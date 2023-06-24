Рашисти вдарили по Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Попередньо, з С-300 (оновлено)
Російські загарбники завдали удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти випустили щонайменше 3 ракети по місту Харків. Попердньо, із комплексу С-300. Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила", - зазначив він.
Водночас мер Харкова повідомив про щонайменше три прильоти по Слобідському району.
"Попередньо - ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", - зазначив очільник міста.
Пізніше глава ОВА заявив, що наразі профільні служби працюють на місцях влучань в Слобідському та Холодногірському районах Харкова.
"Зафіксовані попадання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загорання. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль