Рашисти вдарили по Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Попередньо, з С-300 (оновлено)

Російські загарбники завдали удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти випустили щонайменше 3 ракети по місту Харків. Попердньо, із комплексу С-300. Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила", - зазначив він.

Водночас мер Харкова повідомив про щонайменше три прильоти по Слобідському району.

"Попередньо - ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", - зазначив очільник міста.

Пізніше глава ОВА заявив, що наразі профільні служби працюють на місцях влучань в Слобідському та Холодногірському районах Харкова.

"Зафіксовані попадання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загорання. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уламки ракети впали на верхні поверхи 16 поверхового будинку у Києві, постраждало 2 людини, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж