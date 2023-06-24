УКР
14 576 77

Герасимов дав наказ застосувати проти колон "ПВК "Вагнера" авіацію, але пілоти відмовились, - Пригожин

пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив інформацію про те, що Генштаб армії РФ дав наказ застосувати проти колон найманців авіацію, але пілоти відмовились його виконувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Пригожина. 

Він зазначив: "Щойно начальник Генштабу дав команду підняти літаки та відкрити вогонь по колонах, які йдуть серед мирних машин, серед вантажівок. Йому байдуже кого вбивати. Вони вбивають вже півтора року своїх мирних громадян замість того, щоб воювати з противником. Я хочу сказати "дякую" пілотам, які, як щойно стало відомо, відмовилися виконувати злочинні команди". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

авіація (4246) Пригожин Євген (522)
+31
пока битва в соц сетях идёт но болеем за обе стороны
24.06.2023 02:51 Відповісти
+21
Знаєш : чесно кажучи - в росії ВСЕ можливо Читав що у жовтні 1917-го теж ніхто не вірив у реальність більшовицького перевороту
24.06.2023 02:58 Відповісти
+19
24.06.2023 02:56 Відповісти
пока битва в соц сетях идёт но болеем за обе стороны
24.06.2023 02:51 Відповісти
Знаєш : чесно кажучи - в росії ВСЕ можливо Читав що у жовтні 1917-го теж ніхто не вірив у реальність більшовицького перевороту
24.06.2023 02:58 Відповісти
Вообще то, все что делал Пригожин, очень похоже на 1917 г. Видимо он пока сидел время зря не терял, изучал, так сказать, опыт предков.
24.06.2023 03:17 Відповісти
ну так и по национальности они все иудеи
24.06.2023 03:20 Відповісти
Та воно більше нагадує корніловський заколот Ми на порозі "великих перемін" і, можливо, збудеться пророцтво Дудаєва, що "морок Росії розвіється, коли зійде "українське сонце"
24.06.2023 03:35 Відповісти
Корниловский мятеж от большевистского переворота отличается только тем, что он не удался.
Я не надеюсь, я был уверен, что так и будет. Хотя как всегда внезапно.
24.06.2023 03:41 Відповісти
PS Я знал, что за ******** руссой весной придет наше Украинское лето!
24.06.2023 03:43 Відповісти
Я попкорн не купил!! Как всегда, оказался не готов.
24.06.2023 03:16 Відповісти
На ранок Ростов падьот!

Будеш не попкорн, а горілку дудлити! 🤣
24.06.2023 03:19 Відповісти
Шампанское! Чашами!
А попкорн все равно куплю.
24.06.2023 03:24 Відповісти
А я змоталася і купила шампанське.
Про всяк випадок. Поставила в холодильник.

Завтра прокинуся - Крим вже звільнений.

і кремля нема, і х**ло у пеклі.
24.06.2023 04:02 Відповісти
Стыдно признаться, но я по такому поводу браги выпил, которая переработки ждала. А что делать? Повод не слабый. А ведь собирался спать ложиться, так нет же, дай думаю, посмотрю, что там в мире творится.
24.06.2023 04:08 Відповісти
Нема чого соромитися.

Я теж сиджу цілий вечір за компом, ледве в магазин вирвалася, бо завтра все закрито.

Чекаємо, що з цього вийде.

Паралельно намагаюся знайти, як москалі реагують ...
24.06.2023 04:12 Відповісти
Москали, в основной массе будут реагировать хм.. сдержанно, пока не станет ясно кто побеждает. Я этого 1991 насмотрелся и в 2014. Нового не будет, людишки те же.
24.06.2023 04:18 Відповісти
Маєте рацію. На пікабу обережненько так пишуть: что проісходіт; нічєво нє панятна ...
24.06.2023 04:19 Відповісти
Аналогично
24.06.2023 04:30 Відповісти
А шо ж так? В мене вино на смерть ***** з початку війни стоїть... Та й на Крим чи маскву знайду недоторканий запас
24.06.2023 07:48 Відповісти
на жаль, ні
24.06.2023 23:19 Відповісти
Дуже жаль. Ну, нічого. Ми - терплячі. Почекаємо ще.
25.06.2023 01:18 Відповісти
Это очень плохо ,а так хотелось. 😔
24.06.2023 02:52 Відповісти
Якась висопарна беліберда. Щось не віриться.
24.06.2023 02:53 Відповісти
Колони вагнерів прикриваються цивільними автівками

