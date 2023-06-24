УКР
Вночі 24 червня росіяни із Каспію запустили ракети по Україні, - Повітряні Сили

З території РФ по Україні були запущені крилаті ракети Х-101/555. Було розраховано час, коли вони увійдуть у повітряний простір нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що ворожі ракети після цього пуску з акваторії Каспійського моря потраплять у небо України о 02:20.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться в оголошенні.

Зафіксовано виліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ, - Повітряні сили ЗСУ

+10
ППО 🙏
24.06.2023 01:32 Відповісти
+6
Точно по нам лети? Походу у русни новый фронт назревает.
24.06.2023 01:36 Відповісти
+4
Вся надія на наше ППО 😠
24.06.2023 01:40 Відповісти
24.06.2023 01:32 Відповісти
Година ночі у нас,але не спиться. Залишайтесь живими
показати весь коментар
24.06.2023 01:59 Відповісти
Я вже відро кави випив,спати сьогодні точно не вдастся))) такі історичні події
показати весь коментар
24.06.2023 02:01 Відповісти
то зараз нам весело. якщо той пєтух пригожин доб'ється зняття з посад шойгу і герасимова, щоб назначити когось із своїх упоротих, то не думаю, що нам від цього легше стане. б
24.06.2023 02:30 Відповісти
А у нас теж "не спиться" - в 2:05 ревуни повітряної тривоги сказали "Привіт вам! З новим днем!" І так у нас майже кожної ночі
24.06.2023 02:31 Відповісти
Я про тривогу, це мене бентежить і ніяк петухи московії, навіть не когути. Залишайтесь живими,
24.06.2023 02:35 Відповісти
Це від нас не залежить Бомба, снаряд чи ракета не вибирають кольору шкіри та політичних поглядів
24.06.2023 02:53 Відповісти
Ще виє? Бо пишуть повернули?
24.06.2023 02:58 Відповісти
Хто куди "повернув" - не знаю А сирени виключають через десять хвилин Зараз у вікно глянув - уже небо світліть починає Через годину розвидніється Побачимо що нам принесе новий день
24.06.2023 03:11 Відповісти
Світає, край неба палає ... Усе буде Україна.
24.06.2023 03:25 Відповісти
24.06.2023 01:36 Відповісти
24.06.2023 01:40 Відповісти
24.06.2023 01:40 Відповісти
Оперативно новину подали - саме зараз сирена волає.
24.06.2023 01:42 Відповісти
а може і не по Україні))
24.06.2023 01:44 Відповісти
Щоб цих літунів-підарасів вагнерівці з кувалдами зустріли після посадки.
24.06.2023 01:52 Відповісти
Вагнерівці змусять цих літунів літати без передиху.
24.06.2023 02:02 Відповісти
Чего у пригожина діло вигорить,їм буде не до польотів.
24.06.2023 02:31 Відповісти
А ви що, вирішили, що мета пригожтна зупинити "братаубійствєнаю вайну"?
24.06.2023 02:35 Відповісти
А нахера вона йому? Є Африка, Азія, Венесуела. Там золото, діаманти, нафта, ГРОШІ.
24.06.2023 02:44 Відповісти
Він зазначив: "Щойно начальник Генштабу дав команду підняти літаки та відкрити вогонь по колонах, які йдуть серед мирних машин, серед вантажівок. Йому байдуже кого вбивати. Вони вбивають вже півтора року своїх мирних громадян замість того, щоб воювати з противником Джерело:
А хто для пригожина "противник"?
24.06.2023 03:18 Відповісти
по хєру. головне, щоб кацапи вбивали самі себе. ЗСУ їм допоможе -обом.
24.06.2023 05:36 Відповісти
як завила сирена 2:30, проснувся і досі немає сну. ці кацапи такими діями позбавляють українцям здоров'я. але все буде Україна. Слава ЗСУ!
24.06.2023 05:32 Відповісти
 
 