Ані ФСБ, ані Суровікін вже не зможуть зупинити те, що почалося, - заява ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" відреагувало на зяви ФСБ та генералів із пропозицією припинити заколот.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі ПВК "Вагнер".

"Командири ПВК "Вагнер" залишаються вірними найперспективнішому політику і виконуватимуть будь-який його наказ. Ні ФСБ, ні Суровікін вже не зможуть зупинити те, що почалося", - йдеться в повідомленні.

"Марш справедливості ПВК "Вагнер" – це кармічне покарання Герасимова та Шойгу", - додали російські вбивці.

Також вони підкреслили: "Усі генерали, які з тремтячими руками звертаються до музикантів із закликами зупинитися вже фактично підписали собі вирок. Суд обов'язково буде. Суровікін ще відповість за здачу Херсона".

Російський генерал Суровікін звернувся до бійців ПВК "Вагнер" із закликом зупинити колони, які рухаються по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звернення розповсюджуються у мережі.

Заступник командувача угрупування окупаційних військ РФ в Україні Суровікін закликав бійців ЧВК "Вагнер" не виконувати "злочинні" накази Пригожина.

Також Суровікін закликав "зупинити колони".

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.