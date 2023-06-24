Вночі 24 червня росіяни із Каспію запустили ракети по Україні, - Повітряні Сили

З території РФ по Україні були запущені крилаті ракети Х-101/555. Було розраховано час, коли вони увійдуть у повітряний простір нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що ворожі ракети після цього пуску з акваторії Каспійського моря потраплять у небо України о 02:20.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться в оголошенні.

