера більше шансів залишитись живими насильно змінивши владу дебілів в РФ, аніж зараз зупинити колони і гарантовано здохнути в Україні...
24.06.2023 00:55 Відповісти
та куди там.. як тільки ці колони вийдуть з ростова на мацкву, то їх авіація перемеле за годину-другу. ху йло віддало наказ на ліквідаціію пригожина і тої частини чвк, яка не ляже під фсб.
24.06.2023 02:35 Відповісти
а почему их сейчас не бомбят эти колоны?
24.06.2023 03:05 Відповісти
пишут, что пилоты отказались выполнять "преступный" приказ. )
24.06.2023 03:41 Відповісти
то есть ты написал не правду что их легко разбомбят на марше?
24.06.2023 04:00 Відповісти
откуда ж я мог знать, что они приказ не выполнят. ) приказ такой им отдали. и ху йло отдало приказ валить пригожина и его чвк.
24.06.2023 04:06 Відповісти
І молотами розбити голови "шойґу" та "суровікіна"
24.06.2023 00:56 Відповісти
показуй приклад саоїм рабам як мочити русню і не боятися х@йла
24.06.2023 00:58 Відповісти
Інтєрєсна а дє рамзанка дирав чьо малчіт-усрался тоже навєрна...
24.06.2023 00:59 Відповісти
Рамзанка дыров уже акт об объявлении независимости Ичкерии подписывает))
24.06.2023 01:01 Відповісти
Занят он, он овцу ****, не беспокойте его по пустякам
24.06.2023 01:05 Відповісти
А може і навпаки.
24.06.2023 01:30 Відповісти
24.06.2023 01:33 Відповісти
Гєрасімов! Шойгу! Гдє попкорн?!))
24.06.2023 00:59 Відповісти
Говорили скоро БНР,КНР,а тута скоріше ННР(новочеркаська нар.респ.)колони йдуть туди,там штаб армії.
24.06.2023 00:59 Відповісти
Поки до них не приєднаються хоч якісь інші силові структури - НІЧОГО З ЦЬОГО НЕ ВИЙДЕ!
Одноосібно Вагнег не життєздатний.
24.06.2023 01:00 Відповісти
Типу армія рф життєздатна. А золотов з його росгвардією і овцейоб диров ще незрозуміло на чию сторону стануть.
24.06.2023 01:03 Відповісти
Якщо це не вистава, то підрозділи приґожина найбільш боєздатні. Навряд чи хто зможе вчинити їм серйозний опір, не зазнавши великих утрат.
24.06.2023 01:04 Відповісти
Питання не у боєздатності, а у структурах та логістиці на території Рашці та зв'язках з місцевими панами.
24.06.2023 01:31 Відповісти
если у них есть грады танки С300 и связи в спецслужбах то шансы есть
24.06.2023 03:07 Відповісти
Мабуть вже є домовленість, навряд чи вагнер почав би цю катавасію без серйозної підтримки.
24.06.2023 01:07 Відповісти
Кабздон обіцяв підтримати обидві сторони.
24.06.2023 01:33 Відповісти
Аншлаг йому в обидві руки
24.06.2023 02:19 Відповісти
Вимальовується нова республіка ВНР
24.06.2023 01:00 Відповісти
Республіка? Паханат!
24.06.2023 01:13 Відповісти
Гарний спектакль.
24.06.2023 01:01 Відповісти
попкорн запасли наблюдаем
24.06.2023 01:01 Відповісти
24.06.2023 01:31 Відповісти
а шо там бульбохуйло? вже були якісь заявленія од нього шо він всігда збирався перерахівать кремлядскіх ботоксів )))
24.06.2023 01:01 Відповісти
******** с минска ******* сцыкливая)
24.06.2023 01:04 Відповісти
"24 июня в 00:01 из Национального аэропорта «Минск» вылетел правительственный бизнес-джет семьи Лукашенко Bombardier Challenger 850 с рег. номером EW-3****."
24.06.2023 01:04 Відповісти
щас там на радаре на всю беларусь единственный мацковский самолёт заходит в минск на посадку.
24.06.2023 01:09 Відповісти
в Дубай вылетел усатый?
24.06.2023 03:14 Відповісти
як не виконувати прикази повара? він же друг путлєра
24.06.2023 01:03 Відповісти
24.06.2023 01:03 Відповісти
За вагнером певно стоїть якийсь сильний клан, навряд чи він пішов би на таку авантюру без впевненості в підтримці.
24.06.2023 01:04 Відповісти
Херло теж думало шо за ним стоїть сильна армія і українці розбіжаться від її вигляду. Ці нелюди давно втратили зв'язок з реальністю
24.06.2023 01:07 Відповісти
Вагнерівців стануть утюжити авіацією. І конвеєрним способом. У Пригожина нема проти неї нічого. Шкодую, але здається далеко він не дійде. Хочу помилитись.
24.06.2023 01:04 Відповісти
они в города зайдут, какая авиация? ну только если бомбить воронеж...
24.06.2023 01:19 Відповісти
якщо вони звичайних людей підривали в будинках в Волгодонську, то невже будуть церемонитися із зеками? а то що попаде під роздачу і мирне населення, то нічого. на допустимі втрати спишуть.
24.06.2023 02:38 Відповісти
кацапы разбомбили щебекино - легко разбомбят любой свой город
24.06.2023 03:16 Відповісти
А марші між містами? Штурмовиками, та гвинтокрилами їх легко покрошать. Цього в кацапів вистачає, і швидко дістаються до цілі.
24.06.2023 10:55 Відповісти
Той момент, коли пару БК можна і треба сунути Вагнеру для такої важливої місці
24.06.2023 01:05 Відповісти
Можна запустити хаймерси в їх бік.
24.06.2023 01:21 Відповісти
вставай рабссія! дайош нову кримінальну революцію! грабь награблєнное!
24.06.2023 01:07 Відповісти
Якийсь мутний сценарій. Трупів на відео "ракєтного удару" по вагнерівцям мало (два). Болівудське шапіто. Згадайте "нєтлєнку" - "Масква слєзам нє вєріт - Масква кровушкі жаждєт." Два смердючих трупа зеків це ніщо. Схоже на провокацію стосовно виявлення нелояльних до власті уйобків.
24.06.2023 01:08 Відповісти
а ні xy я не буде
24.06.2023 01:14 Відповісти
Скріньте мій прогноз(и):

