УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8140 відвідувачів онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
5 673 9

Губернатор Ростовської області Голубєв просить громадян не виходити з дому: "Ситуація вимагає максимальної концентрації всіх сил"

ростов,пригожин

Губернатор Ростовської області просить громадян без потреби не виходити з дому на тлі інформації, що ПВК "Вагнер" зайшли до Ростова.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні земляки! Ситуація, що склалася, вимагає максимальної концентрації всіх сил для утримання порядку. Правоохоронні органи роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку мешканців області. Прошу всіх зберігати спокій і без потреби не виходити з дому", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Також читайте: ФСБ та інших силовиків у Москві підняли по тривозі. На трасі "Дон" виставляють блокпости, - ЗМІ 

Автор: 

губернатор (60) росія (67301)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
губернатор ждет чья возьмет
показати весь коментар
24.06.2023 04:08 Відповісти
Янукович уже шапку натирає.
показати весь коментар
24.06.2023 04:12 Відповісти
А ведь так хорошо жил, по домашнему
показати весь коментар
24.06.2023 04:13 Відповісти
А куда он тепереча ?
показати весь коментар
24.06.2023 08:42 Відповісти
шойгу думает, надо было дать ему снаряды как и просил, кадыров, лукашенко что ***********.
показати весь коментар
24.06.2023 04:16 Відповісти
А тепер треба наносити основні удари контрнаступу!
Час визволяти українську землю!
показати весь коментар
24.06.2023 04:37 Відповісти
Пригожий пригожин
Нассит ***** в рожу...
показати весь коментар
24.06.2023 04:40 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 05:02 Відповісти
А я всегда за тех, кто побеждает.
показати весь коментар
24.06.2023 08:54 Відповісти
 
 