Вночі 24 червня росіяни із Каспію запустили ракети по Україні, - Повітряні Сили
З території РФ по Україні були запущені крилаті ракети Х-101/555. Було розраховано час, коли вони увійдуть у повітряний простір нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові зазначили, що ворожі ракети після цього пуску з акваторії Каспійського моря потраплять у небо України о 02:20.
"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20", - йдеться в оголошенні.