Чисто руззкая тактика - хутіна та гіркіна

Урка чьоткий Урка!
24.06.2023 03:16 Відповісти
а что им надо было своих гражданских давить нах или дать время пока все проедут?
24.06.2023 03:35 Відповісти
Так і про те ж саме!

"Попереду жінки та діти, а ми станемо позаду"
Хутін
24.06.2023 03:42 Відповісти
Бережіть ракети і авіацію - для москви. Підкрипіться шаурмою. І паліт на всю . Нівчому собі не відмовляйте
24.06.2023 02:53 Відповісти
Garçon! Ще попкорна.
24.06.2023 02:55 Відповісти
Пи₴дить.
24.06.2023 02:55 Відповісти
ХЗ, кипишь там какой то идет, даже штаты это отметили. Хорошо бы.
Хорошо, когда на море ветер и бушует буря наблюдать с берега за чужой войной.
(Китайский философ)
24.06.2023 03:20 Відповісти
Нехай Герич попросить ЗСУ. Ми не вiдмовимо.
24.06.2023 02:56 Відповісти
Ідітє, ідітє, ми в рашці працюємо 🤣
24.06.2023 03:21 Відповісти
Добре що відмовились, хочеться продовження цього цікавого кіно.
24.06.2023 02:56 Відповісти
24.06.2023 02:56 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
24.06.2023 03:17 Відповісти
А чому НАТО не висловлює своє співчуття ?
24.06.2023 09:37 Відповісти
Пока не увижу горы трупов на кацапских улицах, не поверю. Может наоборот отводят войска, чтобы епануть ЗАЭС.
24.06.2023 02:58 Відповісти
Так они не отводят, они наоборот к Ростову стягивают.
24.06.2023 03:21 Відповісти
Ти диви. А як побомбити міста і села України, так із задоволенням
24.06.2023 03:00 Відповісти
де биті яйця, одні кукурікання?
24.06.2023 03:07 Відповісти
Давай лисенький, комфортна камера в Гаазі з видом на тюльпанові поля сама себе не заробить.
24.06.2023 03:07 Відповісти
Це вже "Гойда", чи є сенс поспати?
24.06.2023 03:07 Відповісти
Пішов я мабуть варить каву! Бо не спиться Та вже й світать починає
24.06.2023 03:23 Відповісти
Та скільки вже тої ночі лишилося.
Чекаймо !
24.06.2023 04:03 Відповісти
цікаво через скільки годин головою кадирова будуть у футбол грати по вулицях Грозного після того як путлєра кокнуть.
24.06.2023 03:07 Відповісти
24.06.2023 03:12 Відповісти
Лавров обиделся
24.06.2023 04:09 Відповісти
Кадиров мабудь зараз з Чечні носу не покаже!
24.06.2023 04:08 Відповісти
Я так думаю - "кадировцы" зараз на грандіозному "шухері" Бо якщо в Росії почнеться "каша", то в Чечні буде звичайна "вендетта" Їх просто почнуть вирізать цілими родинами - щоб не було кому потім помститься Тейп "Беной" уже "на низькому старті"! А головний "вівцейоб", може, уже в літаку сидіть Бо якщо не втече - його з собаками по всій Чечні шукать будуть Поки не знайдуть - не заспокояться Надто він чеченцям "сала за шкуру залив", прикриваючись російськими багнетами
24.06.2023 04:36 Відповісти
в Харковi два прильоти(((уйобки узкие
24.06.2023 03:09 Відповісти
24.06.2023 04:09 Відповісти
так и запишут, если бы не пригожин, то мы этим "хАхлам" показали . ********* нация, даже проиграть не могут по людски
24.06.2023 03:12 Відповісти
Путлер капут!
24.06.2023 03:12 Відповісти
Схоже так!
Мєлко та ганебно від руки урки
24.06.2023 03:23 Відповісти
CNN

Пригожин заявив, що його бійці заходять в російську Ростовську область, яка межує з Україною.

