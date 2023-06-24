УКР
У США уважно стежать за ситуацією в РФ після виступу Пригожина, - СNN

У США уважно стежать за подіями в Росії після останніх заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на американського посадовця

Як зазначає джерело видання, на відміну від попередніх заяв Пригожина про невмілість російського Міноборони, його останнім коментарям не передував українських військових прорив або тактичний успіх.

Джерело видання повідомляє, у США розглядають останні заяви Пригожина як "щось більше, ніж його звичайна риторика".

"Це реальність", – сказав співбесідник видання.

СNN наголошує, що незрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо того, як або що Пригожин має намір робити після його закликів до росіян залишатися вдома.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

США (24108) Пригожин Євген (522)
Топ коментарі
+15
Є декілька відбитих вулиць у Бахмуті, є полонені."💪Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
24.06.2023 01:59 Відповісти
+5
Под москвой горит воинская часть МСК https://www.youtube.com/watch?v=4q6nB7Vrexo&pp=ygUm0LPQvtGA0LjRgiDQstC-0LjQvdGB0LrQsNGPINGH0LDRgdGC0Yw%3D
показати весь коментар
24.06.2023 02:01 Відповісти
+5
Вибухи у Курську
показати весь коментар
24.06.2023 02:03 Відповісти
Як би там не було нам своє робити.
показати весь коментар
24.06.2023 01:57 Відповісти
Є декілька відбитих вулиць у Бахмуті, є полонені."💪Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
24.06.2023 01:59 Відповісти
може буть. на параші очкують "«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины»(С)
показати весь коментар
24.06.2023 02:03 Відповісти
Сподіваюся, що США не надаватимуть підтримку "лЄґітімному"?
показати весь коментар
24.06.2023 01:59 Відповісти
А Кадиров сховался в ОАЕ
показати весь коментар
24.06.2023 01:59 Відповісти
Хай скаже шо він за любий кіпіш, крім голодовки! І ГОЙДА, а ні АХМАТ слива!
показати весь коментар
24.06.2023 02:01 Відповісти
Просто скажіт шо ви ДУЖЕ СТУРБОВАНІ, і все, хай самі розбераються!
показати весь коментар
24.06.2023 02:00 Відповісти
НЕСЕМОСЬ! ДАВАЙТЕ ДРОНИ НА КРЕМЛЬ І STORM SHADOW НА КРИМСЬКИЙ МІСТ! ☄️💥💥💥💥
показати весь коментар
24.06.2023 02:00 Відповісти
Ех, сьогодні б ще долити палива та запустити вночі масовано дрони на мацкву, а РДК організувати черговий рейд в БНР.
показати весь коментар
24.06.2023 02:01 Відповісти
Под москвой горит воинская часть МСК https://www.youtube.com/watch?v=4q6nB7Vrexo&pp=ygUm0LPQvtGA0LjRgiDQstC-0LjQvdGB0LrQsNGPINGH0LDRgdGC0Yw%3D
показати весь коментар
24.06.2023 02:01 Відповісти
Так повар уже на марші чи тільки маринує
показати весь коментар
24.06.2023 02:02 Відповісти
Вибухи у Курську
показати весь коментар
24.06.2023 02:03 Відповісти
Ось і контрнаступ , тількі в тилу ворога
показати весь коментар
24.06.2023 02:05 Відповісти
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера «входят в Ростов» По его словам, против вагнеровцев отправили срочников.
показати весь коментар
24.06.2023 02:07 Відповісти
Свіно-собакі очкують....
показати весь коментар
24.06.2023 02:07 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 02:15 Відповісти
та ви б не стежили а пiд шумок ракети дальнобiйнi вiдправили б
показати весь коментар
24.06.2023 02:26 Відповісти
США так обісреться внутрішнім конфліктом в раісі, що відкриє лендліз путіну, щоб тільки расєюшка встояла =)
показати весь коментар
24.06.2023 02:41 Відповісти
Интересно, США не бояться что ядерный арсенал РФ окажется у такого как Пригожин?

Правда есть вариант, США тупо купили Пригожина.
показати весь коментар
24.06.2023 02:45 Відповісти
Ага, США - знатні стежуни.
показати весь коментар
24.06.2023 03:42 Відповісти
Из Минска ночью вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко; борт приземлился в турецком Бодруме.
показати весь коментар
24.06.2023 11:10 Відповісти
 
 