Або взагалі завтра ситуація замнеться або пуйло просто звільнить шойгу та герасімова, і потім ситуація замнеться.

Давайте бути реалістами: путю не будуть скидати (міняти режим), згортати війну також, а тим більше повертати території Україні. Зека-прігожина також навряд пристрелять (авторитет серед узкіх). Відбувається або жабогадюкінг, який замнуть (підуть на поступки чи закриють рота кашевару). Або взагалі це договірний спектакль, щоб збити з пантелику ЗСУ.

p.s. (нотка оптимізму)якщо це все не спектакль, то що можу сказати: балєєм за обє каманди / здаров'я пагібшим
24.06.2023 01:15 Відповісти
Мабуть таки спектакль.
24.06.2023 01:30 Відповісти
Ну надіємось почнеться конфлікт зі стріляниною з обох сторін 👀
ЗСУ мають використати це на свою користь, почати сіяти паніку в рядах кацапської армії, робити диверсії, росхитувати оборону, знайти слабкі місця і вдарити, дай Бог управління посипеться і кацапи почнуть панікувати і тікати🙄
План фантазії, але цей конфлікт нам у +.
24.06.2023 01:17 Відповісти
спектакль для руцкого быдла какой ***** всемогуч и угомонил петуха...
24.06.2023 01:20 Відповісти
та хрена с два! никого он уже не угомонит. готовься - на россии скоро будет новый царь.
24.06.2023 01:27 Відповісти
Цукор вже не в моді? Начасі новиє вєянія?
24.06.2023 01:28 Відповісти
Афганістан, Чечня, Китай аууу???
Введіть війська, без вас будуть палити і грабувати москву - непорядок 😂
24.06.2023 01:23 Відповісти
Вєчєр пєрєстайот бить томним
24.06.2023 01:27 Відповісти
Чому РДК мовчить? Чи вже ввели)))
24.06.2023 01:30 Відповісти
Мовчки займають попкорнову фабрику під таволжанкою)
24.06.2023 01:49 Відповісти
Ну подивимось який він руский бунт - бессмислєний і безпощадний.
24.06.2023 01:36 Відповісти
Чекаємо чорного лебедя на росію, але це ще не він!
24.06.2023 01:44 Відповісти
Цирк шапіто du-prigozheil - сідаємо у партері та й запасаємось якісним попкорном - другий тайм буде цікавіше і дай боже щоб кровавіше до останнього москаляки
24.06.2023 01:45 Відповісти
Ви слухаєте оперу Хозе у виконанні Бєзє.
24.06.2023 01:50 Відповісти
В оригіналі: "Ви слухали арію Хозе із опери Бізе".
24.06.2023 08:22 Відповісти
Невже "ГОЙДА!!!"?
24.06.2023 02:21 Відповісти
І не зупиняйтеся, бажаю вам успіху і море крові
24.06.2023 07:09 Відповісти
Треба купити акції виробників "ПОПКОРНУ"...
24.06.2023 07:46 Відповісти
 
 