"Зараз ми входимо в Ростов. Підрозділи міністерства строкової служби, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли в сторону", - сказав Пригожин, додавши, що на даний момент його підрозділи "перетнули державний кордон у всіх місцях".

"Прикордонники вийшли назустріч і обійняли наших бійців", - сказав він. Пригожин застеріг від будь-кого, хто йому заважає: "Ми знищимо все, що стане на нашому шляху", - сказав він.
24.06.2023 03:13 Відповісти
Там вже нібито один гелікоптер відкрив вогонь по пригожинцям, ті його збили.

Не чекайте цей вертоліт в звіті Генштабу!
24.06.2023 04:11 Відповісти
Если не смогут придушить бунт в зародыше, то будет знатная потеха. В любом случае для Украины этот мятеж одни плюсы.
24.06.2023 03:17 Відповісти
В Ростовской области "для обеспечения безопасности жителей" поднята в небо военная авиация, https://161.ru/text/gorod/2023/06/24/72430163/ передает портал 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Несколько вертолетов Ми-8 подняты в небо, всем пунктам ПВО дан приказ быть наготове, кроме того необходимо усилить пеший контроль полицейского патруля в городе, - рассказал собеседник издания. По его словам, в приграничные регионы Ростовской области направлена часть сотрудников Росгвардии на бронированной технике.
24.06.2023 03:17 Відповісти
Цікаво - Росгвардія там теж в парадках і з сіліконовими ділдаками патрулює?
24.06.2023 04:12 Відповісти
Видимо, у Пригожина имеется поддержка в силовых структурах, иначе, он бы не выступил против Кремля...
24.06.2023 03:17 Відповісти
Карлик пытается обнулиться ещё раз.
24.06.2023 03:24 Відповісти
Так, якісь договорняки мабуть були.
Можливо навіть не з генералами, а з полковниками, яким ця сво із дідами вже вперлась
24.06.2023 03:25 Відповісти
где пригожин выступил против кремля? зачем бред писать
24.06.2023 03:38 Відповісти
Цікаво, а де оті бородаті тік-токери дон, ахмат-сіла, дон, ми пєхатінци путіна, дон, авєц любім, дон?
24.06.2023 03:24 Відповісти
Делимханого ищут
24.06.2023 03:26 Відповісти
Підіймать зелений прапор джихаду Об'єднаних Кавказьких еміратів 😂
24.06.2023 03:27 Відповісти
Ой чую будем святкувать скоро... щоб вони там всі разом і виздихали
24.06.2023 03:29 Відповісти
Поки лошарам показують шоу "успакоїть пєтуха прігожина", рашисти потужно обстрілюють українські міста
24.06.2023 03:29 Відповісти
...а ви наївні і далі вірте у гражданську війну на росії.
24.06.2023 03:31 Відповісти
Смут на расєї було сорок сороков😂
24.06.2023 04:27 Відповісти
Ти бовдур Чи бовдур. Все тільки почалося.
24.06.2023 08:46 Відповісти
ну дак кожного дня так
24.06.2023 03:33 Відповісти
Йди спати,розумнику.
24.06.2023 03:40 Відповісти
24.06.2023 03:37 Відповісти
Путін десь пропав, ніхто не може з ним зв'язатись,на дзвінки не відповідає! В кремлі паніка! Ой щось буде! А у нас повітряна тривога! Господи спаси Україну!
24.06.2023 03:48 Відповісти
Терміново шукають чисті валізи.
24.06.2023 04:13 Відповісти
ЗСУ треба використати тимчасову ситуацію на свою користь.
24.06.2023 09:34 Відповісти
Сцут підари, що вагнер до сімей літунов добереться...
24.06.2023 09:47 Відповісти
 
 