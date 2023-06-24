Герасимов дав наказ застосувати проти колон "ПВК "Вагнера" авіацію, але пілоти відмовились, - Пригожин
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оприлюднив інформацію про те, що Генштаб армії РФ дав наказ застосувати проти колон найманців авіацію, але пілоти відмовились його виконувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Пригожина.
Він зазначив: "Щойно начальник Генштабу дав команду підняти літаки та відкрити вогонь по колонах, які йдуть серед мирних машин, серед вантажівок. Йому байдуже кого вбивати. Вони вбивають вже півтора року своїх мирних громадян замість того, щоб воювати з противником. Я хочу сказати "дякую" пілотам, які, як щойно стало відомо, відмовилися виконувати злочинні команди".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Я не надеюсь, я был уверен, что так и будет. Хотя как всегда внезапно.
Будеш не попкорн, а горілку дудлити! 🤣
А попкорн все равно куплю.
Про всяк випадок. Поставила в холодильник.
Завтра прокинуся - Крим вже звільнений.
і кремля нема, і х**ло у пеклі.
Я теж сиджу цілий вечір за компом, ледве в магазин вирвалася, бо завтра все закрито.
Чекаємо, що з цього вийде.
Паралельно намагаюся знайти, як москалі реагують ...
Чисто руззкая тактика - хутіна та гіркіна
Урка чьоткий Урка!
"Попереду жінки та діти, а ми станемо позаду"
Хутін
Хорошо, когда на море ветер и бушует буря наблюдать с берега за чужой войной.
(Китайский философ)
Чекаймо !
Мєлко та ганебно від руки урки
Пригожин заявив, що його бійці заходять в російську Ростовську область, яка межує з Україною.
"Зараз ми входимо в Ростов. Підрозділи міністерства строкової служби, яких кинули перекривати нам дорогу, відійшли в сторону", - сказав Пригожин, додавши, що на даний момент його підрозділи "перетнули державний кордон у всіх місцях".
"Прикордонники вийшли назустріч і обійняли наших бійців", - сказав він. Пригожин застеріг від будь-кого, хто йому заважає: "Ми знищимо все, що стане на нашому шляху", - сказав він.
Не чекайте цей вертоліт в звіті Генштабу!
Можливо навіть не з генералами, а з полковниками, яким ця сво із дідами вже вперлась