УКР
Повстання Пригожина в РФ
10 385 64

Губернатор Воронезької області попереджає про рух колони військової техніки автомагістраллю

рф

У Воронезькій області громадян попереджають про рух військової техніки автомагістраллю М-4 Дон.

Про це у Telegram повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Федеральною автомобільною дорогою М-4 Дон рухається колона військової техніки. Просимо всіх жителів Воронезької області тимчасово не користуватися федеральною автомобільною дорогою М-4 Дон та індивідуальними транспортними засобами.

Ситуація перебуває під контролем. Силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Губернатор Ростовської області Голубєв просить громадян не виходити з дому: "Ситуація вимагає максимальної концентрації всіх сил"

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
+12
будут вамбить баронеж.
показати весь коментар
24.06.2023 05:12 Відповісти
+10
Є два варіанти розвитку подій.
Варіант 1991 р. - ГКЧП, багато шуму, багато заяв, багато обіцянок, але насправді всього лише роздута бульбашка. Її прокололи і справа закінчилася маленьким пуком.
Варіант 1917 - обидві революції, ніхто і подумати не міг, але пару сотень бунтівників насправді звалили з ніг величезну імперію з усім її державно-репресивним апаратом.
Об'єднує ці два випадки тільки те, що й імперія та союз виявилися настільки гнилі, що завалилися, імперія одразу, а союз через півроку.
А ******* федерація від своїх попередників не відрізняється нічим. Хіба що, вона ще гниліша, ніж вони.
Загалом, чекаємо на Август, "Чорний Август"!!!
показати весь коментар
24.06.2023 05:17 Відповісти
+9
Ну надо же кого то дамбить, не все же Бее-лгороду страдать. Тем более само название города обязывает.
показати весь коментар
24.06.2023 05:19 Відповісти
будут вамбить баронеж.
показати весь коментар
24.06.2023 05:12 Відповісти
Ну надо же кого то дамбить, не все же Бее-лгороду страдать. Тем более само название города обязывает.
показати весь коментар
24.06.2023 05:19 Відповісти
У нас знову ревуть сирени Це вже вдруге за ніч Але, враховуючи, що їх включають по всій Україні при будь-якому старті літаків у європейській частині Росії - ще невідомо, кого вони зараз бомбить полетять - чи нас , чи трасу Ростов-Москва
показати весь коментар
24.06.2023 05:54 Відповісти
у нас у 5:47 тривога, і думаю, що це не про нас.
показати весь коментар
24.06.2023 05:59 Відповісти
нет не включают по всей Украине при взлетах тушек
показати весь коментар
24.06.2023 06:51 Відповісти
А я що чув сьогодні вночі? Якраз Ту і злітали!
"Шо-то от тебя говнецом кацапским попахивает, мил человек!"
показати весь коментар
24.06.2023 07:10 Відповісти
М4 дон? То мабуть тік-токери "атріцатєльна наступають"
показати весь коментар
24.06.2023 05:15 Відповісти
Є два варіанти розвитку подій.
Варіант 1991 р. - ГКЧП, багато шуму, багато заяв, багато обіцянок, але насправді всього лише роздута бульбашка. Її прокололи і справа закінчилася маленьким пуком.
Варіант 1917 - обидві революції, ніхто і подумати не міг, але пару сотень бунтівників насправді звалили з ніг величезну імперію з усім її державно-репресивним апаратом.
Об'єднує ці два випадки тільки те, що й імперія та союз виявилися настільки гнилі, що завалилися, імперія одразу, а союз через півроку.
А ******* федерація від своїх попередників не відрізняється нічим. Хіба що, вона ще гниліша, ніж вони.
Загалом, чекаємо на Август, "Чорний Август"!!!
показати весь коментар
24.06.2023 05:17 Відповісти
А так всегда и происходит. 82 человека в 1956 году сели на чахлую яхту и захватили Кубу. (на горе кубинцам) . 82 человека против государства. Нет невозможного.
показати весь коментар
24.06.2023 05:25 Відповісти
Мне на память приходит только старый(и пошлый) анекдот.

Вопрос армянскому радио:
- Можно ли хером повалить дуб?
- Можно, если дуб херовый, а хер дубовый.
показати весь коментар
24.06.2023 05:28 Відповісти
отож.
показати весь коментар
24.06.2023 05:31 Відповісти
То, что московский дуб херовый, понятно.
Вопрос или окажется пригожинский хер дубовым?
Посмотрим.
показати весь коментар
24.06.2023 05:36 Відповісти
А какая разница? Семена смуты посеяны и даже уже взошли. Ростки пока слабые но могут пойти в бурный рост
показати весь коментар
24.06.2023 05:40 Відповісти
Дуже гарна аналітика!
Ці слова - та Богу в вуха!
показати весь коментар
24.06.2023 05:41 Відповісти
Пам"ятаю ленінську формулу "революційної ситуації в державі:
1 "Верхи" не можуть управлять по-старому, а "низи" не хочуть жить по-старому;
2 Зубожіння народних мас досягає критичної межі;
3 Наявність революційної партії , здатної очолить рух
Будемо надіяться що всі ці три фактори вже в наявності Якщо доб"ються свого - самим розумним для тих, хто прийде до влади - припинення війни Бо російське бидло хоч на словах і "підтримує" її, але саме воювать не хоче Саме з-за цього Тимчасовий уряд в Росії втратив владу - він проголосив лозунг "Война до пабеднава канца!" А після поразки липневого наступу армія почала розвалюваться І коли почався жовтневий переворот - вона не стала на захист уряду
показати весь коментар
24.06.2023 06:04 Відповісти
Там еще оди фактор есть, поражение в войне.
показати весь коментар
24.06.2023 06:07 Відповісти
Не пам"ятаю такого
показати весь коментар
24.06.2023 06:10 Відповісти
Ну как же, тезис о том, что революция возможна в результате войны, а мировая революция, соответственно в результате мировой войны. Я конкретно не изучал, но что на слуху было - помню, мозг **** основательно. И надо признать, что не так уж они и не правы были.
показати весь коментар
24.06.2023 06:18 Відповісти
"Формуля" яку я розписав (наскільки я пам"ятаю) була в статті Леніна "Три джерела та три складові частини марксизму" А про війну, яку треба перетворить з війни імперіалістичної у громадянську, Ленін писав у іншому місці (мені теж добре колись "мізки парили")
показати весь коментар
24.06.2023 06:25 Відповісти
Точно, Вот так вот сядешь с кем-нибудь, старое вспомнить, и можно все труды ленина, по памяти восстановить. Но лучше не надо.
показати весь коментар
24.06.2023 06:40 Відповісти
Мені пропонували ПСС Леніна У колекцію Відмовився Сказав - "немає місця"
показати весь коментар
24.06.2023 07:18 Відповісти
в рашке нет никакого зубожiння пока очень жирная на ресурсы страна
показати весь коментар
24.06.2023 06:55 Відповісти
От тільки основна маса "бидла" до тих "ресурсів" доступу не має!
показати весь коментар
24.06.2023 07:08 Відповісти
кто не хочет работать да не имеет - как и везде..
показати весь коментар
24.06.2023 07:20 Відповісти
Ваня, стишок специально для тебя.
___________________________________________________________________

