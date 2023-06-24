Рашисти обстріляли приватний сектор у Дніпрі. Декілька будинків зруйновано вщент, - Філатов
Російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор у Дніпрі. Вщент зруйновано декілька будинків
Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Знову ці тварюки обстріляли приватний сектор в Дніпрі. Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху.
Є постраждалі. Всі служби працюють. Підробиці згодом від ВЦА", - зазначив очільник міста.
