УКР
Новини Війна
8 562 8

Рашисти обстріляли приватний сектор у Дніпрі. Декілька будинків зруйновано вщент, - Філатов

дніпро

Російські окупаційні війська обстріляли приватний сектор у Дніпрі. Вщент зруйновано декілька будинків

Про це повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Знову ці тварюки обстріляли приватний сектор в Дніпрі. Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху.

Є постраждалі. Всі служби працюють. Підробиці згодом від ВЦА", - зазначив очільник міста.

Уламки ракети впали на верхні поверхи 24 поверхового будинку у Києві, постраждало 2 людини, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дніпро (3355) обстріл (30447) Філатов Борис (468)
тварі
24.06.2023 04:37 Відповісти
Ссукі як вони затрахали , та я не зрозумів , це балістіка
24.06.2023 06:12 Відповісти
Угу, сьогодні щільний обстріл був, вибуховими хвилями ледве вікна не висадило бажаю кацапам, щоб оце ось усе якомога швидше переповзло до них, у вигляді війни між суздальськими/рязанськими/казанськими/вятськими наротними республіками, царствами, ханствами та еміратами.
Головне - більше трешу та чаду!
24.06.2023 06:38 Відповісти
Вітаю Вас, колего!
24.06.2023 06:48 Відповісти
Вітаю! Сподіваюся, усі особисті проблеми нарешті в минулому, тож тепер я стабільно тут ))
24.06.2023 07:10 Відповісти
Тільки б люди були всі живі🙏
24.06.2023 07:40 Відповісти
Бемкало сильно і багато! Аж в "калідор" вийшли... Горіти у Вогні всій кацапні!
24.06.2023 09:04 Відповісти
 
 