Герасимов дав наказ застосувати проти колон "ПВК "Вагнера" авіацію, але пілоти відмовились, - Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив інформацію про те, що Генштаб армії РФ дав наказ застосувати проти колон найманців авіацію, але пілоти відмовились його виконувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Пригожина.

Він зазначив: "Щойно начальник Генштабу дав команду підняти літаки та відкрити вогонь по колонах, які йдуть серед мирних машин, серед вантажівок. Йому байдуже кого вбивати. Вони вбивають вже півтора року своїх мирних громадян замість того, щоб воювати з противником. Я хочу сказати "дякую" пілотам, які, як щойно стало відомо, відмовилися виконувати злочинні команди".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.