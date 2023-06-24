Губернатор Воронезької області попереджає про рух колони військової техніки автомагістраллю
У Воронезькій області громадян попереджають про рух військової техніки автомагістраллю М-4 Дон.
Про це у Telegram повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, передає Цензор.НЕТ.
"Федеральною автомобільною дорогою М-4 Дон рухається колона військової техніки. Просимо всіх жителів Воронезької області тимчасово не користуватися федеральною автомобільною дорогою М-4 Дон та індивідуальними транспортними засобами.
Ситуація перебуває під контролем. Силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців області", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.
"Шо-то от тебя говнецом кацапским попахивает, мил человек!"
Варіант 1991 р. - ГКЧП, багато шуму, багато заяв, багато обіцянок, але насправді всього лише роздута бульбашка. Її прокололи і справа закінчилася маленьким пуком.
Варіант 1917 - обидві революції, ніхто і подумати не міг, але пару сотень бунтівників насправді звалили з ніг величезну імперію з усім її державно-репресивним апаратом.
Об'єднує ці два випадки тільки те, що й імперія та союз виявилися настільки гнилі, що завалилися, імперія одразу, а союз через півроку.
А ******* федерація від своїх попередників не відрізняється нічим. Хіба що, вона ще гниліша, ніж вони.
Загалом, чекаємо на Август, "Чорний Август"!!!
Вопрос армянскому радио:
- Можно ли хером повалить дуб?
- Можно, если дуб херовый, а хер дубовый.
Вопрос или окажется пригожинский хер дубовым?
Посмотрим.
Ці слова - та Богу в вуха!
1 "Верхи" не можуть управлять по-старому, а "низи" не хочуть жить по-старому;
2 Зубожіння народних мас досягає критичної межі;
3 Наявність революційної партії , здатної очолить рух
Будемо надіяться що всі ці три фактори вже в наявності Якщо доб"ються свого - самим розумним для тих, хто прийде до влади - припинення війни Бо російське бидло хоч на словах і "підтримує" її, але саме воювать не хоче Саме з-за цього Тимчасовий уряд в Росії втратив владу - він проголосив лозунг "Война до пабеднава канца!" А після поразки липневого наступу армія почала розвалюваться І коли почався жовтневий переворот - вона не стала на захист уряду
Я узнал, что у меня
Нет в России ни ***:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет!
А у дяди, с дружбанами
*****, вилы на Майами
Самолеты и заводы
Яхты, дачи, пароходы
Все что нету у меня
Все у них есть, до ***.
Дети учатся в Сорбоннах
Деньги крутятся в Андоррах
Но сидят они в России
И радеют, каждый час
За законы, против смысла,
За откаты, за Глонасс
За распил убогих пенсий
За развал полей и весей
За продажу вод и недр
За все то, чем край наш щедр!
Их себе не выбирали
И до этого не знали
Но пришли они, и вот
Все пошло "Как Бог пошлет".
Ми вже стільки чекаємо.
У серпні в нас День Прапора, День Незалежності.
Було б добре, аби до цього часу ця клоака завалилася.
Головне, щоб забралися геть з нашої землі.
А там - хай хоч виказяться.
Трасса "Дон" - Ростов -Воронеж-Москва.
Можливо "парадні" таманська і кантемирівську дивізії зняли з охорони Москви, та кинули проти вагнеріаців.
Кількісно сили приблизно рівні
Лощені та прилизані придворні дивізії, які тримають зброю двічі на рік і для котрих головне свіжі білі підкомірці та блискучий плац, проти брудних, завшивлених та смердючих фронтовиків. І дуже-дуже злих фронтовиків.
Домашня чистенька болонка, яку раптово зняли з дивана і кинули в бій проти загартованого вуличного дворняги.
Скільки смертей українців у його на совісті?
І,до речі,після перевороту 1917 одним із лозунгів був«война до побєдного конца».
Єдине,що для нас буде непогано,щоб вони один одного побільше утилізували.Особливо військової техніки,бажано декілька «стратегів»збить.