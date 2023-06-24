УКР
Новини
Уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві. Загинули 2 особи, 8 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що внаслідок падіння уламків російської ракети у Солом’янському районі Києва постраждало 2 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Кличко зазначив: "У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці".

У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.

У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

Також читайте: У Києві та низці областей вночі 23 червня оголошено повітряну тривогу

У мережі стали викладати кадри після обстрілу.

Кличко Віталій обстріл повітряна тривога
Топ коментарі
+15
От суки кацапські! Боже храни Україну!
24.06.2023 03:57 Відповісти
+5
Одужання пораненим.

Добре, що всі живі.
24.06.2023 04:16 Відповісти
+3
счас тебе кацапка все расскажут для корректировки
24.06.2023 07:45 Відповісти
Пишуть,що прилетіло на 16-тий поверх 20-типоверхівки
24.06.2023 04:05 Відповісти
Хто "пише"?
Ви самі спроможні порахувати поверхи на фото, раз вже офіційній інформації не довіряєте?
24.06.2023 05:24 Відповісти
Це просто диво шо ніхто не загинув
24.06.2023 04:33 Відповісти
загинули
24.06.2023 07:44 Відповісти
Ніхто не знає, де саме це трапилося? Яка вулиця?
24.06.2023 06:20 Відповісти
Ти серйозно вважаєш, що росіяни досі не ідентифікували цю будівлю? З супутника зірочки на погонах можна порахувати, а не те що куди ракета впала. Вже не кажучи за те, що фотки для полегшення локалізації гуляють по всьому інтернету, починаючи з цього сайту.
24.06.2023 16:25 Відповісти
е загиблі 2 пока людини і 8 поранено але не остаточні дані
24.06.2023 06:42 Відповісти
 
 