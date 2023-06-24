Губернатор Ростовської області Голубєв просить громадян не виходити з дому: "Ситуація вимагає максимальної концентрації всіх сил"

Губернатор Ростовської області просить громадян без потреби не виходити з дому на тлі інформації, що ПВК "Вагнер" зайшли до Ростова.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні земляки! Ситуація, що склалася, вимагає максимальної концентрації всіх сил для утримання порядку. Правоохоронні органи роблять все необхідне, щоб забезпечити безпеку мешканців області. Прошу всіх зберігати спокій і без потреби не виходити з дому", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

