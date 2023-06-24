Губернатор Воронезької області попереджає про рух колони військової техніки автомагістраллю

У Воронезькій області громадян попереджають про рух військової техніки автомагістраллю М-4 Дон.

Про це у Telegram повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"Федеральною автомобільною дорогою М-4 Дон рухається колона військової техніки. Просимо всіх жителів Воронезької області тимчасово не користуватися федеральною автомобільною дорогою М-4 Дон та індивідуальними транспортними засобами.

Ситуація перебуває під контролем. Силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Губернатор Ростовської області Голубєв просить громадян не виходити з дому: "Ситуація вимагає максимальної концентрації всіх сил"