Я узнал, что у меня
Нет в России ни ***:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет!
А у дяди, с дружбанами
*****, вилы на Майами
Самолеты и заводы
Яхты, дачи, пароходы
Все что нету у меня
Все у них есть, до ***.
Дети учатся в Сорбоннах
Деньги крутятся в Андоррах
Но сидят они в России
И радеют, каждый час
За законы, против смысла,
За откаты, за Глонасс
За распил убогих пенсий
За развал полей и весей
За продажу вод и недр
За все то, чем край наш щедр!
Их себе не выбирали
И до этого не знали
Но пришли они, и вот
Все пошло "Как Бог пошлет".
показати весь коментар
24.06.2023 07:25 Відповісти
Я где то такой посыл уже слышал, в 2013-2014 гг, у нас, в Украине. Каждый бот визжал, что надо работать а не майданить. Мутный ты какой то, как паленая бояра.
показати весь коментар
24.06.2023 07:54 Відповісти
Да- да, боярка, все как ты говоришь, целая ботоферма у меня.
показати весь коментар
24.06.2023 08:13 Відповісти
да-да боярка, все так и есть, боты они тупые и свои мысли облечь в слова, как правило не могут, все как у тебя. Кстати поясни, на кого "моя ботоферма" работает.
показати весь коментар
24.06.2023 08:27 Відповісти
Перечитай, пожалуйста мой предыдущий пост, особенно последнее предложение и последуй совету.
показати весь коментар
24.06.2023 09:00 Відповісти
Та нє, давайте зараз.

Ми вже стільки чекаємо.

У серпні в нас День Прапора, День Незалежності.

Було б добре, аби до цього часу ця клоака завалилася.
Головне, щоб забралися геть з нашої землі.

А там - хай хоч виказяться.
показати весь коментар
24.06.2023 06:49 Відповісти
все мимо
показати весь коментар
24.06.2023 07:18 Відповісти
Та ровно уже відосів від переляканих мешканців Ростову-нишком з вікон знімають
показати весь коментар
24.06.2023 05:18 Відповісти
Не зрозуміло, колонна йде у бік москви чи ростова ?
показати весь коментар
24.06.2023 05:19 Відповісти
На Москву через Ростов.
Трасса "Дон" - Ростов -Воронеж-Москва.
показати весь коментар
24.06.2023 05:21 Відповісти
Не факт.
Можливо "парадні" таманська і кантемирівську дивізії зняли з охорони Москви, та кинули проти вагнеріаців.
Кількісно сили приблизно рівні
показати весь коментар
24.06.2023 06:06 Відповісти
Тож, що "парадні".
Лощені та прилизані придворні дивізії, які тримають зброю двічі на рік і для котрих головне свіжі білі підкомірці та блискучий плац, проти брудних, завшивлених та смердючих фронтовиків. І дуже-дуже злих фронтовиків.
Домашня чистенька болонка, яку раптово зняли з дивана і кинули в бій проти загартованого вуличного дворняги.
показати весь коментар
24.06.2023 06:41 Відповісти
Так,а хто там буде бамбіть Варонєж?
показати весь коментар
24.06.2023 05:51 Відповісти
Чим пригожин краще путіна?
Скільки смертей українців у його на совісті?
І,до речі,після перевороту 1917 одним із лозунгів був«война до побєдного конца».
Єдине,що для нас буде непогано,щоб вони один одного побільше утилізували.Особливо військової техніки,бажано декілька «стратегів»збить.
показати весь коментар
24.06.2023 06:03 Відповісти
Не плутай! "Переворот" був у жовтні А в лютому - "революція" І ""вайну да пабеднава канца" саме "революціонери" проголосили За що й поплатилися у жовтні
показати весь коментар
24.06.2023 06:08 Відповісти
Все воно було переворотом.Революцією назвали комуняки значно пізніше.
показати весь коментар
24.06.2023 06:49 Відповісти
Ага! Газети світу в лютому 1917 писали саме про "революцію" та зречення царя А от про жовтень писали як про "переворот" І лише потім більшовики його "революцією" оголосили! Якщо в історії "плаваєш" - то хоч не ганьбися
показати весь коментар
24.06.2023 07:14 Відповісти
чому мовчить дон
показати весь коментар
24.06.2023 10:15 Відповісти
 
 