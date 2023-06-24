Уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві. Загинули 2 особи, 8 постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що внаслідок падіння уламків російської ракети у Солом’янському районі Києва постраждало 2 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Кличко зазначив: "У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці".
У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків на 24–типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.
Також у КМВА пізніше уточнили, що загиблих наразі не виявлено, постраждалих - 7 осіб. Двох госпіталізовано, решта медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено біля 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються.
У військовій адміністрації заявили, що станом на 6:05 відомо про 2 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 8 осіб.
У мережі стали викладати кадри після обстрілу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви самі спроможні порахувати поверхи на фото, раз вже офіційній інформації не довіряєте?
Добре, що всі живі.